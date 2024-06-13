Российские военные впервые в мире сбили из стрелкового оружия дрон «Вампир»

Российские военные впервыев мире сбили из стрелкового оружия гексакоптер «Вампир»

Tекст: Вера Басилая

Руководитель учебного центра с позывным Пастор рассказал, что «Вампир» совершенно случайно впервые в мире сбили за время СВО стрелковым оружием, передает ТАСС.

По его словам, «Вампир» и «Баба-Яга» управляются через «Старлинк» и устойчивы к обычным средствам РЭБ, сбить их тяжело из стрелкового оружия, но в министерстве обороны неплохо поработали в этом направлении.

Дрон «Вампир» – переделанный под военные нужды сельхоздрон, он несет до 50 кг боевой нагрузки.

