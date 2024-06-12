В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.13 комментариев
Подозреваемых в связях с ИГ выходцев из Таджикистана задержали в США
NBC: Подозреваемых в связях с ИГ выходцев из Таджикистана задержали в США
Выходцы из Таджикистана, которые, предположительно, связаны с террористической группировкой «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России), задержаны в США, сообщила телекомпания NBC.
По данным NBC, подозреваемые были арестованы в ходе операции ФБР в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии, передает ТАСС. Они попали на территорию США через южную границу, как минимум двое из них сделали это весной прошлого года, отмечает телекомпания.
ФБР следило за подозреваемыми в течение нескольких месяцев до предъявления им обвинений в подготовке теракта. В качестве официальной причины задержания называется нарушение иммиграционного законодательства.
По информации газеты New York Post, шестеро из восьми задержанных являются выходцами из Таджикистана, имеющими гражданство России. Утверждается, что во время расследования агенты ФБР в ходе прослушки якобы зафиксировали, что один из них «говорил о бомбах».
В мае в Минске задержали двоих граждан Таджикистана по подозрению в терроризме.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ