Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Российские войска отбили атаку ВСУ у станции Сеньковка
Группировка «Запад» отразила атаку украинских штурмовиков 116-й механизированной бригады у железнодорожной станции Сеньковка, сообщило Минобороны.
Группировка в последние сутки улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ у Стельмаховки и Невского в ЛНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
У Сеньковки отражена контратака штурмовиков 116-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки до 40 человек, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30.
Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 33-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны у Елизаветовки, Нового и Победы в ДНР. Также она отразила атаку украинских штурмовиков 93-й механизированной бригады у Красного в ДНР.
ВСУ в зоне ответственности Южной группировки потеряли до 215 человек, два БТР, включая американский М113, американскую гаубицу М777, четыре гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30.