МИД объяснил значение открытия отделения посольства России в Баня-Луке

Tекст: Валерия Городецкая

В ведомстве подчеркнули, что партнерские связи между Россией и Республикой Сербской основаны на «взаимном уважении, стремлении к совершенствованию сотрудничества, близости подходов к актуальным международным вопросам» и сейчас они «переживают значительный подъем», передает ТАСС.

Работа отделения посольства России в Баня-Луке поможет расширить сотрудничество между государствами и укрепить дружбу между народами, заявили в МИД России.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.