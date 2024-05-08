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Хуснуллин: Реконструкция набережной в Мариуполе завершится к пляжному сезону
На территории Приморского парка в Мариуполе продолжаются работы по его благоустройству в рамках второго этапа, специалисты вышли на финишную прямую по реконструкции набережной и пляжной зоны общей протяженностью в 2,5 км, сообщил и.о. зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
По его словам, территория в 100 га десятилетиями была заброшена. Сейчас эта зона отдыха обретает вторую жизнь и становится точкой притяжения для жителей и гостей Мариуполя.
В частности, на городском пляже уже обновили систему освещения, установили детские площадки, пляжные кабинки. Продолжают обустраивать прогулочные и беговые дорожки, перголы, амфитеатр и места для занятия спортом.
Также на набережной отлиты монолитные части пешеходной зоны и развлекательных площадок, зоны для рыбалки.
«Работы завершатся в июне», – отметил вице-премьер.
Хуснуллин напомнил, что в рамках первого этапа работ в Приморском парке под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» были обустроены три новых смотровых площадки с видом на Азовское море и комфортный спуск к набережной.
Кроме того, в парке полностью восстановлены главная аллея, проложена новая дорожно-тропиночная сеть и установлен целый ряд спортивных и детских игровых площадок.
Как рассказал гендиректор публично-правовой компании Карен Оганесян, в центральной части парка специалисты обустраивают новый детский тематический маршрут «Тропа сказок», где уже установлены первые фигуры в виде всем хорошо известных героев сказочных произведений А.С. Пушкина.
По его словам, к 6 июня, к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, здесь появится еще более 20 уличных композиций.