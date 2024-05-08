Хуснуллин: Реконструкция набережной в Мариуполе завершится к пляжному сезону

Tекст: Александра Юдина

По его словам, территория в 100 га десятилетиями была заброшена. Сейчас эта зона отдыха обретает вторую жизнь и становится точкой притяжения для жителей и гостей Мариуполя.

В частности, на городском пляже уже обновили систему освещения, установили детские площадки, пляжные кабинки. Продолжают обустраивать прогулочные и беговые дорожки, перголы, амфитеатр и места для занятия спортом.

Также на набережной отлиты монолитные части пешеходной зоны и развлекательных площадок, зоны для рыбалки.

«Работы завершатся в июне», – отметил вице-премьер.

Хуснуллин напомнил, что в рамках первого этапа работ в Приморском парке под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» были обустроены три новых смотровых площадки с видом на Азовское море и комфортный спуск к набережной.

Кроме того, в парке полностью восстановлены главная аллея, проложена новая дорожно-тропиночная сеть и установлен целый ряд спортивных и детских игровых площадок.

Как рассказал гендиректор публично-правовой компании Карен Оганесян, в центральной части парка специалисты обустраивают новый детский тематический маршрут «Тропа сказок», где уже установлены первые фигуры в виде всем хорошо известных героев сказочных произведений А.С. Пушкина.

По его словам, к 6 июня, к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, здесь появится еще более 20 уличных композиций.