Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Песков: Россия будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей СВО
Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, страны коллективного Запада нагнетают напряженность и выходят на новые витки эскалации, что не может происходить без ответа России, которая будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения цели СВО, передает РИА «Новости».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».