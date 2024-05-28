«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Минобороны: Украинских штурмовиков вооружили газовыми гранатами
Минобороны: Штурмовые группы ВСУ оснащаются газовыми гранатами
ВСУ оснащают штурмовые группы газовыми гранатами, сбрасывают их с беспилотников и применяют другие списочные химикаты против российских военных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами, передает ТАСС.
Кириллов добавил, что американские газовые гранаты с веществом «Си-эс» применялись противником на Богуславском и Краснолиманском направлениях, гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск, а схрон с данными боеприпасами обнаружен на территории города Донецк. Он добавил, что по словам пленных, такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ.
Генерал отметил, что ВСУ используют и другие списочные химикаты, известны факты применения боевого отравляющего вещества «Би-зет» в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года.
Ранее Кириллов рассказал, что зафиксированы действия, направленные на попытки США провести крупные провокации на Украине с применением психотропного отравляющего вещества Би-Зет, использованного американцами во время войны во Вьетнаме.