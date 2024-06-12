Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.0 комментариев
Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
Подразделения группировки «Север» в последние сутки поразили пять украинских бригад вблизи Харькова, сообщило Министерство обороны России.
Группировка продолжила продвижение вглубь обороны украинской армии и поразила формирования 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 127-й бригад теробороны у Нескучного, Липцов, Тихого, Избицкого, Жовтневого, Волчанска и Старицы в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также группировка отразила шесть контратак украинских штурмовиков 36-й бригады морской пехоты и 17-й бригады нацгвардии.
Украинские военные потеряли до 190 человек, польскую САУ Krab, орудие Д-20, машину РСЗО БМ-21 «Град». Также в зоне ответственности группировки уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.