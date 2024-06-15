Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.11 комментариев
Лукашенко анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Астане
Лукашенко анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Астане на саммите ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 4 июля в Астане. Об этом Лукашенко сообщил в поздравлении Си Цзиньпину с днем рождения.
«Выражаю надежду на встречу с Вами на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества 4 июля в Астане», – приводит ТАСС текст поздравления.
Лукашенко выразил уверенность, что «Беларусь и Китай будут также стоять плечом к плечу» на площадке ШОС, добиваясь «полного раскрытия потенциала этой организации на благо наших народов и всего человечества».
Напомним, Минск завершил процедуры, необходимые для оформления вступления в ШОС. Ожидается, что Белоруссия станет полноправным членом организации на саммите 4 июля в Астане.