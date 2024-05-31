Путин обсудил с Токаевым сотрудничество в энергетике и логистике

Мать-героиня Кравцова рассказала о деталях разговора с Путиным

Мать-героиня Кравцова: Президента искренне интересует проблема многодетных семей

Tекст: Олег Исайченко

«Разговор с президентом надолго останется в моей памяти. Беседа выдалась свободной и открытой. Мы сумели задать Владимиру Путину все интересовавшие нас вопросы. Единственное, что немного опечалило: когда пересматривала запись встречи, услышала, что глава государства обратился ко мне по имени. Видимо, что-то хотел спросить. Но у нас дети начали плакать – я отвлеклась. Общаться продолжил муж», – рассказывает Ольга Кравцова, участница мероприятия.

«В общем, мы немного переволновались. Приятно видеть, что президента искренне интересует проблема многодетных семей. Демографию поднимать необходимо. Нужно продвигать позитивный образ родителей, у которых несколько сыновей или дочерей. Люди должны быть ознакомлены с их положительным примером», – отмечает она.

«Я сама из многодетной семьи. Для меня подобная жизнь всегда казалась привычной. Что касается финансовой поддержки, то важно понимать, что она является лишь вспомогательным инструментом. Деньги не могут стать причиной, по которой люди хотят завести ребенка, но они упрощают процесс воспитания», – рассуждает собеседница.



При этом Кравцова отмечает, что для многодетной семьи государственная поддержка имеет весьма важное значение. «Дети посещают разные кружки, секции. Старшим нужно нанимать репетиторов для подготовки к поступлению в университет. Всех еще нужно свозить отдохнуть на природу. Купить им мороженое, в конце концов. То есть речь идет не о роскоши. Все это базовые вещи», – резюмирует Кравцова.

Ранее Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». На связи с главой государства были представители Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик.

Президент подчеркнул, что семьи, в которых растут трое или больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни. «Мы идем в этом направлении», – заметил Путин. По его словам, за последние годы количество многодетных родителей в России увеличилось на 26 процентов. В настоящий момент таких семей уже более двух миллионов.

Глава государства подчеркнул, что правительство регулярно наращивает и совершенствует систему общенациональных мер поддержки для подобных представителей общества. «В этом году, напомню, установлен единый статус многодетной семьи. И это сделано как раз и по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий», – напомнил он.

Во встрече принимала участие мать-героиня Ольга Кравцова и ее муж Евгений из Соснового Бора (Ленинградская область). В их семье 18 детей, от 2000 до 2022 годов рождения. Пара познакомилась в Донецке в 1998 году и только потом переехала на север России.

Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются отцы, матери и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В свою очередь, звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня».