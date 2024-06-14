Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.4 комментария
Путин назвал число российских военных в зоне СВО
Путин: В зоне СВО находятся почти 700 тыс. российских военных
В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тыс. военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».
«В зоне специальной военной операции у нас почти 700 тыс. человек», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Путин заявил, что считает героев спецоперации членами большой семьи.
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».