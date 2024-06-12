В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.13 комментариев
«Дружок» Зеленского лишился квартиры в Крыму
Константинов сообщил о национализации в Крыму оформленной на родственников украинского олигарха Хомутынника квартиры
Национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников украинского олигарха Виталия Хомутынника, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов сообщил, что в регионе продолжат принимать меры, направленные на обнаружение собственности лиц, осуществляющих недружественные действия против России, передает РИА «Новости».
Напомним, антитеррористическая комиссия направила в парламент Крыма проект по национализации ряда предприятий украинских собственников. Константинов сообщал, что в их числе – квартира, оформленная на родственников Хомутынника, «дружка» Владимира Зеленского.