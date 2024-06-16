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    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада
    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    Под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение
    Глава МИД Турции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    В США предложили России вести переговоры по Украине с Залужным
    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
    Харрис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

    20 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    20 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    20 комментариев
    16 июня 2024, 06:23 • Новости дня

    Карлсон счел вице-президента США Харрис глупой и неквалифицированной

    Карлсон назвал Харрис слишком глупой, чтобы понять нехватку квалификации для должности вице-президента США

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Камала Харрис слишком глупа, поэтому верит, когда ее убеждают, что она достаточно квалифицирована для своей должности, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон полагает, что у Демократической партии нет «надежного вице-президента, которого бы не ненавидел народ», и лишь поэтому демократы до сих пор не «избавились» от президента США Джо Байдена. По мнению Карлсона, «Камала уступает в популярности даже Байдену». Он счел самым разумным выходом из ситуации победу экс-президента США Дональда Трампа на новых выборах, передает ТАСС.

    Напомним, Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства на фоне обеспокоенности возрастом Байдена.


    15 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе

    Журналист CNN: Жители Кубы смогли свободно провести съемку на борту «Адмирала Горшкова»

    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    @ Arial Ley/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Кубы получили уникальную возможность подняться на борт фрегата «Адмирал Горшков» и провести там съемку, которая поощрялась, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN.

    По его словам, за его 12 лет жизни на Кубе, на острове не видели такого большого конвоя. Он также удивился, что сотни кубинцев спокойно могли подняться на борт российского фрегата, и им разрешили вести съемки при помощи телефона, передает РИА «Новости».

    Оппманн считает сигналом для США прибытие кораблей ВМФ России на Кубу. По его словам, нахождение российского флота в порту Гаваны говорит о том, что Россия может ответить Западу на размещение оружия на российской границе.

    Ранее жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы посмотреть на российские корабли.

    Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

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    15 июня 2024, 23:24 • Новости дня
    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой

    Помощник Байдена заявил о желании Украины начать переговоры с Россией после улучшения положения ВСУ на поле боя

    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина хочет быть «в наилучшем положении на поле боя», чтобы оказаться «в наилучшем положении за столом переговоров», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан призвал «послушать Украину», которая «дала понять», что конфликт «завершится путем переговоров», в том числе «переговоров с Россией». Комментируя желание Украины оказаться «в наилучшем положении на поле боя», Салливан сказал, что «процесс не завершен», передает ТАСС.

    Кроме того, он заверил, что «формула мира» из десяти пунктов – единственный план, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским Вашингтону, никакого «секретного диалога» не ведется. Как заявил Салливан, Зеленский проявил «глубоко скептическое» отношение к готовности Москвы соблюдать потенциальные договоренности по урегулированию.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

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    14 июня 2024, 14:49 • Новости дня
    Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции
    Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жанр выступления президента России Владимира Путина не предполагает издания официального документа с предложениями по урегулированию на Украине, тезисы главы государства по этому вопросу не являются ультиматумом по капитуляции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Путин специально обратил внимание перед тем, как завершил речь, что еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда был поддержан документ о границах 1991 года Украины. По его словам, Европа в тот день гарантировала выполнение договоренности между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а Путин гарантировал Бараку Обаме поддержать эту договоренность, но на утро произошел госпереворот, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, нет необходимости в том, чтобы послать в ООН предложения Путина по Украине, выступление президента не предполагает издание этого документа как официальной инициативы.

    Он отметил, что Запад должен понимать реальное положение дел, а доверяет он России или нет, безразлично.

    Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

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    15 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Харрис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии.

    По словам Харрис, представленное предложение Путина об урегулированию конфликта на Украине, администрация США расценивает как призывы к капитуляции Киева, передает ТАСС.

    Ранее Харрис заявила, что Вашингтон выступает за урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    14 июня 2024, 09:18 • Новости дня
    Coca-Cola подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России

    Компания Coca-Cola подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России

    Tекст: Александра Юдина

    Покинувшая российский рынок в марте 2022 года американская The Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент заявки на регистрацию восьми своих товарных знаков, включая Coca-Cola, Fanta и Sprite, следует из базы данных Роспатента.

    Отмечается, что заявки поданы на регистрацию в 32-м и 33-м классах Международной классификации товаров и услуг, которые включают безалкогольные и алкогольные напитки, газированную воду и другие товары, передает ТАСС.

    По словам экспертов, Coca-Cola может таким образом защищать свои права на бренды в России от возможного использования их другими компаниями.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об огромных убытках ушедших из России зарубежных брендов.

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    15 июня 2024, 15:01 • Новости дня
    В Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной

    Представитель Кремля Песков назвал реакцию Запада на предложение Путина неконструктивной

    В Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запад неконструктивно отреагировал на предложения российского президента Владимира Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, есть огромное множество официальных реакций и заявлений, однако все они – неконструктивного характера, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    14 июня 2024, 10:20 • Новости дня
    Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

    Defense News: Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

    Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Качество подготовки украинских летчиков для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число проходящих обучение невелико, пишет Defense News.

    По данным американских чиновников, система подготовки на F-16 достаточно скудна, только небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.

    Другой источник добавил, что в настоящее время только около десятка летчиков проходят подготовку.

    Ранее ВСУ усилили давление на систему ПВО в ДНР из-за анонсированных поставок F-16.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».


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    14 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперты назвали цель отправки субмарины США к берегам Кубы

    Военный эксперт Леонков: Прибытие субмарины США к берегам Кубы прямо связано с заходом в Гавану российской подлодки «Казань»

    Эксперты назвали цель отправки субмарины США к берегам Кубы
    @ U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Илья Абрамов

    США у берегов Кубы надеются получить информацию о нашей подводной лодке «Казань». Именно для этого они отправили туда свою субмарину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Ваcилий Дандыкин. Ранее США направили подводную лодку к берегам Кубы.

    «Отправка американской подводной лодки в залив Гуантанамо напрямую связана с прибытием наших кораблей на Кубу. Однако цель переброски USS Helena – это не демонстрация силы, как предполагают западные СМИ, а сбор информации о нашей лодке «Казань», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Это новейшая российская субмарина четвертого поколения, которую очень сложно обнаружить. Вероятно, американцы не смогли засечь ее по пути на Кубу и теперь хотят повторить попытку с помощью гидролокаторов, которые установлены на USS Helena», – полагает аналитик.

    «Поиск наших подводных лодок в целом является для США давней проблемой. Обнаружив «Казань», они смогут получить ее гидроакустическую картину. Это набор характеристик, который впоследствии мог бы позволить с большей вероятностью фиксировать движение нашей субмарины», – указал Леонков.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Василий Дандыкин. «Американцы собираются снимать шумы, специфические для российской субмарины, чтобы в дальнейшем засекать ее на локаторах», – пояснил он.

    «Однако вряд ли у американцев получится это сделать. Шансы будут зависеть от мастерства американского экипажа и совершенства техники. Однако даже если план США сработает, мы тоже считаем шумы уже их подводной лодки. Соответственно, это позволит российскому флоту легче находить американцев», – резюмировал Дандыкин, отметив, что визит российского флота на Кубу во многом обеспокоил США.

    Ранее Соединенные Штаты направили в залив Гуантанамо на Кубе быстроходную подводную лодку USS Helena. По заявлению Южного командования ВС США, визит подлодки является плановым. Однако Associated Press сообщает, что это может быть демонстрацией силы в ответ на визит в порт Гаваны отряда кораблей ВМФ России.

    Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

    Военные учения России – нормальная практика, другим странам не следует волноваться по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае», – подчеркнул он.

    Появление российских военных кораблей рядом с американским побережьем представляет собой ответ на разрешение президента США Джо Байдена Украине использовать поставленное им оружие для ударов по территории России, пишет The American Thinker. Издание отмечает, что таким образом Москва шлет Вашингтону недвусмысленный сигнал, из-за которого у американского лидера теперь неважный вид.

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    13 июня 2024, 22:31 • Новости дня
    Трамп назвал немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трамп выразил крайнюю обеспокоенность присутствием кораблей ВМФ России у берегов Кубы.

    «Мы не хотим видеть российские корабли так близко к Флориде. Это немыслимо», – заявил Трамп представителям СМИ в здании Конгресса США, передает ТАСС

    Ранее стало известно, что корабельная ударная группа Северного флота России, включающая атомную подводную лодку «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», зашла в порт Гаваны в рамках планового дальнего похода.

    Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находиться в порту Гаваны с официальным визитом.

    В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

    Визит российских кораблей, как отмечают в Гаване, является свидетельством дружественных отношений между Кубой и Россией и соответствует общепринятым международным нормам.

    Подчеркивается, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, а их стоянка не представляет угрозы для региона.

    В рамках визита российские моряки проведут ряд мероприятий, включая визиты вежливости командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны. Также они посетят места исторического и культурного значения.

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    14 июня 2024, 13:22 • Новости дня
    Скачко назвал ключевые пункты соглашения США и Украины по безопасности

    Политолог Скачко: Байден подписал соглашение по безопасности с Зеленским от большой политической нужды

    Скачко назвал ключевые пункты соглашения США и Украины по безопасности
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Соглашение по безопасности, которое подписали Владимир Зеленский и Джо Байден, не предусматривает участие американских солдат в военных действиях на стороне ВСУ. Ключевым же пунктом служит оказание помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Он усомнился в том, что в случае прихода к власти Дональда Трампа действие документа будет отменено.

    «Американо-украинское соглашение стало 16 в череде подобных документов, подписанных между Киевом и странами Запада», – отметил украинский политолог Владимир Скачко. Он объясняет: страны НАТО неспособны прийти к консенсусу по важным вопросам, касающимся Украины, поэтому они решили перевести заключение «соглашений по безопасности» в двустороннюю плоскость.

    «Общий документ, подписанный между Североатлантическим альянсом и Украиной, не прошел бы как минимум из-за позиций Венгрии и Словакии. Поэтому на Западе пошли на такую хитрость», – уточнил собеседник. Он напомнил, что ни одно из двусторонних соглашений не предусматривает участие европейских или американских солдат в военных действиях на стороне ВСУ.

    «Ключевым же пунктом становится оказание помощи Украине с предоставлением военной продукции. Все остальное, в том числе положения о будущем вступлении Украины в НАТО, – это риторика. Как говорят в Одессе, между «я тебе дам» и «на тебе» большая разница. Вместе с тем, стоит ожидать, что поставки вооружений ВСУ будут продолжаться, а значит конфликт затянется и станет еще более ожесточенным», – подчеркнул политолог.

    По мнению Скачко, Байден решился на соглашение с Киевом «от большой политической нужды». «Он не может проиграть на Украине, потому что это пополнит его список фиаско и неудач. Ему, как кандидату в президенты США, нужны любые победные реляции», – пояснил спикер. При этом политолог сомневается, что Дональд Трамп в случае победы аннулирует документ.

    «Трампу тоже будут нужны внешнеполитические победы. Несмотря на обещания урегулировать конфликт за 24 часа и прочую риторику, стоит ожидать, что он будет страшно торговаться – никто не знает, что политик предложит Москве. Поэтому ситуация выглядит так, что сначала Украину в своих политических целях использует Байден, а потом ,если он потерпит поражение, будет использовать Трамп», – заключил Скачко.

    Накануне на полях саммита Группы семи в Италии Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на десять лет. США, согласно договору, обязуются предоставлять Украине долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную и прочую поддержку. Документ не предусматривает отправку американских солдат на Украину для участия в боевых действиях.

    «Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые бы соответствовали стандартам Североатлантического альянса», – приводит Reuters текст документа.

    США по новому соглашению помогут Киеву в усилении военного потенциала, включая передачу новых средств ПВО, пополнение запасов снарядов и повышение возможностей по использованию современных истребителей, пишет Financial Times.

    Мария Захарова назвала «бумажками» соглашение Украины и США по безопасности. «В принципе не хочу принижать значение работы с прессой, но где-то мне кажется пресс-релизы даже поважнее будут. Потому что они несут в себе некую суть, заряженность, отражают произошедшие события. Эти соглашения не имеют юридической силы», – заявила официальный представитель МИД РФ.

    По мнению Захаровой, подобные документы нужны «чтобы демонстрировать оставшимся на Украине гражданам, которых Зеленский еще под нож не пустил, что вроде как мировое сообщество с ними».

    США стали последней страной из членов G7, которая заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Подобные документы подписали и страны за пределами «Семерки» – Дания, Латвия, Нидерланды, Финляндия.

    При этом, как отмечает The Washington Post, двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США в перспективе сможет отменить любой следующий американский лидер. Издание объясняет: согласованный Зеленским и Байденом документ не является договором и не может быть ратифицирован Конгрессом, а значит, его действие может быть отменено в любой момент.

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    15 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об участии в боях в ДНР американского стриптизера
    Пленный ВСУ рассказал об участии в боях в ДНР американского стриптизера
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Среди приехавших воевать за Украину в ДНР иностранных наемников состоял американский стриптизер, рассказал пленный ВСУ Юрий Водян.

    По его словам, из Америки стриптизер приехал деньги зарабатывать, передает РИА «Новости».

    Ранее другой украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком «арийце».

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    13 июня 2024, 10:31 • Новости дня
    В США рассказали о неважном виде Байдена из-за российских кораблей на Кубе

    AT: Отправкой кораблей ВМФ России на Кубу Путин послал сигнал Байдену

    Tекст: Вера Басилая

    Появление российских военных кораблей рядом с американским побережьем представляет собой ответ на разрешение президента США Джо Байдена Украине использовать поставленное им оружие для ударов по территории России, пишет The American Thinker.

    Издание отмечает, что таким образом президент России Владимир Путин шлет вполне предсказуемый сигнал, и у Байдена, даже если он знал об отправке кораблей к берегам Кубы, в любом случае «видок теперь неважный», передает РИА «Новости».

    Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что прибытие кораблей ВМФ России на Кубу схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году.

    После учений в Атлантическом океане в среду отряд кораблей ВМФ России, в который входят «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань», вошел в порт Гаваны.

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    14 июня 2024, 05:51 • Новости дня
    Трамп назвал отношения с Путиным хорошими

    Трамп назвал свои отношения с Путиным хорошими

    Трамп назвал отношения с Путиным хорошими
    @ Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

    «Думаю, они очень хорошие. Хотя я и был довольно жестким», – сказал Трамп YouTube-каналу Impaulsive, передает ТАСС

    Он также добавил, что с уважением относится к председателю КНР Си Цзиньпину.

    «Забавно, что мне гораздо проще выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми», – заключил экс-президент США.

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    13 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Американист спрогнозировал лишение украинских НКО финансирования из США

    Американист Дудаков: Победа Трампа на выборах лишит финансирования многих украинских активистов

    Американист спрогнозировал лишение украинских НКО финансирования из США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Негативный для украинских НКО сценарий может наступить в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Илон Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов».

    «Украинская НКО, которая вносила в черный список оппонентов Киева, а именно – республиканцев и консервативных блогеров, критиковавших Украину, содержалась на гранты Госдепартамента. Эта очень показательная история», – подчеркнул американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что список «трампистов и коммунистов», составленный украинской медиакомпанией, уже вызвал возмущение в США. «В частности, конгрессмен Джим Бэнкс представил резолюцию, согласно которой предлагается лишить финансирования эту НКО, то есть фактически ввести против нее санкции», – указал собеседник.

    Вместе с тем Дудаков считает, что решение по этому вопросу в ближайшее время вряд ли «пройдет» в Палате представителей США. «Однако ситуация кардинально изменится в случае победы Дональда Трампа на выборах. Учитывая, что республиканцы имеют большинство в Конгрессе, они способны лишить финансирования не только ту НКО, которая сейчас составила черный список, но и многие другие», – добавил американист.  

    «Поэтому для украинских активистов, работающих в этих структурах, может наступить очень негативный сценарий. Но это уже перспектива 2025 года», – заключил Дудаков.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил признать террористической организацией медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США. Поводом послужило то, что эта НКО создала черный список американцев, выступающих против помощи Киеву. В перечень вошло 76 организаций и около 400 физических лиц. Среди них – Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, экономист Джеффри Сакс, а также члены Конгресса США.

    Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», передает Fox News.

    Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

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    14 июня 2024, 23:18 • Новости дня
    Белый дом уклонился от комментариев по мирной инициативе Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом отказался комментировать инициативу президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине.

    «Я не могу дать вам какой-либо компетентной интерпретации», – заявил высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге, передает РИА «Новости»

    В американской администрации считают, что предложения российского лидера «не дошли непосредственно до Украины» и их следует адресовать напрямую в Киев.

    Напомним, что ранее Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной.

    По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    Главное
    На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
    Хуситы сообщили о потопленном в Аденском заливе украинском судне
    Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис
    Эпидемия брюшного тифа началась среди военных ВСУ
    Нанесен удар по военному аэродрому Миргород
    МОК опубликовал имена первых допущенных до ОИ российских спортсменов
    Названа продукция, которой могли отравиться люди в Москве

    Россия оказалась готова к валютным санкциям США

    Изменения правил игры по торговле долларом и евро из-за новых санкций США не вызвали массовую панику ни у населения, ни у бизнеса. Отчасти это произошло благодаря тому, что санкции были объявлены в выходной день – 12 июня, и ЦБ выпустил ряд заявлений, успокоивших инвесторов. Кроме того, бизнес приспособился к санкционной политике Запада и научился минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Как сейчас изменятся правила игры на валютном рынке и почему для паники нет никаких оснований? Подробности

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    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада

    Инициатива Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине вызвала ответ противоборствующей стороны – государств блока НАТО. В Кремле констатировали, что реакция Запада оказалась неконструктивной. Как отмечают в экспертной среде, Запад уже проиграл, поэтому он и не мог ответить иначе. А проигрыш означает появление раскола в НАТО и в Евросоюзе. Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Уникальные залежи Украины готовятся для продажи Америке

    Масштабная программа приватизации провозглашена на Украине. Среди разной мелочи типа гостиниц и ликеро-водочных заводов киевский режим готовится пустить с молотка и несколько настоящих жемчужин, поистине уникальных ресурсов. О чем идет речь и кому они в итоге, скорее всего, достанутся? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы

      Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

    • Истерика в Ереване: Пашинян против Лукашенко

      После того, как МИД Армении дезавуировал слова премьер-министра о выходе из ОДКБ, сам Никол Пашинян заявил, что решение вопроса зависит от президента Белоруссии Александра Лукашенко: Ереван требует от Минска извинений. Что происходит в Армении?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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