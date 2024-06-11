Захарова назвала действия пограничников в Молдавии «Санду-рейхом»

Спикер МИД Захарова назвала действия надрывающих паспорта пограничников в Молдавии «Санду-рейхом»

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она указала, что пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают якобы неблагонадежными.

«Санду-рейх», – отметила Захарова.

В мае лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что прибывающих из Москвы в Кишинев людей задерживают в аэропорту, изымают деньги, не пускают домой и не предъявляют законных обвинений.