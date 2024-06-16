Песков: Россия будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, страны коллективного Запада нагнетают напряженность и выходят на новые витки эскалации, что не может происходить без ответа России, которая будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения цели СВО, передает РИА «Новости».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».