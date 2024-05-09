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На параде в Екатеринбурге впервые показали автомобили «Астейс»
В Екатеринбурге на параде Победы военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в первый раз продемонстрировали защищенные автомобили «Астейс», по городу прошло свыше 50 единиц исторической и современной техники.
В 2024 году единственными зрителями парада Победы стали ветераны Великой Отечественной войны, церемония началась с объезда парадного строя ветеранами и минуты молчания, передает ТАСС.
Также на параде с речью выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио командующего войсками ЦВО Дмитрий Глушенков.
Глушенков отметил, что значение Дня Победы остается неизменно великим и важным для народа России, в годы Великой Отечественной многонациональный советский народ сплотился и победил врага.
«Так было, так есть и так будет всегда перед лицом общей опасности. Сегодня наследники поколения победителей в зоне специальной военной операции на деле доказывают преданность Родине и своему народу, сражаются за Отечество, за правду и справедливость» – подчеркнул он.
По площади 1905 года прошли представители управления штаба, авиационного объединения ВКС России, ветеранские объединения Свердловской области, коробки военнослужащих мотострелкового и железнодорожного соединений, РХБЗ, РЭБ, подразделения военной полиции и Росгвардии.
Механизированную колонну возглавил танк Т-34, в параде также задействовали современные РСЗО «Торнадо-С», «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Искандер-М».
Автомобили «Астейс», использующиеся в ходе выполнения боевых задач на СВО, также прошли по площади. В параде в Екатеринбурге участвовало более 2 тыс. человек, включая свыше 1 тыс. от Минобороны России и около 50 единиц исторической и современной военной техники.
Напомним, на параде Победы в Москве впервые прошли новейшие бронемашины К-53949 «Феникс» и санитарные машины «Линза».