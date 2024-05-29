Путин поставил в пример чиновникам бойцов СВО

Губернатор Новгородской области: Люди не хотят жить в хрущевках с тараканами

Губернатор Новгородской области Никитин рассказал о пилотных проектах по повышению рождаемости

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Один из приоритетов, обозначенных в президентском указе №309 – подтягивать отстающие регионы до среднероссийского коэффициента рождаемости. Для отработки этой задачи запустили пилотный проект в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях. В Новгородской области он реализуется в городах Боровичи, Валдай, Старая Русса. Там мы применяем дополнительные меры по развитию социальной инфраструктуры и выплачиваем дополнительные пособия», – пояснил Андрей Никитин, губернатор Новгородской области.

«Но главное, что говорят люди: «Начните строить жилье». В малых городах жилье не строится по 30-40 лет. Люди добавляют: «Мы не хотим жить в хрущевках с тараканами. Мы не готовы построить себе дом, потому что это большие расходы. Просто мы хотим нормальную квартиру с кухней и лоджией». Застройщикам, в свою очередь, выгоднее застраивать поля в мегаполисах, а в малых городах заниматься строительством для них экономически менее эффективно. Поэтому нам надо создавать дополнительные стимулы для застройщиков», – указал собеседник.

«Кроме того, когда мы говорим о малых городах, надо понимать, что там должна быть работа и достойная зарплата. Если там этого нет, то все остальное неважно – сколько кинотеатров ни построй, люди уедут. Но в Боровичах и на Валдае, и в Старой Руси есть предприятия, которые платят достойные деньги – мы специально их выбрали для проекта, чтобы изучить, какие следующие по важности приоритеты могут быть у жителей. По итогу года мы увидим результаты этого пилота и, конечно, нам будет более понятно, что же является главным в принятии решения оставаться и создавать семьи с детьми», – резюмировал спикер.

Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ прошел семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. Заседание посвящено разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей, определенных указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2024 года №309.

В совещании приняли участие члены президиума Госсовета, правительства РФ, главы регионов, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей в документе указано повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Также указано, что в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского, к 2030 году нужно добиться его роста до среднероссийского уровня.