В России поставлен рекорд по уровню патриотизма

Эксперты объяснили рекордный рост патриотизма среди россиян

Tекст: Андрей Резчиков

Социологические опросы показывают, что большинство россиян считают себя патриотами страны, заявил Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ. По его словам, уровень патриотизма вырос весьма существенно – с 80% в 2016 году до 94% сегодня. «Гордость за Россию – это лидирующая эмоция, распространенная в обществе. 65%, то есть 2/3 опрошенных, говорят, что стали больше гордиться Россией», – подчеркнул социолог.

При этом россияне уверены в своем будущем – 69% полностью уверены, что Россия сможет преодолеть все трудности. «Сегодня, спустя два года после начала СВО, мы нащупали твердую почву: 68% уверенно чувствуют себя в сегодняшней ситуации», – добавил глава ВЦИОМ.



Федоров также привел свежие данные об отношении к эмиграции: если до начала СВО каждый второй считал, что надо жить там, где тебе лучше, то в 2022 году ситуация поменялась – 64 % полагают, что важно жить в России. Возросло и число тех, кто не хочет уезжать из России на ПМЖ: если 2011 году их было 82% говорили, то сейчас уже 93%. «Это исторический рекорд», – подчеркнул Федоров.

«Не быть патриотом – расписаться в предательстве Родины»

«За годы СВО изменился вектор отношения к патриотизму. Сама ситуация подводит к тому, что выбор стал более жестким. Выходя из патриотизма, попадаешь к врагам России – ЦИПсО, «Азову» (признан террористическим в РФ) и прочим. Появляется более четкое понимание: ты за наших или за врагов», – сказал Александр Дугин, директор Института Царьграда, директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ.

«Мы достигли пикового значения патриотизма, видим мобилизованное и патриотически мотивированное общество. Сегодня, в условиях СВО, все общество в состоянии принципиального консенсуса. Сейчас не быть патриотом – это расписаться в предательстве Родины», – считает Дугин.

По его мнению, уровень патриотизма среди граждан России достиг предела, но от эмоционального и стихийного патриотизма «мы будем двигаться в сторону научного и системного». «Например, Указ президента о традиционных ценностях – это то, за что мы сражаемся. Традиционные ценности раскрывают понятие патриотизма. Мы будем считаться с ценностями не только формально, мы будем их внедрять», – подчеркнул Дугин.

Спрос на многополярность

Параллельно с этим Россия сформировала запрос на многополярность во многих странах мира. «Мы говорим, что каждый народ, имеющий государство, может выбирать тот путь развития, какой он хочет», – гооврит Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве.



По его мнению, после того, как Россия зафиксировала стремление к формированию многополярного мира, «сразу выстроилась очередь из стран, поддерживающих эту идею». Мартынов отдельно отметил взаимоотношения с «Большой Россией» – странами и народами постсоветского пространства. «Мы к ним относимся с уважением, равноправно. Все постсоветские государства это знают, и этим пользуются. Защита суверенитета, традиционных ценностей – это то, что Россия защищала и будет защищать», – считает спикер.



Разные формы патриотизма

«В целом же, патриотизм – это комплексное явление. Высшая форма патриотизма – готовность идти на подвиг. Это миссия воинов, ученых, инженеров, конструкторов, военкоров, волонтеров. При этом фронт невозможен и без тыла. Технологии импортозамещения, создание рабочих мест – тоже важная форма патриотизма», – отметил Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук.

Он также назвал защиту культурного суверенитета патриотическим выбором креативного класса, среди которого произошла переоценка ценностей. Однако и для тех, кто живет за пределами страны «тоже есть патриотический выбор» – отказ от сотрудничества с теми, кто желает России зла.

«Это идеологическая платформа, приобретающая особую ценность в период вызовов и испытаний. Сегодня патриотизм объединяет всех: и элиты, и глубинную Россию, и идеологический авангард. Коалиция существует и сохраняет свою прочность», – подчеркнул Рудаков.