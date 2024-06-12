Эксперт: СВО наполнила День России особым смыслом

Лектор общества «Знание» Широ: День России стал праздником, который чувствуется сердцем

Tекст: Андрей Резчиков

«В 90-е годы День России как праздник был новоявленным и не очень понятным для большинства россиян. Смыслы, которыми тогда пытались наполнить этот день, сводились к внедрению триколора в массовое сознание», – говорит Мария Широ, лектор Российского общества «Знание», доцент кафедры права и методики преподавания права Волгоградского государственного социально-педагогического университета.

Но с 2022 года у Дня России, подчеркивает она, появился особый смысл. «У каждого поколения наших предков была некая связующая цель, которая объединяла людей в тот период нашей истории. СВО – это как раз та платформа, на основе которой люди начали активнее объединяться в наше время. Человек может пойти служить, стать волонтером, помогать специальным фондам, понимая, что он часть большой страны. Патриотизм на фоне специальной военной операции не просто органически понятен людям, но чувствуется сердцем», – подчеркивает Широ.



Она также напомнила еще об одной традиции Дня России: в этот день президент награждает россиян, которые хранят и преувеличивают тысячелетнее величие России в наше время – глава государства вручает государственные премии и награды. Эта традиция существует с 1995 года. «В 2013 году Владимир Путин возродил звание «Герой Труда». Герой Труда – это человек, который сделал что-то выдающееся для всей страны, но при этом он является представителем самой обычной гражданской профессии. Это может быть комбайнер или учитель, который своим трудом меняет страну к лучшему», – добавила спикер.

Широ отметила, что в последние годы в День России уделяется особое внимание патриотическим и просветительским мероприятиям для молодежи: «Это способствует расширению знаний об основах российского государства среди молодого поколения. Важно, чтобы молодежь искренне чувствовала гордость за свою страну».



День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Эту дату тогда стали называть Днем независимости. В 1994 году 12 июня было объявлено государственным праздником, однако название «День России» официально появилось в 2002 году.



Программа праздника традиционно состоит из тематических мероприятий, прежде всего федеральных акций и марафонов, а также красочного салюта. Главной площадкой торжества в столице из года в год становится Красная площадь, на которой проходят концерты с участием ведущих артистов.