В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
Захарова назвала действия пограничников в Молдавии «Санду-рейхом»
Спикер МИД Захарова назвала действия надрывающих паспорта пограничников в Молдавии «Санду-рейхом»
Спикер МИД Мария Захарова назвала «Санду-рейхом» действия пограничников в Кишиневе, которые надрывают паспорта якобы неблагонадежных сограждан.
В своем Telegram-канале она указала, что пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают якобы неблагонадежными.
«Санду-рейх», – отметила Захарова.
В мае лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что прибывающих из Москвы в Кишинев людей задерживают в аэропорту, изымают деньги, не пускают домой и не предъявляют законных обвинений.