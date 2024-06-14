  • Новость часаСистема ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Большая семерка» распорядится деньгами России
    Российских теннисистов допустили к участию в Олимпиаде в Париже
    Канада ввела санкции против Третьяка
    СМИ объяснили обыски у брата Максима Галкина
    США и Украина подписали соглашение по безопасности на 10 лет
    США направили подлодку к Кубе на фоне визита российских кораблей
    Один из раненных в Горловке журналистов НТВ скончался
    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад оказался далек от своих идей

    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    6 комментариев
    14 июня 2024, 08:23 • Новости дня

    Небензя: Россия вскрывает лицемерие Запада

    Постпред при ООН Небензя: Россия вскрывает лицемерие Запада

    Tекст: Александра Юдина

    В международном сообществе формируется более объективная оценка ситуации на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По его словам, Россия способствует этому процессу, «высвечивая» лицемерие и «двойные стандарты» Запада, передает РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что западной антироссийской пропаганде все сложнее одурманить большинство.

    Также постпред отметил, что западные страны пытаются навязать ООН «украинскую повестку» в ущерб обсуждению более актуальных для развивающихся стран проблем, что не может не вызывать все большее сопротивление со стороны большинства стран-членов ООН.

    Ранее Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, но для этого необходимо устранить первопричины начала СВО.

    13 июня 2024, 14:45 • Новости дня
    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»

    Военкоры: Склады с горючим не могут потушить вторые сутки на аэродроме под Киевом

    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток, сообщили российские военкоры.

    Согласно карте пожаров NASA, ракеты попали  в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области, власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».

    На снимки попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта Борисполь, передает Ura. ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что в Киевской области больше суток тушат «промышленный объект» четыре пожарных поезда.

    Коментарии (20)
    13 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки

    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска под натиском российской артиллерии и ВКС покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ вынуждены были уйти из юго-западной части Красногоровки, на этом участке фронта украинские войска несут существенные потери, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки.

    Коментарии (2)
    13 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    По ее словам, речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных российских активов, на данный момент замороженных, под гарантии кредитования Киева, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны Группы семи (G7) договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.

    Коментарии (31)
    13 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Зампред Совбеза Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Tекст: Александра Юдина

    В ответ на санкции Запада нужно превратить жизнь недружественных стран в сплошной кошмар, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Россия успешно научилась жить и развиваться под западными санкциями, количество которых «измеряется десятками тысяч».

    При этом Медведев заверил, что необходимо остро на них реагировать, так как США и их «союзнички» объявили России войну без правил. В этой связи зампред призвал действовать по принципу «никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России, и как можно больнее!»

    В частности, политик имеет в виду причинение ущерба «во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений», а также в западных важнейших технологиях. Зампред призвал беспощадно «изничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.

    Коментарии (38)
    13 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зимой на Украине может произойти энергетическая катастрофа, если не принять срочных мер, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    По словам Порошенко, с наступлением холодов отопление в домах украинцев будет всего четыре часа в сутки, трубы начнут замерзать, передает РИА «Новости».

    Из-за этого люди начнут массово покидать страну, считает политик. При этом он отметил, что сам смотрит на ситуацию «более оптимистично».

    Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.

    Коментарии (9)
    13 июня 2024, 13:44 • Новости дня
    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии

    Политолог Трухачев: Группа «Большой семерки» в нынешних условиях стала анахронизмом

    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры стран G7 едут в Италию для протокола. На повестке – украинский и палестинский конфликты, а также судьба атлантических отношений на фоне поражения правящих партий в ведущих странах Европарламента и предстоящих выборов в США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Вадим Трухачев и Федор Лукьянов. Напомним, в Италии стартует саммит G7, который западная пресса уже прозвала встречей «хромых уток».

    «Лидеры «Большой семерки» традиционно собираются в июне», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Однако, отметил он, нынешний саммит проходит на фоне поражения правящих партий Германии и Франции по итогам выборов в Европарламент и падения рейтингов политиков.

    По мнению собеседника, лидеры G7 едут в Италию скорее для протокола. «В ходе мероприятия будут звучать уже знакомые мантры: «надо помогать Украине», «надо забрать у России деньги, отдать их Киеву», – прогнозирует политолог. – На этом фоне куда интереснее будет читать новости о том, что лидерам «Семерки» подают на обед».

    Трухачев полагает, что единственное решение, которое может быть согласовано в ходе саммита G7, касается судьбы российских активов. «Но и это не станет сенсацией, поскольку сообщения о возможной передаче доходов, а также в целом замороженных средств РФ обсуждается Западом на протяжении года», – указал спикер.

    Поэтому возникает вопрос, насколько в нынешних условиях группа «Большой семерки» актуальна. Доцент РГГУ убежден: G7 стала анахронизмом. «Объединение наиболее экономически развитых стран возникло в 1970-е годы. Сейчас члены группы таковыми не являются. Более того, они не решают важные задачи, потому что, как правило, это происходит по линии Евросоюз – США, Канада – США, Канада – Евросоюз, НАТО – Евросоюз. Недаром в придачу к «Семерке» существует «Большая двадцатка», которая более-менее отражает тот расклад, который существует в современном мире», – пояснил Трухачев.

    Несколько иной точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МКД «Валдай». «В 1970-е годы, когда был период острых структурных экономических проблем в западном мире, встречи тогда еще G6 проводились с целью обсуждения в спокойной закрытой обстановке существующих вопросов. Потом эти мероприятия превратилась в светский раут. Когда же Россия была частью этого формата, наступил политизированно публичный период. Сейчас же суть «Большой семерки» становится более содержательной», – считает он.  

    Политолог объясняет: G7 – это консультативный совет самых влиятельных западных государств, в ходе саммитов политики могут согласовывать свои позиции, но окончательных решений они не принимают. «Семерка» – это не мировое политбюро. Лидеры стран могут скоординировать подходы, например, по финансированию, а также сделать заявления, но конкретные шаги будут предпринимать организации, институты западного мира», – детализировал Лукьянов.

    По его мнению, на повестке нынешнего саммита будут украинский и палестинский конфликты, поскольку оба – причем второй в большей степени – влияют на состояние западного мира: происходит раскол в обществах и в политических кругах. «Касательно Украины вопросом номер один будет «что делать?» Лидеры G7, вероятно, обсудят и решение о механизмах финансовой поддержки Киева», – рассуждает спикер.

    Вторым вопросом повестки может стать судьба атлантических отношений. «Для Европы предельно важно понять, что будет по ту сторону Атлантики, каковы шансы на изменение в пользу сил, которые менее позитивно смотрят на континент. При этом едва ли они услышат от Байдена что-то интересное, кроме как обещаний сделать все, чтобы такой сценарий не был реализован», – уточнил Лукьянов.

    «Более того, если действительно считать Байдена «хромой уткой», то что остается делать его партнерам? Начать диверсификацию, отползать и пытаться переориентироваться на Трампа – не вариант. Во-первых, потому что еще неизвестно, что будет с экс-президентом США на фоне судебных дел. Во-вторых, отношение лидеров «Семерки» к Трампу известно. Поэтому все завороженно ждут осени, а до этого европейские политики попытаются решить некоторые вопросы до возможных изменений», – добавил собеседник.

    «В то же время для американцев важно понять те индикаторы, которые сейчас замигали в Европе. Речь о смещении политических предпочтений в пользу более национально ориентированных сил, – добавил политолог. – Вашингтон хочет понять, насколько это серьезно, ведь пока индикатор мигает, но реальных изменений еще не произошло».

    Что касается решения наследного принца Саудовской Аравии не участвовать в саммите G7, то Эр-Рияд ведет себя хитро, считает научный директор МКД «Валдай». «Для «Семерки» было бы очень важно показывать, что это не закрытый клуб, а место, куда тянутся в том числе ведущие страны Глобального Юга. Они, впрочем, и тянутся – побывать на саммите, конечно, всем любопытно. Но Саудовская Аравия аккуратно выстраивает отношения со всеми. Сообщая об отказе участвовать в мероприятии, Эр-Рияд никак не вредит контактам со странами G7, но в то же время обозначает, что у него есть другие приоритеты», – пояснил Лукьянов.

    Ранее издание Politico назвало саммит лидеров стран «Группы семи» встречей «хромых уток». Газета отмечает, что съезд едва ли похож на демонстрацию западной мощи. Участники переговоров являются откровенно слабыми политиками, теряющими свою популярность. Исключение составляет лишь премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    В то же время, по оценке издания The New York Times, главе правительства Британии Риши Сунаку «осталось три недели до выборов, на которых, как ожидается, его Консервативная партия будет отстранена от власти». В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пребывают в крайне сложном состоянии после того, как их фракции потерпели поражение на прошедших выборах в Европарламент. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об их итогах.

    «Джо Байден ведет воздушный бой со своим предшественником Дональдом Трампом. Даже премьер-министр Японии Фумио Кисида сталкивается с растущими волнениями внутри Либерально-демократической партии и может потерять свой пост уже этой осенью», – акцентирует издание. В неутешительном состоянии пребывает и глава парламента Канады Джастин Трюдо.

    Газета подчеркивает, что спустя восемь лет своего правления он столкнулся с невероятной разочарованностью со стороны населения собственной страны. Кроме того, семь государств, входящих в объединение, год от года теряют позиции в доле мирового ВВП. При этом в составе G7 отсутствуют такие заметные силы, как Китай и Россия.

    По мнению западных аналитиков, все это приведет к тому, что в повестку объединения будет «вторгаться внутренняя политика» стран-членов. «Как вы можете брать на себя какие-либо обязательства, если собираетесь сменить правительство? «Подождем и посмотрим» станут ключевыми словами этой встречи», – комментирует ситуацию Агата Демарэ, старший научный сотрудник по вопросам политики и директор геоэкономической инициативы Европейского совета по международным отношениям в Лондоне.

    «В качестве жеста навстречу меняющемуся миру Мелони пригласила в Италию целый список незападных лидеров», – отмечает газета. Так, наследный принц Саудовской Аравии бен Салман Аль Сауд сообщил об отказе участвовать в саммите G7. Интересно, что данное решение он принял после встречи с Владимиром Зеленским. Издание SPA пишет, что в рамках их беседы обсуждалась поддержка усилий, нацеленных на разрешение кризиса на Украине.

    Коментарии (4)
    13 июня 2024, 11:36 • Новости дня
    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16

    Столтенберг: НАТО не считает эскалацией применение F-16 и западного оружия на территории России

    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО считает применение Украиной западного оружия, а также истребителей F-16 на территории России самообороной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

    Столтенберг заявил, что самооборона включает поражение военных целей на территории России, в том числе при помощи F-16. Однако он призвал быть осторожными относительно сроков подготовки пилотов для F-16, поскольку необходимо еще и обучить персонал, передает ТАСС.

    Столтенберг также заявил, что министры обороны НАТО обсудят варианты ответа альянса «на акты саботажа и кибератаки», которые якобы совершает Россия. По его словам, в ряде стран НАТО «произошли попытки поджогов».

    Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Напомним, что начальник авиации командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Коментарии (25)
    13 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    В Германии заявили о невозможности поставить Киеву дополнительные системы Patriot

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Германия не может предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

    Берлин уже поставил Киеву три таких системы, напомнил министр. Это четверть возможностей Германии, передает ТАСС.

    Сейчас у Германии нет возможности поставить новые системы, кроме этих трех. Писториус отметил, что теперь системы ПВО должны поставлять другие страны.

    Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал дать больше систем ПВО Киеву, в том числе комплексы Patriot.

    Коментарии (0)
    13 июня 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила восемь контратак ВСУ в Харьковской области
    Группировка «Север» отразила восемь контратак ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки группировка российских войск «Север» заняла более выгодные позиции и отразила восемь контратак украинских штурмовиков, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Терновой, Волчанских Хуторов, Тихого и Волчанска Харьковской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Украинская сторона потеряла до 305 военнослужащих, пять автомобилей, американскую гаубицу М777, орудие Д-20 и БМ-21 «Град».

    Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны около Красного Лимана, Торского и Кировска ДНР.

    Потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, два пикапа, польская установка Krab, гаубица M777, орудие Д-20, установка 2С1 «Гвоздика», станция РЭБ «Нота». Кроме того, уничтожены два полевых склада, в которых украинская армия хранила боеприпасы.

    Ранее артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ.

    Коментарии (11)
    13 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    В Горловке в ДНР тяжело ранены сотрудники НТВ

    Приходько: Во время обстрела в Горловке тяжело ранены сотрудники НТВ

    Tекст: Вера Басилая

    Тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки), они доставлены в городскую больницу, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

    Он уточнил, что тяжело ранен Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ, они доставлены в больницу.

    В понедельник в городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24».

    Коментарии (3)
    13 июня 2024, 10:03 • Новости дня
    FT: Всемирный банк задействуют в передаче Украине кредита под залог активов России

    Financial Times: Всемирный банк будет задействован в передаче Украине кредита под залог активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Всемирный банк (ВБ) будет задействован в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов России, пишет Financial Times.

    По данным газеты, речь идет в первую очередь об американской доле в общей сумме стран G7, которая, как ранее проинформировало агентство AFP, может составить 50 млрд долларов, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, пока что страны G7 только обсуждают технические детали этого решения. Так, одной из проблем является то, что страны ЕС не могут гарантировать, что действующие санкции против России будут действовать всегда.

    Также неясно, какую часть общей суммы возьмет на себя каждая из стран G7. Известно, что некоторые чиновники, участвующие в обсуждении, предлагают распределять доли в соответствии с объемом ВВП, другие же – на основе объема замороженных активов, которые находятся в той или иной стране.

    В среду вечером в Елисейском дворце заявили, что участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов.

    Коментарии (3)
    13 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    Соцопрос: Более 50% немцев считают, что Украина не сможет одержать победу

    Tекст: Александра Юдина

    Согласно опросу, проведенному социологическим институтом INSA по заказу журнала Focus, более половины жителей Германии (51%) не верят в победу Украины в противостоянии с Россией.

    Лишь 20% респондентов выразили мнение, что Киев одержит верх. 26% опрошенных не смогли определиться, а 3% не стали высказывать свое мнение, передает ТАСС.

    Опрос также показал, что 58% немцев обеспокоены тем, что поддержка Украины негативно влияет на безопасность их страны. При этом 28% не разделяют эту точку зрения.

    Известно, что 38% респондентов считают, что Украине необходимо пойти на уступки России, 36% – не согласны.

    Опрос проводился с 7 по 10 июня 2024 года среди 1004 человек.

    Ранее на вопрос о том, чем разрешится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, президент США Джо Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.

    Коментарии (11)
    13 июня 2024, 12:51 • Новости дня
    Глава Пентагона назвал сумму поставленного Киеву оружия

    Глава Пентагона: Страны НАТО поставили Украине оружия на 98 млрд долларов

    Глава Пентагона назвал сумму поставленного Киеву оружия
    @ Uwe Anspach/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны НАТО с 2022 года поставили Киеву оружия на 98 млрд долларов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы по военному содействию Киеву в рамках встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

    При этом Остин выразил надежду, что объемы военной помощи для Украины будут возрастать, передает ТАСС.

    Ранее агентство AFP со ссылкой на президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон планирует выделить Украине еще 225 млн долларов.

    Коментарии (0)
    14 июня 2024, 07:30 • Новости дня
    Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку 87 украинских беспилотников на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области, два дрона над территорией Волгоградской области, шесть – над территорией Воронежской области, шесть беспилотников над территорией Курской области, семьдесят – над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией Республики Крым.

    Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области.

    Коментарии (10)
    13 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Американист спрогнозировал лишение украинских НКО финансирования из США

    Американист Дудаков: Победа Трампа на выборах лишит финансирования многих украинских активистов

    Американист спрогнозировал лишение украинских НКО финансирования из США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Негативный для украинских НКО сценарий может наступить в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Илон Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов».

    «Украинская НКО, которая вносила в черный список оппонентов Киева, а именно – республиканцев и консервативных блогеров, критиковавших Украину, содержалась на гранты Госдепартамента. Эта очень показательная история», – подчеркнул американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что список «трампистов и коммунистов», составленный украинской медиакомпанией, уже вызвал возмущение в США. «В частности, конгрессмен Джим Бэнкс представил резолюцию, согласно которой предлагается лишить финансирования эту НКО, то есть фактически ввести против нее санкции», – указал собеседник.

    Вместе с тем Дудаков считает, что решение по этому вопросу в ближайшее время вряд ли «пройдет» в Палате представителей США. «Однако ситуация кардинально изменится в случае победы Дональда Трампа на выборах. Учитывая, что республиканцы имеют большинство в Конгрессе, они способны лишить финансирования не только ту НКО, которая сейчас составила черный список, но и многие другие», – добавил американист.  

    «Поэтому для украинских активистов, работающих в этих структурах, может наступить очень негативный сценарий. Но это уже перспектива 2025 года», – заключил Дудаков.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил признать террористической организацией медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США. Поводом послужило то, что эта НКО создала черный список американцев, выступающих против помощи Киеву. В перечень вошло 76 организаций и около 400 физических лиц. Среди них – Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, экономист Джеффри Сакс, а также члены Конгресса США.

    Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», передает Fox News.

    Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

    Коментарии (50)
    Главное
    Путин наградил медалями школьников за спасение людей в «Крокусе»
    МИД исключил аннулирование загранпаспортов из-за транслитерации
    МВД объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины
    В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о выходе из организации
    Стали известны предлагаемые изменения в правила покупки сим-карт иностранцами
    Приставы передали в доход государства столичный бизнес-центр «Черемушки»
    Суд в Петербурге решил заочно рассмотреть уголовное дело об убийстве Талькова

    Саудовская Аравия освободилась от нефтедолларовых обязательств

    Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ. Почему саудиты в свое время подписали такое соглашение с Соединенными Штатами и почему сегодня подобное невозможно? Подробности

    Перейти в раздел

    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном

    Ключевой договор, который должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед, поставлен на паузу. Об этом официально заявлено руководством МИД РФ. В чем заключаются возникшие сложности, насколько они велики и почему в целом непросто согласовывать документы с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Где США найдут новых солдат для войны с Россией

    Соединенные Штаты, не слишком афишируя, делают новый шаг в подготовке своей страны и американского общества к большой войне. Это прямо касается всеобщего воинского призыва, на данный момент в США отсутствующего. О чем идет речь и почему это важно в том числе для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа движется правильно, но медленно

      Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

      5 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Москва ставит Узбекистан во главу угла

      Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Истерика в Ереване: Пашинян против Лукашенко

      После того, как МИД Армении дезавуировал слова премьер-министра о выходе из ОДКБ, сам Никол Пашинян заявил, что решение вопроса зависит от президента Белоруссии Александра Лукашенко: Ереван требует от Минска извинений. Что происходит в Армении?

    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............