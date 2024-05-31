Авиаудар нанесен по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.3 комментария
Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.3 комментария
Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.2 комментария
Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.6 комментариев
FT: Офис Зеленского разрешил публичную критику Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать в Швейцарию
Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы в офисе Зеленского царит «паранойя», сам украинский лидер «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без Байдена и Си Цзиньпина, передает ТАСС.
Как сообщает издание, подтвердили участие в конференции более 80 стран, несмотря на предупреждения Белого дома, что президент США не сможет приехать на саммит 15-16 июня, мероприятие было назначено именно на эти даты.
На Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.
На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15–16 июня.
Ранее Зеленский отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников.
Украинские СМИ писали, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Зеленский сократил «формулу мира» до трех пунктов: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращения украинских детей и обмена пленными.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского».
Единственной легитимной властью в стране остается Верховная рада
По его словам, несмотря на то, что на Украине приняли решение не проводить президентские выборы в связи с военным положением, хронологически полномочия Верховной рады еще не завершены. Таким образом, в соответствии с конституцией именно парламент остается единственным легитимным органом госуправления, сказал он в интервью ТАСС.
Он добавил, что Зеленский – нелегитимный руководитель страны. Эта нелегитимность «была специально сконструирована». Табачник пояснил, что в конфликте на Украине есть множество заинтересованных стран, и одна из них – это Великобритания. По его мнению, Лондон последние несколько лет пытается вести свою отдельную игру, ему выгодны затягивание военных действий и их эскалация. При этом он сообщил, что Британии «абсолютно наплевать» на нелегитимность Зеленского.
Как сообщалось ранее, по словам президента Путина, конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, поэтому только она является легитимной властью в стране.
Reuters сообщило об отказе Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине
Как пояснило Reuters, Китай проинформировал об этом правительства других государств, пояснив, что «условия для его участия не были выполнены». Reuters сообщает, что отказ Китая направить делегацию на конференцию вызван тем, что там не будет представлена российская сторона, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский не видит смысла в конференции без участия президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите.
Глава Минобороны Белоусов: Российские военные отразили атаку Киева на Крымский мост
По его словам, была зафиксирована самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут, передает ТАСС.
Белоусов заверил, что все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.
РПЦ разорвала общение с болгарскими архиереями из-за их совместной литургии с украинскими раскольниками
РПЦ глубоко скорбит, что иерархи Болгарской православной церкви митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп, следует из сообщения на сайте РПЦ.
Синод отмечает, что отношениям РПЦ и БПЦ нанесен серьезный ущерб, а Константинопольский патриархат продолжает «раскалывать» православных.
Ранее 19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители украинских раскольников.
Washington Post: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников
По его словам, подобные шаги связаны с разногласиями в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает ТАСС.
По данным неназванных дипломатов, проблемы усилились после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией».
При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.
Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова»
Как заявили в Госдепе, глава американского государства Джо Байден велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».
Указывается, что Украина должна получить возможность «отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», передает РИА «Новости».
При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.
Напомним, о том, что Байден втайне дал согласие на украинские удары американским оружием по регионам России, которые находятся рядом с Харьковской областью Украины, ранее сообщило издание Politico.
Шольц указал на необходимость вернуться к дипломатии в отношениях с Россией в будущем
Шольц считает необходимым «воспринимать серьезно» угрозу войны между Россией и НАТО. Однако он выразил уверенность, что «этого не произойдет в ближайшее время», передает ТАСС со ссылкой на Thuringer Allgemeine.
По его словам, цель Берлина заключается в том, чтобы с помощью «дипломатически мотивированной политики» и понимания незыблемости государственных границ не допустить конфликта.
Как заявил Шольц, «разумеется, необходимо будет снова вернуться к политике, дипломатии и взаимопониманию». В качестве примера канцлер указал на создание СБСЕ и, в последствии, ОБСЕ, передает РИА «Новости».
Шольц выступил против того, чтобы менять уже достигнутые договоренности с Украиной по применению оружия. Также «речи не идет о наземных войсках», Берлин «не хочет отправлять туда солдат». Российско-украинский конфликт не должен превратиться в конфликт между НАТО и Россией, сказал он.
Напомним, Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.
Официальный представитель МИД Швейцарии Эльчингер заявил о необходимости участия России в мирном процессе по Украине
Эльчингер сказал, что конференция в Бюргенштоке призвана дать старт мирному процессу. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, направят ли Москве приглашение, передает ТАСС.
Официальный представитель ведомства сообщил, что продолжается работа над программой конференции, которая должна предусматривать «обмен мнениями на пленарном заседании в присутствии всех глав делегаций» и «обсуждение различных тем в сокращенном формате».
Внимание планируется сосредоточить на «тематических областях, представляющих международный интерес», это вопросы ядерной безопасности, свободы судоходства и продовольственной безопасности, гуманитарные вопросы.
Напомним, украинские СМИ пишут, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» до трех пунктов. Британская пресса сообщила, что офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает бесперспективной конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне.
Марочко: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Часовом Яре в Донбассе
Он сообщил РИА «Новости», что российские войска закрепились на западной окраине микрорайона Канал и продвинулись вперед.
С севера и юга к этому району были подтянуты фланги сил РФ.
Украинские военные пытались контратаковать из района стадиона «Авангард», однако эти попытки не увенчались успехом.
Им не удалось вернуть утраченные позиции.
Ранее в Госдуме сообщали, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.
Дания подтвердила разрешение Украине использовать F-16 для ударов вглубь России
Разрешение на использование F-16 для ударов вглубь России «подразумевается в передаче» этих самолетов Украине, сказал Расмуссен, передает РИА «Новости».
По его словам, «возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора – это часть самообороны».
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал разрешать киевскому режиму удары по России из-за наступления под Харьковом. По его словам, страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для таких ударов.
В результате атаки БПЛА загорелись цистерны с нефтепродуктами в Краснодарском крае
Кондратьев сообщил в Telegram, что беспилотники были «подавлены силами ПВО». В Новороссийске, по имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет. В Темрюкском районе загорелись три цистерны с нефтепродуктами, пострадали сотрудники нефтебазы.
Позднее глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что в результате атаки БПЛА два сотрудника нефтебазы получили «нетяжелые травмы». Пожар на нефтебазе потушен, передает ТАСС.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край. Он указал, что регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами.
В Telegram-канале «RT на русском» указано, что фестиваль состоится 9 июня в арт-центре.
Марш намечен на 16 июня. Как отмечают местные СМИ, для безопасности его проведут в метро.
Напомним, прошедший в августе 2021 года в Одессе «Марш равенства», который провели представители сексуальных меньшинств, и «контрпарад» противников ЛГБТ закончились дракой и задержаниями.
Сенатор Климов: Планы Макрона об отправке военных инструкторов на Украину крайне опасны
«Пока планы по отправке европейских инструкторов на Украину выглядят как сотрясание воздуха, однако они все равно крайне опасны», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, есть несколько причин, почему Париж выдвигает подобные предложения.
Первая – приближающиеся выборы в Европарламент. «Макрон всячески пытается обратить на себя внимание, поскольку на данный момент правая партия Марин Ле Пен обходит президентскую коалицию. Поэтому складывается ощущение, что подобные заявления будут звучать вплоть до конца предвыборной кампании», – считает собеседник.
Вторая причина – обида Макрона на русских, которые оказались в Африке предпочтительнее французов, продолжил Климов. «Антиколониальная тема для французского лидера как кость в горле. Однако это не мы выдавливаем Францию из Африки, это решение местных властей, которые посчитали неприемлемой политику Парижа», – пояснил парламентарий.
На этом фоне он обратил внимание на события в Новой Каледонии, где не стихают протесты за независимость. Французские власти даже приняли решение ввести туда войска. «Выходит, что Макрон не способен справиться с ситуацией в Новой Каледонии, но лезет куда-то еще», – заметил спикер.
Отсюда вытекает третья причина, почему Макрон подумывает об отправке то войск, то инструкторов на Украину. «Французы, видимо, вспоминают времена, когда они в составе Антанты вводили войска в Одессу. У них периодически проявляется ностальгия по былым имперским временам», – допустил Климов.
Впрочем, он не исключает, что президента Франции вынуждают делать милитаристские заявления политики из Вашингтона. «Макрон несамостоятелен. Может, его просят постоянно поднимать этот вопрос? Соединенные Штаты видят положение ВСУ, но не хотят связывать себя возможными жертвами среди своих военнослужащих, а европейцев им не жалко. Поэтому Америке нужны такие «макроны», которые будут им подыгрывать», – предположил сенатор.
Ранее газета Le Monde сообщила, что Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Такую инициативу, по информации издания, президент Франции продвигает в преддверии визита Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе встречи.
Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками.
Издание отмечает, что отправка инструкторов в зону боевых действий станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских солдат прошли обучение в странах Европы.
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ. По его словам, они будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. Сырский добавил, что предложение отправить на территорию Украины инструкторов поступило от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню на встрече по видеосвязи. Главком ВСУ допустил, что решение Парижа сможет побудить других союзников «присоединиться к этому амбициозному проекту».
США отправили военных советников в Минобороны Армении, Молдавии и Украины
Советники должны «сделать Минобороны этих стран совместимыми с американскими силами и увести от российской модели», якобы эти государства собираются «сойти с орбиты влияния Москвы», передает ТАСС.
В публикации отмечается, что «операция проводится частной структурой» и подготовит будущие закупки для реформированных армий.
Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину.
Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о «незначительном присутствии» военных советников США на Украине, якобы там американцы обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия.