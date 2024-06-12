NBC: Подозреваемых в связях с ИГ выходцев из Таджикистана задержали в США

Tекст: Валерия Городецкая

По данным NBC, подозреваемые были арестованы в ходе операции ФБР в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии, передает ТАСС. Они попали на территорию США через южную границу, как минимум двое из них сделали это весной прошлого года, отмечает телекомпания.

ФБР следило за подозреваемыми в течение нескольких месяцев до предъявления им обвинений в подготовке теракта. В качестве официальной причины задержания называется нарушение иммиграционного законодательства.

По информации газеты New York Post, шестеро из восьми задержанных являются выходцами из Таджикистана, имеющими гражданство России. Утверждается, что во время расследования агенты ФБР в ходе прослушки якобы зафиксировали, что один из них «говорил о бомбах».

В мае в Минске задержали двоих граждан Таджикистана по подозрению в терроризме.