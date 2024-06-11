В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.11 комментариев
МИД объяснил значение открытия отделения посольства России в Баня-Луке
Россия и Республика Сербская стремительно укрепляют партнерство, открытие отделения российского посольства в Баня-Луке будет способствовать продолжению развития отношений двух стран, сообщили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что партнерские связи между Россией и Республикой Сербской основаны на «взаимном уважении, стремлении к совершенствованию сотрудничества, близости подходов к актуальным международным вопросам» и сейчас они «переживают значительный подъем», передает ТАСС.
Работа отделения посольства России в Баня-Луке поможет расширить сотрудничество между государствами и укрепить дружбу между народами, заявили в МИД России.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.