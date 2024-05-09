Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка в последние сутки улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ у Стельмаховки и Невского в ЛНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

У Сеньковки отражена контратака штурмовиков 116-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки до 40 человек, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30.

Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 33-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны у Елизаветовки, Нового и Победы в ДНР. Также она отразила атаку украинских штурмовиков 93-й механизированной бригады у Красного в ДНР.

ВСУ в зоне ответственности Южной группировки потеряли до 215 человек, два БТР, включая американский М113, американскую гаубицу М777, четыре гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30.