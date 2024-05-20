Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Небензя назвал условия мирного урегулирования на Украине
Небензя: Мирное урегулирование на Украине возможно при устранении причин СВО
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, но для этого необходимо устранить первопричины начала специальной военной операции.
«Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном западным поставкам оружия Киеву, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что для достижения мира необходимо, чтобы Запад прекратил вооружать «бандеровский режим» в Киеве, а Украина вернулась к своему нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Также, по его словам, она должна быть демилитаризована и денацифицирована, а права русскоязычных граждан и национальных меньшинств должны быть обеспечены в полной мере.
«Иными словами, чтобы были устранены первопричины, спровоцировавшие начало нашей специальной военной операции», – заявил Небензя.
Напомним, Совет Безопасности ООН начал свое заседание с минуты молчания в память о погибших при крушении вертолета в Иране, на борту которого находились официальные лица, в том числе президент Исламской республики Эбрахим Раиси.