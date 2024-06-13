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    13 июня 2024, 18:44 • Новости дня

    Организаторы назвали особенности второго конкурса президентских грантов в 2024 году

    Проекты по поддержке семьи и материнства получили наибольшую поддержу Фонда президентских грантов

    Организаторы назвали особенности второго конкурса президентских грантов в 2024 году
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Одной из важных тенденций 2024 года в конкурсе на президентские гранты стало увеличение числа хороших проектов и, как следствие, рост здоровой конкуренции. Кроме того, увеличилось число инициатив, связанных с поддержкой семьи, рассказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. В четверг были подведены итоги второго грантового конкурса в 2024 году.

    «Во-первых, было очень много заявок по поддержке семьи. И это очень необычно для нас, потому что чаще всего предлагаемые проекты связаны с охраной здоровья, социальной поддержкой и просвещением. Но сейчас проходит Год Семья, видимо, это и сыграло свою роль», – заявил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

    «Вторая важная тенденция – это рост числа действительно хороших проектов, что привело к росту здоровой конкуренции. Так, из поданных проектов мы поддержали только 14%. А бывали времена, когда поддерживали 21%», – рассказывает собеседник. «С одной стороны, это вызов для самих некоммерческих организаций. Но, с другой стороны, мы как фонд можем поддержать только лучшие идеи», – акцентирует спикер.

    По словам собеседника, организаторы конкурса не ожидали, что НКО активно включатся в тему 80-й годовщины Победы. «64 победивших проекта касаются именно этого направления. Это очень необычно, ведь годовщина Победы станет темой будущего года, но организации уже сейчас проработали этот вопрос», – заключил Чукалин.

    В четверг на заседании Координационного комитета были определены победители второго конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. В этот раз на гранты главы государства претендовали свыше 10,5 тыс. инициатив.

    Гранты президента России на общую сумму более 3,3 млн рублей выделены 1357 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,3 млрд рублей.

    Отмечается, что большинство проектов было представлено по направлению поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Эта категория вышла на первое место по количеству выигравших инициатив – 275 победителей на общую сумму финансирования со стороны фонда 643 млн рублей.

    Также впервые в конкурсе поддержку получили проекты НКО во всех четырех новых регионах России:  к 51 инициативе, поддержанной в начале года, добавились еще 39.

    Кроме этого, финансирование получают 64 проекта, приуроченных к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году. Общая сумма поддержки – 189 млн рублей.

    Всего по итогам двух конкурсов 2024 года фонд поддержал 2,9 тыс. инициатив на общую сумму 7,7 млн рублей, а также предоставил 80 регионам два млрд рублей на софинансирование их собственных конкурсов для НКО.

    12 июня 2024, 20:38 • Новости дня
    Путин открыл Игры БРИКС в Казани

    Tекст: Алексей Дегтярев

    БРИКС увеличивает свою роль в мировых делах, заявил президент России в приветствии к участникам церемонии открытия Игр БРИКС в Казани.

    «Спортивные игры под эгидой нашей организации [БРИКС] – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет», – цитирует Путина ТАСС.

    Игры принимают Москва и Казань, это города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями. При этом эти города современные и «устремленные в будущее», что отражает дух и характер самого БРИКС, подчеркнул глава государства.

    Российский лидер отметил, что БРИКС – это объединение «суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга».

    По его словам, эти Игры представляют собой «образец честной борьбы, спортивных ценностей и равных возможностей».

    Путин напомнил, что игры, которые продлятся две недели, собрали более 3 тыс. атлетов из почти 100 государств мира.

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    13 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по миграционной политике

    Кремль анонсировал совещание Путина по совершенствованию миграционной политики

    Кремль анонсировал совещание Путина по миграционной политике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет вечером в четверг совещание по совершенствованию миграционной политики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Точное время начала совещания пока неизвестно, передает ТАСС.

    Кроме того, 13 июня Путин проведет заседание Совета по науке и образованию.

    Ранее Путин заявил, что Россия планирует войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок.

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    13 июня 2024, 14:00 • Новости дня
    Экономист: Центробанк заранее подготовился к возможным санкциям США

    Экономист Календжян: Центробанк предвидел санкции США против Мосбиржи и заранее принял меры

    Экономист: Центробанк заранее подготовился к возможным санкциям США
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Очередные американские санкции – это неприятный, но ожидаемый шаг Вашингтона. ЦБ и российский бизнес могли заранее подготовиться к подобному решению США, что позволило смягчить последствия ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Сергей Календжян. Ранее Соединенные Штаты наложили санкции на Московскую биржу, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

    «В огромном массиве санкций, введенных против нашей страны, ограничения в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра были предсказуемы. Многие аналитики прогнозировали подобное развитие событий, и Центробанк (ЦБ), предвидя этот сценарий, заблаговременно принял необходимые меры для смягчения последствий шага со стороны Запада», – сказал Сергей Календжян, заслуженный экономист РФ, член Ученого совета РАНХиГС.

    «Кроме того, ЦБ будет и дальше осуществлять действия, направленные на преодоление подобного рода ограничений. В частности, следует ожидать, что он примет меры по удержанию курса валют в пределах 10–15% от их текущей средней стоимости. Необходимо организовать коридор, который бы позволил прогнозировать внешнеторговые операции. Полагаю, что Центробанк справится с данной задачей», – отмечает собеседник.

    «Безусловно, несмотря на проводимые ЦБ действия, для бизнеса данные ограничения не пройдут без временных последствий. Можно ожидать сложности в процессе конвертации валют, в частности их надо будет реализовывать через внебиржевые инструменты, что тяжелее. Также возможно как увеличение сроков доставки товаров, так и изменение логистических цепочек», – подчеркивает он.

    «Тем не менее отечественные компании уже приспособились к санкционной политике Запада. Наш бизнес на уровне гроссмейстера научился принимать решения, которые позволяют минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Сейчас важно не поддаваться панике, которая может способствовать скачку курса. Надо продолжать ответственно работать на международных рынках и наращивать собственное производство», – резюмировал Календжян.

    Ранее под американские санкции попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничения затронули тех, кто «оказывает помощь» энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам России.

    Уже в четверг Московская биржа перестала проводить торги долларом США из-за американских санкций. С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги производятся по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом и евро.

    Россияне и отечественные компании смогут продолжить покупать и продавать иностранную валюту через российские банки, сообщил Центральный банк России. Все средства на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор. Для определения курсов этих валют к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Кроме того, Банк России приостановил торги гонконгским долларом. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты с ней, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, в силу чего расчеты удлиняются. Решение об ограничениях было принято для сокращения рисков.

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    13 июня 2024, 07:18 • Новости дня
    Система ПВО сбила четыре дрона ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила четыре дрона ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над Ярославской и Владимирской областями четыре украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО перехватила и уничтожила три беспилотника над Ярославской областью и один над Владимирской областью.

    Ранее украинский беспилотник сбили в Белгородской области

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    13 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали ситуацию с Ереваном по позиции в ОДКБ

    Кремль: Москва продолжит работу с Ереваном для прояснения позиции по ОДКБ

    Tекст: Александра Юдина

    Москва будет и дальше работать с Ереваном для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, российское правительство надеется, что страны в любом случае будут придерживаться партнерских и союзнических отношений, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что в этом «наверняка заинтересована и Армения».

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

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    13 июня 2024, 08:57 • Новости дня
    В ходе учений нестратегических ядерных сил выполнены электронные пуски ракет

    Минобороны: В ходе учений нестратегических ядерных сил выполнены электронные пуски ракет

    Tекст: Александра Юдина

    В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал электронные пуски ракет по условным целям противника, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район, передает ТАСС.

    При этом в Минобороны добавили, что, помимо ракетчиков, в учениях были задействованы экипажи Военно-морского флота, которые отработали задачи по выходу в море в назначенный район патрулирования.

    Накануне корабли ВМФ России провели учения по применению высокоточного оружия.

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    13 июня 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин: Россия справляется со сбоями, возникшими при создании коллайдера в Дубне

    Путин: Россия справляется со сбоями, возникшими при создании коллайдера в Дубне из-за санкций

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия справляется со сбоями, которые возникли при реализации научного проекта в Дубне из-за действий недружественных стран, «наука на месте стоять не будет», сообщил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

    «В 2011 году мы приняли решение о том, чтобы начать этот проект. И в целом он развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег – ученых практически со всего мира. К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои. Но с этими сбоями мы справляемся, несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне в четверг дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.

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    13 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин дал старт технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне в четверг дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.

    Отмечается, что это событие является важнейшим шагом в реализации мегасайенс-проекта NICA, передает ТАСС. Пуск знаменует собой готовность комплекса к международным исследованиям, которые, как ожидается, начнутся в середине следующего года.

    После технологического пуска будут протестированы источники питания сверхпроводящих магнитов коллайдера, а также сверхпроводящий магнит первой экспериментальной установки MPD. Запуск соленоидального магнита MPD является ключевым этапом подготовки к экспериментам на коллайдере и выводит проект NICA на финишную прямую.

    Ранее сообщалось, что Путин осмотрел коллайдер NICA в подмосковной Дубне.

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    13 июня 2024, 18:25 • Новости дня
    Путин: Россия заинтересована в ученых, работавших за рубежом
    Путин: Россия заинтересована в ученых, работавших за рубежом
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заинтересована в привлечении российских ученых, которые ранее работали в зарубежных странах, к работе над отечественными исследованиями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с ведущими учеными в подмосковной Дубне.

    Сейчас российские специалисты по ряду причин не имеют возможности работать за рубежом, указал Путин, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те специалисты, которые работали где-то – как российские исследователи – в зарубежных центрах <…>, классные специалисты, не просто нашли себя, а работали в интересах развития науки и производства внутри страны», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил об открытости России к научному сотрудничеству.

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    13 июня 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин осмотрел коллайдер NICA в подмосковной Дубне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, где осмотрел коллайдер NICA.

    «Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA», – сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ускорительный комплекс NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) для изучения свойств плотной барионной материи, он занимает территорию в шесть гектаров, передает ТАСС. В создании комплекса принимают участие ученые из 30 стран мира и Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

    В 2021 году российские ученые успешно провели запуск синхротрона тяжелых ионов.

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    13 июня 2024, 16:44 • Новости дня
    Минченко: Текслер намерен развивать достигнутые Челябинской областью успехи

    Политолог Минченко: Текслер представил позитивный образ будущего Челябинской области

    Минченко: Текслер намерен развивать достигнутые Челябинской областью успехи
    @ t.me/alexeytexlerofficial

    Tекст: Олег Исайченко

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит системную работу по развитию региона, запускает по-настоящему колоссальные проекты. Например, с мертвой точки сдвинулось строительство метротрама в Челябинске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Алексей Текслер выступил с обращением перед Законодательным собранием Челябинской области. В нем он представил план дальнейшего устойчивого развития региона.

    «Обращение Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области стало фактическим началом его избирательной кампании. Он представил позитивный образ будущего для региона, в котором власть, бизнес и общество совместно, рука об руку, решают проблемы субъекта и работают над его развитием», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Текслеру удалось выправить сложную ситуацию в Челябинской области. Регион долгое время страдал от регулярных конфликтов внутри местной элиты. Но Текслер сумел избавиться от склок и раздоров. Действовал он крайне эффективно. Создал благоприятную среду, в которой все вопросы решаются коллегиально», – подчеркивает эксперт.

    По его словам, эти усилия оценили многие региональные политики: «Так, видный и опытный оппозиционер Валерий Гартунг отказался от участия в выборах губернатора и заявил о поддержке Текслера. Единство разрозненных сил стало реальностью в Челябинской области. Пришло время, чтобы развивать достигнутые успехи».

    Политолог отметил и качественно новый уровень общения с гражданами, который задал действующий глава региона. «Его цель – прислушиваться к мнению жителей и делать необходимые преобразования на основе их пожеланий. Подобный подход обеспечил Текслеру репутацию умелого лоббиста областных интересов. Данную способность ценят даже на федеральном уровне», – считает эксперт.

    «Также он проводит системную, большую работу по развитию региона. Запускает по-настоящему колоссальные проекты. Например, с мертвой точки сдвинулось строительство метротрама в Челябинске. Действующий глава субъекта нацелен на комплексное развитие вверенных ему территорий. Остается лишь пожелать ему удачи в дальнейшей работе», – резюмирует Минченко.

    Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением перед Законодательным собранием региона. В своей речи он выделил девять приоритетов устойчивого и успешного развития субъекта, которые призваны стать основой всех планов и решений будущих пяти лет.

    Первый – труд во благо победы России в конфликте на Украине. По его словам, ради достижения данной цели промышленность, органы власти, общественные организации продолжат всемерно помогать армии. Глава региона также пообещал продолжить поддержку участникам СВО и членам их семей.

    Второй – развитие и гармоничная жизнь каждого человека. Речь идет об обеспечении граждан современной медициной, а также качественным и доступным образованием. Кроме того, людям, проживающим в регионе важно предоставить возможности для качественного отдыха и занятий спортом.

    Третий – работа, востребованность и самореализация. Речь идет об обеспечении граждан высокими зарплатами, возможностями карьерного роста и становления в любой выбранной сфере. Четвертый – ускоренное технологическое развитие, то есть формирование импортоопережающих объектов промышленности, а также увеличение показателей роботизации и производительности труда.

    Пятым приоритетом стало развитие сельского хозяйства. Текслер отметил важность внедрения в данную сферу современных технологий, а также роста урожайности. Кроме того, планируется всесторонне способствовать улучшению уровня жизни в деревнях.

    Шестой – инфраструктура качества быта, то есть обеспечение граждан хорошим транспортом, а также модернизация коммунальной сферы.

    Седьмой – работа в сфере природосбережения. В регионе продолжат трудиться над сохранением лесов, озер и рек. Отмечается, что все новые производства будут присоединяться к обязательному экологическому стандарту. Еще одним приоритетом – восьмым – стало обеспечение нового облика городов, то есть создание комфортной среды для жизни местного населения.

    «Основой основ» стал девятый принцип – счастливые семьи. По мнению Текслера, безусловным приоритетом является социальная политика, направленная на поддержку многодетных родителей и обеспечение их благополучия.

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    13 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Продлен запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действие запрета на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен продлено до конца этого года, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Путин продлил до 31 декабря 2024 года срок действия ответных мер России в связи с установлением предельной цены на российские нефть и нефтепродукты, передает ТАСС.

    Указ вступил в силу 1 февраля прошлого года и неоднократно продлевался, последний раз – до 30 июня 2024 года.

    В марте сообщалось, что Группа семи (G7) обсуждает снижение потолка цен на нефть. Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть.

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    13 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин назвал коллайдер NICA гордостью России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Коллайдер тяжелых ионов NICA (Nuclotron based Ion Collider Facility) является предметом гордости для России, проект будет завершен, заявил президент Владимир Путин на встрече с ведущими учеными в Дубне.

    «Да, это предмет гордости. Уверен, что до конца это доведем», – сказал глава государства, отвечая на реплики ученых о масштабах проекта, передает ТАСС.

    Ускорительный комплекс направлен на воссоздание и исследование в лаборатории ядерной материи в экстремальных условиях, возникавших на ранних стадиях эволюции Вселенной.

    Напомним, Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.

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    13 июня 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил об открытости России к научному сотрудничеству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ничего не прячет и не закрывает на замок, напротив, страна открыта к совместной работе в научной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

    «Мы ничего не закрываем, ничего не прячем, на замок не закрываем. Мы открыты для сотрудничества, для использования тех достижений, которые появляются благодаря вашей работе», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Россия открыта для того, чтобы результаты работы российских ученых использовались в других странах, добавил он.

    Ранее Путин дал старт технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне.

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    13 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в преодолении всех политических сложностей в развитии науки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская наука стоять на месте не будет, все политические разногласия, препятствующие ее развитию, будут преодолены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

    «Как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы [по реализации коллайдера в Дубне] решаются. У наших партнеров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас», – приводит слова главы государства ТАСС.

    «Почему к сожалению? Потому что это значит, что в целом мы, если объединяем усилия, могли бы действовать более эффективно. Но уверен, что рано или поздно все сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах. Развитие будет обеспечено», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия должна войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок.

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      Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Москва ставит Узбекистан во главу угла

      Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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