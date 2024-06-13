Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Российские военные впервые в мире сбили из стрелкового оружия дрон «Вампир»
Российские военные впервыев мире сбили из стрелкового оружия гексакоптер «Вампир»
Российские военные около Авдеевки впервые в мире сбили украинский квадрокоптер «Вампир» из стрелкового оружия, он передан для изучения в центр БПЛА «Небесный воин», сообщили в учебном центре.
Руководитель учебного центра с позывным Пастор рассказал, что «Вампир» совершенно случайно впервые в мире сбили за время СВО стрелковым оружием, передает ТАСС.
По его словам, «Вампир» и «Баба-Яга» управляются через «Старлинк» и устойчивы к обычным средствам РЭБ, сбить их тяжело из стрелкового оружия, но в министерстве обороны неплохо поработали в этом направлении.
Дрон «Вампир» – переделанный под военные нужды сельхоздрон, он несет до 50 кг боевой нагрузки.