За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.0 комментариев
Политолог: Российское общество только выиграло от бегства псевдо-креативной тусовки
Политолог Ухов: Российское общество только выиграло от бегства псевдо-креативной тусовочки
Прошедшая накануне церемония вручения Национальной премии интернет-контента, организованная под эгидой ИРИ, помимо реально интересных кейсов и творческих находок позволила вообще под другим углом угла посмотреть на всю среду, где создается диджитал-контент, сообщил политолог, журналист Илья Ухов.
«А посмотрев – понять-таки, что еще недавно фрондирующая казалось бы среда, с крайне высоким уровнем либеральной упоротости оздоровляется и начинает отражать реальные настроения в обществе», – написал он в своем Telegram-канале.
Выяснилось, по словам эксперта, что продвинутые способы производства и доставки контента (в данном случае – посредством онлайн-площадок, видео- и стриминговых сервисов, новых средств коммуникации, того же Telegram) «вовсе не должны нести в себе «прицепом» негативную повестку, продвижение лево-либеральной повестки, завуалированной, а порой и открытой русофобии». «Это всего лишь способ, площадка, метод. А смыслы – смыслы должно генерировать и продвигать ответственное государство, понимающее общественный запрос», – подчеркнул Ухов.
Премия ИРИ этот запрос смогло нащупать, отметил политолог. «Это и контекст православной веры – недаром премию в специальной номинации «Быть человеком» получил Герой Советского Союза инок Киприан. Это и ценности помощи и соучастия, отраженные в премии сериалу «Плейлист волонтера» о работе поискового проекта «Лиза Алерт». И ценности исторической памяти – премию получил документальный фильм «Романовы. Последнее слово». Перечислять на самом деле можно и дальше», – заметил он.
Важно, по словам политолога другое. «Несмотря на то, что псевдо-креативная тусовочка долгие годы убеждала нас в том, что только у нее есть право и компетенции на производство «смыслового контента» и покинув страны все моментально рухнет, практика показала обратное. От бегства соевых «креаторов» общество только выиграло. Оздоровился онлайн-климат, государство начало поддерживать проекты не потому, что на кранике сидели некие уважаемые люди из 90-х с иностранным гражданством, а по причине востребованности и социальной значимости», – указал он.
Политолог призвал и дальше расширять практику премии, помогая молодым патриотичным проектам в продвижении наших лучших общенародных ценностей. «Ну а форма подачи – пусть будет максимально креативной, благо современные технологии дают гигантский простор для экспериментов», – заключил он.