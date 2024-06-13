Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
МВД объявило в розыск ведущего «Популярной политики» Макашенца
МВД объявило в розыск ведущего «Популярной политики» (YouTube-канал, запущенный сотрудниками признанного экстремистским и запрещенного в России Фондом борьбы с коррупцией*) Александра Макашенца по уголовной статье.
Как указано в базе розыска ведомства, Александр Макашенец* разыскивается по статье УК, передает ТАСС.
Ранее МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву. Ранее Лазарева заявила, что в глубине души радуется, когда видит новость об атаке украинским беспилотником на российские города.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
** Признан(а) в РФ иностранным агентом