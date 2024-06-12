«Дружок» Зеленского лишился квартиры в Крыму

В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского

АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали Зеленского в Бундестаге

Tекст: Алексей Дегтярев

Парламентарии этих фракций вышли из зала заседаний перед выступлением украинского политика, передают «Известия» со ссылкой на трансляцию. Фланг АдГ был полностью пустым во время выступления Зеленского.

Президент Украины участвует в международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в немецкой столице 11-12 июня.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет обучать украинских военных на подконтрольной киевскому режиму территории.