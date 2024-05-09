На параде в Екатеринбурге впервые показали автомобили «Астейс»

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2024 году единственными зрителями парада Победы стали ветераны Великой Отечественной войны, церемония началась с объезда парадного строя ветеранами и минуты молчания, передает ТАСС.

Также на параде с речью выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио командующего войсками ЦВО Дмитрий Глушенков.

Глушенков отметил, что значение Дня Победы остается неизменно великим и важным для народа России, в годы Великой Отечественной многонациональный советский народ сплотился и победил врага.

«Так было, так есть и так будет всегда перед лицом общей опасности. Сегодня наследники поколения победителей в зоне специальной военной операции на деле доказывают преданность Родине и своему народу, сражаются за Отечество, за правду и справедливость» – подчеркнул он.

По площади 1905 года прошли представители управления штаба, авиационного объединения ВКС России, ветеранские объединения Свердловской области, коробки военнослужащих мотострелкового и железнодорожного соединений, РХБЗ, РЭБ, подразделения военной полиции и Росгвардии.

Механизированную колонну возглавил танк Т-34, в параде также задействовали современные РСЗО «Торнадо-С», «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Искандер-М».

Автомобили «Астейс», использующиеся в ходе выполнения боевых задач на СВО, также прошли по площади. В параде в Екатеринбурге участвовало более 2 тыс. человек, включая свыше 1 тыс. от Минобороны России и около 50 единиц исторической и современной военной техники.

Напомним, на параде Победы в Москве впервые прошли новейшие бронемашины К-53949 «Феникс» и санитарные машины «Линза».