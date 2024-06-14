  • Новость часаСистема ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией
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    6 комментариев
    14 июня 2024, 08:45 • Новости дня

    В Курске после падения БПЛА зафиксированы повреждения

    Мэр Курска Куцак: После падения БПЛА в городе зафиксированы незначительные повреждения

    Tекст: Александра Юдина

    В двух округах Курска проводится подомовой обход после падения обломков украинских беспилотников, обнаружены незначительные повреждения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

    В своем Telegram-канале он указал, что в данный момент представители окружных администраций, городской инспекции ЖКХ, управления ГО и ЧС проверяют порядка десяти адресов на предмет повреждений, вызванных падением обломков беспилотника.

    Куцак отметил, что заявки поступают от жителей города – характер повреждений незначительный.

    Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников. Всего за ночь система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ.

    13 июня 2024, 14:45 • Новости дня
    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»

    Военкоры: Склады с горючим не могут потушить вторые сутки на аэродроме под Киевом

    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток, сообщили российские военкоры.

    Согласно карте пожаров NASA, ракеты попали  в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области, власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».

    На снимки попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта Борисполь, передает Ura. ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что в Киевской области больше суток тушат «промышленный объект» четыре пожарных поезда.

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    13 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки

    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска под натиском российской артиллерии и ВКС покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ вынуждены были уйти из юго-западной части Красногоровки, на этом участке фронта украинские войска несут существенные потери, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки.

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    13 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    По ее словам, речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных российских активов, на данный момент замороженных, под гарантии кредитования Киева, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны Группы семи (G7) договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.

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    13 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зимой на Украине может произойти энергетическая катастрофа, если не принять срочных мер, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    По словам Порошенко, с наступлением холодов отопление в домах украинцев будет всего четыре часа в сутки, трубы начнут замерзать, передает РИА «Новости».

    Из-за этого люди начнут массово покидать страну, считает политик. При этом он отметил, что сам смотрит на ситуацию «более оптимистично».

    Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.

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    13 июня 2024, 11:36 • Новости дня
    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16

    Столтенберг: НАТО не считает эскалацией применение F-16 и западного оружия на территории России

    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО считает применение Украиной западного оружия, а также истребителей F-16 на территории России самообороной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

    Столтенберг заявил, что самооборона включает поражение военных целей на территории России, в том числе при помощи F-16. Однако он призвал быть осторожными относительно сроков подготовки пилотов для F-16, поскольку необходимо еще и обучить персонал, передает ТАСС.

    Столтенберг также заявил, что министры обороны НАТО обсудят варианты ответа альянса «на акты саботажа и кибератаки», которые якобы совершает Россия. По его словам, в ряде стран НАТО «произошли попытки поджогов».

    Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Напомним, что начальник авиации командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    13 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    В Германии заявили о невозможности поставить Киеву дополнительные системы Patriot

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Германия не может предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

    Берлин уже поставил Киеву три таких системы, напомнил министр. Это четверть возможностей Германии, передает ТАСС.

    Сейчас у Германии нет возможности поставить новые системы, кроме этих трех. Писториус отметил, что теперь системы ПВО должны поставлять другие страны.

    Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал дать больше систем ПВО Киеву, в том числе комплексы Patriot.

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    13 июня 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила восемь контратак ВСУ в Харьковской области
    Группировка «Север» отразила восемь контратак ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки группировка российских войск «Север» заняла более выгодные позиции и отразила восемь контратак украинских штурмовиков, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Терновой, Волчанских Хуторов, Тихого и Волчанска Харьковской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Украинская сторона потеряла до 305 военнослужащих, пять автомобилей, американскую гаубицу М777, орудие Д-20 и БМ-21 «Град».

    Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны около Красного Лимана, Торского и Кировска ДНР.

    Потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, два пикапа, польская установка Krab, гаубица M777, орудие Д-20, установка 2С1 «Гвоздика», станция РЭБ «Нота». Кроме того, уничтожены два полевых склада, в которых украинская армия хранила боеприпасы.

    Ранее артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ.

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    13 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    В Горловке в ДНР тяжело ранены сотрудники НТВ

    Приходько: Во время обстрела в Горловке тяжело ранены сотрудники НТВ

    Tекст: Вера Басилая

    Тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки), они доставлены в городскую больницу, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

    Он уточнил, что тяжело ранен Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ, они доставлены в больницу.

    В понедельник в городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24».

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    13 июня 2024, 10:03 • Новости дня
    FT: Всемирный банк задействуют в передаче Украине кредита под залог активов России

    Financial Times: Всемирный банк будет задействован в передаче Украине кредита под залог активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Всемирный банк (ВБ) будет задействован в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов России, пишет Financial Times.

    По данным газеты, речь идет в первую очередь об американской доле в общей сумме стран G7, которая, как ранее проинформировало агентство AFP, может составить 50 млрд долларов, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, пока что страны G7 только обсуждают технические детали этого решения. Так, одной из проблем является то, что страны ЕС не могут гарантировать, что действующие санкции против России будут действовать всегда.

    Также неясно, какую часть общей суммы возьмет на себя каждая из стран G7. Известно, что некоторые чиновники, участвующие в обсуждении, предлагают распределять доли в соответствии с объемом ВВП, другие же – на основе объема замороженных активов, которые находятся в той или иной стране.

    В среду вечером в Елисейском дворце заявили, что участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов.

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    13 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    Соцопрос: Более 50% немцев считают, что Украина не сможет одержать победу

    Tекст: Александра Юдина

    Согласно опросу, проведенному социологическим институтом INSA по заказу журнала Focus, более половины жителей Германии (51%) не верят в победу Украины в противостоянии с Россией.

    Лишь 20% респондентов выразили мнение, что Киев одержит верх. 26% опрошенных не смогли определиться, а 3% не стали высказывать свое мнение, передает ТАСС.

    Опрос также показал, что 58% немцев обеспокоены тем, что поддержка Украины негативно влияет на безопасность их страны. При этом 28% не разделяют эту точку зрения.

    Известно, что 38% респондентов считают, что Украине необходимо пойти на уступки России, 36% – не согласны.

    Опрос проводился с 7 по 10 июня 2024 года среди 1004 человек.

    Ранее на вопрос о том, чем разрешится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, президент США Джо Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.

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    13 июня 2024, 12:51 • Новости дня
    Глава Пентагона назвал сумму поставленного Киеву оружия

    Глава Пентагона: Страны НАТО поставили Украине оружия на 98 млрд долларов

    Глава Пентагона назвал сумму поставленного Киеву оружия
    @ Uwe Anspach/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны НАТО с 2022 года поставили Киеву оружия на 98 млрд долларов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы по военному содействию Киеву в рамках встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

    При этом Остин выразил надежду, что объемы военной помощи для Украины будут возрастать, передает ТАСС.

    Ранее агентство AFP со ссылкой на президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон планирует выделить Украине еще 225 млн долларов.

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    14 июня 2024, 07:30 • Новости дня
    Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку 87 украинских беспилотников на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области, два дрона над территорией Волгоградской области, шесть – над территорией Воронежской области, шесть беспилотников над территорией Курской области, семьдесят – над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией Республики Крым.

    Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области.

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    13 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Американист спрогнозировал лишение украинских НКО финансирования из США

    Американист Дудаков: Победа Трампа на выборах лишит финансирования многих украинских активистов

    Американист спрогнозировал лишение украинских НКО финансирования из США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Негативный для украинских НКО сценарий может наступить в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Илон Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов».

    «Украинская НКО, которая вносила в черный список оппонентов Киева, а именно – республиканцев и консервативных блогеров, критиковавших Украину, содержалась на гранты Госдепартамента. Эта очень показательная история», – подчеркнул американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что список «трампистов и коммунистов», составленный украинской медиакомпанией, уже вызвал возмущение в США. «В частности, конгрессмен Джим Бэнкс представил резолюцию, согласно которой предлагается лишить финансирования эту НКО, то есть фактически ввести против нее санкции», – указал собеседник.

    Вместе с тем Дудаков считает, что решение по этому вопросу в ближайшее время вряд ли «пройдет» в Палате представителей США. «Однако ситуация кардинально изменится в случае победы Дональда Трампа на выборах. Учитывая, что республиканцы имеют большинство в Конгрессе, они способны лишить финансирования не только ту НКО, которая сейчас составила черный список, но и многие другие», – добавил американист.  

    «Поэтому для украинских активистов, работающих в этих структурах, может наступить очень негативный сценарий. Но это уже перспектива 2025 года», – заключил Дудаков.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил признать террористической организацией медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США. Поводом послужило то, что эта НКО создала черный список американцев, выступающих против помощи Киеву. В перечень вошло 76 организаций и около 400 физических лиц. Среди них – Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, экономист Джеффри Сакс, а также члены Конгресса США.

    Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», передает Fox News.

    Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

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    13 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Вертолетчиков на Украине отправили в штурмовые отряды из-за нехватки техники

    Подполье: Вертолетчиков на Украине отправили в штурмовые отряды из-за нехватки техники

    Tекст: Вера Басилая

    Летчиков и обслуживающий персонал вертолетов на Украине отправили в штурмовые отряды из-за отсутствия техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Информатор из Александрии в Кировоградской области Украины сообщил Лебедеву, что у Украины почти не осталось вертолетов, поэтому и обслугу, и летчиков «записали на ноль» в штурмовики, передает РИА «Новости».

    По данным подпольщиков, военный аэродром в Александрии активно используется для полетов боевых самолетов.

    Ранее российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ.

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    13 июня 2024, 14:00 • Новости дня
    Экономист: Центробанк заранее подготовился к возможным санкциям США

    Экономист Календжян: Центробанк предвидел санкции США против Мосбиржи и заранее принял меры

    Экономист: Центробанк заранее подготовился к возможным санкциям США
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Очередные американские санкции – это неприятный, но ожидаемый шаг Вашингтона. ЦБ и российский бизнес могли заранее подготовиться к подобному решению США, что позволило смягчить последствия ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Сергей Календжян. Ранее Соединенные Штаты наложили санкции на Московскую биржу, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

    «В огромном массиве санкций, введенных против нашей страны, ограничения в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра были предсказуемы. Многие аналитики прогнозировали подобное развитие событий, и Центробанк (ЦБ), предвидя этот сценарий, заблаговременно принял необходимые меры для смягчения последствий шага со стороны Запада», – сказал Сергей Календжян, заслуженный экономист РФ, член Ученого совета РАНХиГС.

    «Кроме того, ЦБ будет и дальше осуществлять действия, направленные на преодоление подобного рода ограничений. В частности, следует ожидать, что он примет меры по удержанию курса валют в пределах 10–15% от их текущей средней стоимости. Необходимо организовать коридор, который бы позволил прогнозировать внешнеторговые операции. Полагаю, что Центробанк справится с данной задачей», – отмечает собеседник.

    «Безусловно, несмотря на проводимые ЦБ действия, для бизнеса данные ограничения не пройдут без временных последствий. Можно ожидать сложности в процессе конвертации валют, в частности их надо будет реализовывать через внебиржевые инструменты, что тяжелее. Также возможно как увеличение сроков доставки товаров, так и изменение логистических цепочек», – подчеркивает он.

    «Тем не менее отечественные компании уже приспособились к санкционной политике Запада. Наш бизнес на уровне гроссмейстера научился принимать решения, которые позволяют минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Сейчас важно не поддаваться панике, которая может способствовать скачку курса. Надо продолжать ответственно работать на международных рынках и наращивать собственное производство», – резюмировал Календжян.

    Ранее под американские санкции попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничения затронули тех, кто «оказывает помощь» энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам России.

    Уже в четверг Московская биржа перестала проводить торги долларом США из-за американских санкций. С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги производятся по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом и евро.

    Россияне и отечественные компании смогут продолжить покупать и продавать иностранную валюту через российские банки, сообщил Центральный банк России. Все средства на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор. Для определения курсов этих валют к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Кроме того, Банк России приостановил торги гонконгским долларом. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты с ней, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, в силу чего расчеты удлиняются. Решение об ограничениях было принято для сокращения рисков.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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