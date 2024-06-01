  • Новость часаОбъекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях
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    Запад признал Россию четвертой экономикой в мире задним числом
    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России
    Захарова объяснила «судебное сафари» Фонда Клуни на российских журналистов
    Познер ответил на слова о «русских пропагандистах» в Амстердаме
    Военный аэродром поражен во Львовской области
    Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам
    Украина объявила эвакуацию на Золочевском направлении
    Сотрудники «Крокуса» стали фигурантами уголовного дела
    В России предложили новый способ укрытия от ядерного оружия
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    21 комментарий
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    36 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

    7 комментариев
    1 июня 2024, 10:47 • Новости дня

    Шесть складов ВСУ были уничтожены за сутки на херсонском направлении

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли удары у Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки на херсонском направлении по складам ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Уничтожены <…> шесть складов с запасами материальных средств», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что потери противника составили до 50 военнослужащих, были уничтожены 36 дронов, 47 наблюдательных пунктов и самоходная артиллерийская установка.

    Ранее сообщалось, что при атаке дрона ВСУ в Херсонской области погиб сотрудник коммунальных служб.

    31 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Зеленский получил инструкцию из США по ударам вглубь России

    Зеленский заявил, что получил послание из США по использованию оружия для атак по России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина в пятницу получила от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, это «шаг вперед к цели, которую нужно было обсудить раньше», заявил Владимир Зеленский.

    Украинский лидер не стал раскрывать содержание послания Вашингтона. По его словам, он хочет увидеть, что будет на практике, передает РИА «Новости».

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Байден одобрил применение американских ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем по территории Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также по Крыму.

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    1 июня 2024, 04:29 • Новости дня
    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России

    Снять часть ограничений на удары ВСУ по России американским оружием Байдена убедили Блинкен и Салливан

    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Госдепа Энтони Блинкен убедили американского лидера Джо Байдена снять часть ограничений на удары Украины по России американским оружием, сообщили источники.

    Салливан заявил в Овальном кабинете, что у Киева должна быть возможность применять американское оружие против российских сил в районе Харькова «специально для противоогневых целей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Разговор произошел 15 мая, уже после того, как соответствующие просьбы озвучила делегация украинских парламентариев, посетивших Вашингтон.

    В результате Байден дал согласие и поручил Салливану и Пентагону проработать данный вопрос. Тем временем Блинкен посетил Киев, а затем 17 мая заявил Байдену, что «Россия воспользовалась президентским запретом». Это убедило президента США, что снятие части граничений – «правильный шаг», пишет издание.

    Указывается, что США опасаются потери Киевом Харькова и других важных территорий на востоке Украины.

    Глава Пентагона Ллойд Остин также начал обсуждать со своей командой «военную пользу» снятия ограничений на атаки по российским объектам.

    Сообщается, что 13 мая украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеопереговоров официально потребовал от Салливана, Остина и главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна «снять ограничения», те обещали «дать Байдену официальную рекомендацию».

    Напомним, Госдеп сообщил, что Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    31 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России

    The New York Times спрогнозировала скорое начало ударов оружием США по России

    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России
    @ U.S. Marines/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В США ожидают, что удары по России с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По данным издания, изменение позиции Белого дома в отношении ударов по России с применением оружия США было связано с поездкой госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая. Отмечается, что США и Украина вели переговоры по этой теме в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Так, 13 мая советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провели в формате видеосвязи совещание с коллегами из Киева и решили рекомендовать президенту Джо Байдену изменить позицию.

    NYT уточняет, что Байден впервые допустил отмену ограничений 15 мая, финальное решение было принято после пересмотра всех рисков.

    Именно тогда появились сообщения о снятии ограничений на применение американского оружия, это вызвало недовольство Минобороны США.

    Приняв решение об использовании оружия против России Байден «пересек красную линию, которую сам же провел», пишет газета.

    Один из источников издания из числа высокопоставленных чиновников сообщил, что в будущем ограничения могут быть ослаблены еще больше, а украинский конфликт может перейти в новую эру.

    Ранее Госдеп США подтвердил, что Киев может использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на российской территории, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Коментарии (28)
    1 июня 2024, 07:29 • Новости дня
    Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил об ударах по энергетическим объектам в нескольких областях

    Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях Украины нанесены удары по энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

    Галущенко сообщил, что выясняются последствия ударов, передает РИА «Новости».

    Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры региона.

    Несколько часов назад воздушная тревога распространилась на все регионы Украины, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что также нанесены «удары по критическим объектам врага на Львовщине» – в районе Стрыя, где «расположено крупнейшее в Европе газохранилище». В Винницкой области «поврежден и пылает объект критической инфраструктуры». Кроме того, сообщается, что «движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Виннице и Одесской области Украины.

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    31 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта

    Глава Минобороны Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта с 2022 года

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада передали Киеву различной помощи на сумму более 278 млрд долларов с 2022 года для эскалации и затягивания вооруженного конфликта на Украине, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, в рамках такой «помощи» Киев получил военно-техническую, финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 278 млрд долларов, передает ТАСС.

    Белоусов добавил, что Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников.

    В Кремле ранее заявили, что НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией.

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    1 июня 2024, 08:51 • Новости дня
    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Подполье: Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу в районе города Стрый Львовской области Украины был нанесен удар по ряду военных объектов, поврежден военный аэродором, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По информации подпольщиков, атаке подверглись военный аэродром и расположенная на нем Стрыйская авиабаза, которую ВСУ готовили к приему истребителей F-16 НАТО, передает РИА «Новости».

    Также удары были нанесены по складам бывшего инженерного батальона, вагоноремонтному заводу, где, по информации, могла находиться западная военная техника, и Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

    По словам Лебедева, в результате удара по складам прогремел мощный взрыв.

    Ранее власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам.

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    31 мая 2024, 17:33 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде

    Гладков: Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде и сдетонировал, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что украинской атаке подвергся Белгород и Белгородская область. БПЛА самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался. Поврежден балкон в одной из квартир, мирные жители не пострадали. Осколки посекли кровлю и стену летнего павильона детского сада.

    Также в результате падения БПЛА с последующей детонацией в поселке Дубовое в Белгородском районе осколками посечены забор и тротуар на территории частного жилого домовладения, пострадавших нет.

    Ранее при атаке украинского беспилотника погиб житель Белгородской области.

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    31 мая 2024, 17:19 • Новости дня
    Польское госагентство по ошибке выдало сообщение о мобилизации в стране

    Польское агентство РАР удалило сообщение о мобилизации граждан страны на Украину сразу после публикации

    Tекст: Вера Басилая

    Польское государственное агентство РАР опубликовало, а затем аннулировало сообщение о мобилизации 200 тыс. поляков с последующей отправкой их на Украину.

    В оригинальном сообщении указывалось, что якобы премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации с 1 июля, на обязательную военную службу должны быть призваны как бывшие военнослужащие, так и рядовые граждане, передает РИА «Новости».

    Сообщение о «мобилизации» дважды появлялось в новостной ленте РАР и дважды удалялось. По словам главы канцелярии премьера Польши Яна Грабеца, власти разбираются в произошедшем.

    Местные СМИ предполагают, что это результат взлома, а польские власти уже заявили о «вероятной российской кибератаке».

    Ранее бывший польский судья Томаш Шмидт в эфире Первого канала заявил, что власти Польши обязались президенту США непосредственно участвовать в войне против России, если этого попросит Вашингтон.

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    31 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии

    Сенатор Долгов: Байден и Макрон рискуют подорвать глобальную безопасность

    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Евгений Поздняков

    США, как и многие другие западные страны, утонули в гибридной войне, развязанной ими против России. Они собственными руками спровоцировали конфликт на Украине, а теперь не могут остановиться и признать ошибки, опасаясь за и без того подорванную репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.

    «Джо Байден не оставляет попыток спасти собственную репутацию. Его неосторожными действиями была развязана опасная антироссийская авантюра, последствия которой Вашингтон до сих пор пожинает. Он продолжает способствовать беспрецедентному росту эскалации. Фактически подводит весь мир к красной линии», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Не удивлюсь, если американцы и до официального заявления Байдена тайно разрешали Украине бить по территории России. Как отмечал наш президент, подобные обстрелы невозможны без систем наведения, получения разведданных со спутников. Все это может быть сделано только при поддержке западных военных», – подчеркивает собеседник.

    «Белый дом практически полностью утратил инстинкт самосохранения. Это печально, ведь на США лежит не меньшая ответственность, чем на России, в деле поддержания глобальной стабильности. Однако безалаберность американского лидера в какой-то степени развязывает руки и другим главам западных государств», – уточняет он.

    «Эммануэль Макрон также пытается использовать тему конфликта на Украине для того, чтобы заработать больше политических очков. Его заявления абсолютно безрассудны. Вместо того чтобы работать на благо укрепления европейской безопасности, он размышляет над тем, чтобы послать ВСУ французских инструкторов. Абсурдная позиция для лидера ядерной державы», – акцентирует сенатор.

    «Таким образом, страны НАТО все больше и больше утопают в гибридной войне. Они собственными руками разрушили стабильность мироустройства, но даже не могут признать собственных ошибок. Их козни не остановят Россию. И на что бы ни рассчитывали Байден и Макрон, Москва достигнет всех поставленных целей», – резюмирует Долгов.

    Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщают в Госдепартаменте страны. В дипведомстве подчеркнули, что Джо Байден лично велел своей команде предоставить офису Зеленского полномочия для применения поставок в целях контрбатарейной борьбы.

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской. До этого о тайных договоренностях двух стран сообщало издание Politico.

    В статье неназванный чиновник подчеркивал, что резкое изменение позиции политиков Штатов по данному вопросу стало возможным после начала активного продвижения ВС РФ в Харьковской области. На этом фоне Пентагон планирует подготовить для ВСУ рекомендации, касающиеся того, «куда именно можно бить в России», пишет The New York Times.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Украиной западного орудия для атак по территории РФ является выдуманной, поскольку офис Зеленского и так пользуется данными разведки стран НАТО.

    Рост эскалации провоцирует и Эммануэль Макрон. Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Ожидается, что данная инициатива будет задействовать не только военнослужащих Парижа, но и представителей Лондона, Таллина и Вильнюса.

    Первоочередной задачей инструкторов НАТО станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. Газета Reuters со ссылкой на дипломатические источники уточняет, что о данном решении Макрона может быть объявлено уже на следующей неделе. Отмечается, что миссия Парижа начнется с привлечения ограниченного количества военных, однако их число будет постепенно увеличиваться.

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    31 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    Трансгендеров и «небинарных личностей» на Украине отнесли к годным к службе мужчинам
    Трансгендеров и «небинарных личностей» на Украине отнесли к годным к службе мужчинам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Трансгендерам (ЛГБТ признана экстремистской организацией в России) и «небинарным личностям» на Украине избежать мобилизации не удастся, заявила украинским СМИ младший юрист Диана Скумадчук.

    Юрист объяснила, что юридически существуют только гендерные понятия «мужчина» и «женщина», те же, кто не могут точно идентифицировать себя, все равно будут мобилизованы в ВСУ, передает RT.

    Ранее на Украине объявили невозможным отказ от службы в ВСУ по религиозным мотивам.

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    31 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Зеленского публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина

    Политолог Скачко: Зеленский пользуется тем, что Вашингтон оказался в «заложниках» по украинскому вопросу

    Политолог объяснил разрешение Зеленского публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина
    @ Yuri Gripas/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Банковой не могут признать, что саммит в Швейцарии провалился, поэтому считают возможным обвинять Джо Байдена и Си Цзиньпина в своем фиаско. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее офис Зеленского разрешил публичную критику президента США и председателя КНР.

    «Случаи, когда Зеленский откровенно «нападал» на администрацию Байдена, уже бывали», – напомнил украинский политолог Владимир Скачко. Он объясняет нынешнюю ситуацию безысходностью киевских властей. «На Банковой пытаются отвлечь внимание от собственных неудач как на поле боя, так и в дипломатии, а также оправдаться за них и перекинуть вину. В этих потугах украинское руководство доходит до того, что покусывает руку дающего», – указал собеседник.

    При этом подобную риторику Зеленского не стоит воспринимать как бунт против Вашингтона, считает Скачко. «Критика из Киева – лишь пропагандистский трюк. Там не могут признать, что саммит в Швейцарии провалился, потому что сама идея изначально была нежизнеспособной, но допускают возможным обвинять Байдена и Си, из-за отсутствия которых мероприятие якобы и потерпит фиаско», – пояснил политолог. 

    В этом контексте спикер вспомнил о недавних сообщениях об увольнении приближенных к администрации Байдена украинских чиновников. «Они одергивали «просроченного» президента, который будучи Моськой, стал лаять на слона. Также его принуждали действовать в тех правилах игры, которые были изначально согласованы на Западе», – добавил Скачко.

    При этом проблема Белого дома в том, что американские власти стали в некотором смысле «заложниками» Киева, поэтому вряд ли ответят на дерзость. «Вашингтон пока не может бросить инструмент «Украина», и Зеленский этим пользуется», – уточнил собеседник.

    Политолог не исключил, что Зеленского могут заменить в любой момент, тем более что срок его президентских полномочий уже закончился. «На этом фоне для западной прессы он уже утратил статус «священной коровы», которой аплодировали в парламентах. СМИ перешли к приближенному к правде описанию деятельности Зеленского. В этом смысле они выступают своеобразным барометром, который показывает подлинное отношение Запада к Киеву», – заключил Скачко.  

    По информации британской газеты Financial Times, офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать Джо Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию в Швейцарию. Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы на Банковой царит «паранойя», сам Зеленский «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без президента США и председателя КНР.

    Вместе с тем на Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.

    На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15-16 июня. Однако, по всей видимости, они не прислушаются к заявлению Зеленского. Как сообщало агентство Bloomberg, Байден вместо конференции в Швейцарии собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию. Политолог Дмитрий Дробницкий объяснял решение американского лидера нежеланием присутствовать на заведомо провальном саммите.

    Также Зеленский отстранил от работы несколько украинских чиновников, которых в Киеве считают близкими к администрации США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских дипломатов. Имена отстраненных политиков в материале не упоминаются.

    По ее данным, проблемы усилились после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией». Собеседники газеты отметили, что в последние годы Киев предпринял много шагов по борьбе со взяточничеством, которые недостаточно признаются на Западе. При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

    Более того, WP напоминает о недовольстве Зеленского позицией Вашингтона в вопросе использования американской техники для ударов по РФ. Издание также указывает на прямые нападки Зеленского на президента США Джо Байдена. Так, в своем видеообращении он причислил американского лидера к тем, кто остается в стороне от саммита по украинской «формуле мира» в Швейцарии.

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    31 мая 2024, 14:56 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль большую часть Старомайорского в ДНР

    Рогов заявил о переходе большей части Старомайорского в ДНР под контроль ВС России

    Российские войска взяли под контроль большую часть Старомайорского в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Большая часть Старомайорского в ДНР перешла под контроль российских военных, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, большая часть Старомайорского находится под российским контролем, продолжается освобождение Урожайного, передает ТАСС.

    Также Рогов добавил, что сначала в зону заходят мотоциклисты, затем штурмовые группы, в данный момент в Старомайорское уже зашла тяжелая техника, включая танки.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО.

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    31 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    Депутат Рады заявил, что инструкторы из Франции уже отправились на Украину

    Депутат Рады Гончаренко: Инструкторы из Франции отправились на Украину

    Депутат Рады заявил, что инструкторы из Франции уже отправились на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На контролируемую киевским режимом территорию уже отправилась первая группа французских военных инструкторов, заявил депутат украинской Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Сославшись на собственные источники, он сообщил, что на Украину из Франции уже выдвинулась первая группа инструкторов, передает ТАСС.

    Ранее агентство Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину на следующей неделе в ходе ожидаемого визита украинского президента Владимира Зеленского во Францию.

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    1 июня 2024, 06:25 • Новости дня
    Украина объявила эвакуацию на Золочевском направлении

    Глава украинской Золочевской поселковой администрации Коваленко предупредил жителей о возможной принудительной эвакуации

    Tекст: Антон Антонов

    Жители Харьковской области Украины должны покинуть пограничные населенные пункты на Золочевском направлении, заявил начальник украинской Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

    Коваленко предупредил, что семьи с детьми из села Александровка, и поселков Тимофеевка и Возрождевска могут вывезти в принудительном порядке. Украинцев собираются переправить к родственникам и знакомым, а также в Харьков и Львовскую область, передает РБК.

    В конце мая Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области.

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    1 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В России создан первый в мире наземный робот-камикадзе, который управляется с помощью джойстика и FPV-шлема, сообщил Ростех.

    Прежде к FPV-дронам относили только летающие беспилотники, передает РИА «Новости».

    Ростех сообщил, что холдинг «Высокоточные комплексы» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» (гусеничный) и «Багги» (колесный). «Депеша» управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, «Багги» – джойстика и планшета.

    Испытания проводятся в том числе в зоне специальной военной операции на Украине. Ростех отмечает компактность и маневренность беспилотников, а также их грузоподъемность: 150 кг у «Депеши» и 250 кг у «Багги».

    Они могут применяться как наземные дроны-камикадзе, поражающие цели подрывом заряда, а также доставлять провизию, боеприпасы, топливо, эвакуировать раненых. Целями дронов могут быть живая сила врага, ДОТ, ДЗОТ, укрепленные огневые точки и опорные пункты, они могут быть задействованы для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, «зубов дракона». Также они могут выполнять задачи по минированию местности.

    В апреле сообщалось, что в Минобороны России будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

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    Запад признал Россию четвертой экономикой в мире задним числом

    Россия неожиданно стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Причем произошло это событие еще по итогам 2021 года. Однако известно о нем стало только в 2024-м – исходя из обновленных данных Всемирного банка. Почему четыре года потребовалось на выявление места экономики России на мировой арене? Подробности

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    Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом

    Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности

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    Как «народный ОПК» меняет облик Российской армии

    Владимир Путин призвал активнее задействовать продукцию «народного ОПК» в рамках спецоперации. Наиболее удачные разработки должны быть поставлены на фронт в максимально сжатые сроки. О каких разработках идет речь и какие меры необходимы для интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку»? Подробности

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    Запад ищет способ сорвать выборы в Грузии

    На Грузию оказывается беспрецедентное внешнее давление после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз грозится заморозить заявку Тбилиси на вступление ЕС, а США готовы ввести санкции против тех, кто принимал скандальный законопроект. Главным испытанием для действующей власти станут предстоящие парламентские выборы. Как поведут себя грузинские власти в условиях жесточайшего давления и какова будет судьба спорного закона? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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