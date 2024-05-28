Эксперты обсудили будущее социальной повестки в России

Tекст: Александра Юдина

Мероприятие открыл заместитель председателя комиссии по экономике и трудовым отношениям Вадим Ковалев. По его словам, у общества сформирован запрос на популяризацию данных о социальных инициативах.

«Согласно ряду исследований об отношении российских потребителей к социально-ответственному бизнесу, брендам следует больше рассказывать о своих социальных и экологических инициативах», – отметил он.

Заседание продолжила модератор сессии, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), руководитель проекта «Карта коммуникационных практик социальных проектов» Анастасия Горелкина. Она напомнила, что благодаря предлагаемому Минэкономразвития стандарту компании смогут отчитываться не только по стандарту ESG, но и по более широкому перечню вопросов.

«Крупный бизнес знает, что, просто написав цифры, невозможно раскрыть всю полноту, чем занимается компания. Здесь важно широко освещать тематику», – сказала она.

Подробнее о предлагаемом стандарте рассказала заместитель Департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Ирина Филиппова. По ее словам, сейчас предлагается двигаться в сторону унификации раскрытия информации – это позволяет избежать ситуации, когда к раскрытию и детализации разных показателей применяются различные подходы, что иногда приводит к противоречиям и отсутствию системности.

Представитель министерства подчеркнула, что в соответствии с полученной обратной связью от общественных организаций и ассоциаций планируется расширить социальный блок в методических рекомендациях.

Как дополнила директор по методологии финансирования устойчивого развития ВЭБ.РФ Анастасия Цумерова, компании будут раскрывать показатели двух типов.

«Первый тип – это непосредственно всем уже знакомые ESG-показатели, экологические, социальные показатели, связанные с корпоративным управлением, и экономические показатели. Второй тип показателей – это показатели, которые отражают вклад компании в реализацию национальных целей развития. Это новация для проекта стандарта. Такого еще не было, никто это не оценивал и не измерял», – указала она.

О позитивных изменениях рынка после процесса трансформации рассказал заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ» Андрей Воронков. По его словам, сейчас социальная реклама системно размещается на более чем 190 площадках, а только через ИРИ прошло порядка 50 млрд показов.

«Здорово, что рынок тоже подхватил этот процесс, потому что «Яндекс», «ВКонтакте», «Авито», Оzon, «Циан» – это те площадки, которые помимо инициатив оператора, которые предусмотрены законом, реализуют собственные социальные компании», – сказал он.

Тренд на усиление социальной повестки поддержала руководитель направления регионального развития АО «ДОМ.РФ» Алла Володина.

«Только таким образом можно привлечь больше людей и компаний к подобным проектам и сделать корпоративную социальную ответственность нормой ведения бизнеса. Но главное, чтобы в этой коммуникации слово не расходилось с делом, чтобы обозначенные успехи не были преувеличены и не пытались прикрывать какие-то другие некрасивые ситуации», – указала она.

В свою очередь руководитель ESG-маркетинга и спецпроектов департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Камилла Аллахкулиева призвала бизнес активнее работать по социальной повестке внутри компании.