Небензя назвал условия мирного урегулирования на Украине

Небензя: Мирное урегулирование на Украине возможно при устранении причин СВО

Tекст: Дарья Григоренко

«Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном западным поставкам оружия Киеву, передает ТАСС.

Небензя подчеркнул, что для достижения мира необходимо, чтобы Запад прекратил вооружать «бандеровский режим» в Киеве, а Украина вернулась к своему нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Также, по его словам, она должна быть демилитаризована и денацифицирована, а права русскоязычных граждан и национальных меньшинств должны быть обеспечены в полной мере.

«Иными словами, чтобы были устранены первопричины, спровоцировавшие начало нашей специальной военной операции», – заявил Небензя.

Напомним, Совет Безопасности ООН начал свое заседание с минуты молчания в память о погибших при крушении вертолета в Иране, на борту которого находились официальные лица, в том числе президент Исламской республики Эбрахим Раиси.