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    Андрей Полонский Андрей Полонский Хозяева «цивилизованного мира» боятся сильных лидеров

    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

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    27 мая 2024, 17:12 • Новости дня

    В Белоруссии начались совместные с Россией учения

    Совместные с Россией учения ВВС и сил ПВО начались в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Совместные учения ВКС ВС России с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии пройдут с 27 мая по 31 мая, сообщили в белорусском министерстве обороны.

    В сообщении ведомства уточняется, что учения проходят в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО России и Белоруссии и для повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава, передает ТАСС.

    На учениях будут отрабатывать решения задач по прикрытию государственных и военных объектов от воздушного направления, а на авиационных полигонах экипажи практически отработают прикрытие сухопутных войск.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России.

    25 мая 2024, 02:44 • Новости дня
    Маск назвал расходы SpaceX на борьбу с российскими помехами Starlink значительными

    Илон Маск заявил, что SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с российскими помехами Starlink на Украине

    Маск назвал расходы SpaceX на борьбу с российскими помехами Starlink значительными
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания SpaceX вынуждена тратить значительные ресурсы на противодействие российским попыткам подавить работу сети спутникового интернета Starlink на Украине. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

    «SpaceX тратит значительные ресурсы для противодействия усилиям России по созданию помех. Это серьезная проблема», – написал он в своем микроблоге, комментируя статью The New York Times о применении Россией средств радиоэлектронной борьбы на Украине, передает ТАСС.

    По словам Маска, Starlink является единственным средством коммуникации на Украине, которое России не удалось полностью вывести из строя.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.

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    25 мая 2024, 05:47 • Новости дня
    В Одессе произошла массовая драка с участием военных

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц.

    Инцидент произошел в курортном районе Аркадия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Отмечается, что причины конфликта неизвестны.

    На опубликованном в украинских СМИ видео видно несколько военнослужащих и большое количество гражданских лиц.

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    24 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана

    Лукашенко: Санкции США не дали обслуживать вертолет Раиси

    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Позиция Соединенных Штатов по этому вопросу «мерзкая, омерзительная», она привела к таким последствиям, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Вашингтон не имел права «вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», добавил он.

    США запретили обслуживать вертолет Раиси своим компаниям, потому «в этом их вина в том числе», заключил политик.

    Во второй половине мая вертолет американского производства с президентом Ирана на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Генштаб ВС Ирана заявил, что на корпусе вертолета нет следов воздействия пуль.

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    25 мая 2024, 16:26 • Новости дня
    Лукашенко угостил Путина своим фирменным салатом и домашним сальтисоном

    «Пул Первого»: Лукашенко угостил Путина салатом «Молодость» собственного приготовления

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина салатом «Молодость» собственного приготовления и клубникой из личной теплицы.

    Журналисты узнали, что на столе у Путина и Лукашенко оба вечера во время неформального ужина в деревне под Минском были блюда исключительно народной, деревенской кухни.

    «Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало», – перечисляется в сообщении в Telegram-канале «Пул Первого».

    Кроме того, Лукашенко угостил Путина своим фирменным салатом «Молодость» собственного приготовления и домашним колбасным изделием сальтисон, а особо лидерам «зашли» маринованные грибы из Беловежской пущи.

    Предложили президенту России попробовать и хлеб, который выпекается дома у Лукашенко. На десерт – чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым, клубника с медом из теплицы Лукашенко.

    Ранее Путин в ходе состоявшегося 23-24 мая визита в Белоруссию пригласил Лукашенко в гости.

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    24 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    В Минске задержали готовивших теракты граждан Таджикистана
    В Минске задержали готовивших теракты граждан Таджикистана
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Белоруссии задержаны двое граждан Таджикистана, их подозревают в подготовке совершения терактов в своей стране, сообщила официальный представитель МВД республики Наталья Сахарчук.

    Задержанные переданы сотрудникам УБОП МВД Таджикистана, добавила Сахарчук, передает РИА «Новости».

    В апреле в Дагестане арестовали двоих подозреваемых в терроризме граждан Таджикистана.

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    26 мая 2024, 12:36 • Новости дня
    На Западе рассказали о трехкратном преимуществе России в сроках производства снарядов

    Sky News: Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее западных партнеров Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия производит снаряды в три раза быстрее западных партнеров Украины, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain & Company.

    Как говорится в сообщении, Россия производит снаряды для артиллерии в три раза быстрее и в четыре раза дешевле, чем западные союзники Украины, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что в 2024 году в России будет произведено или восстановлено около 4,5 млн снарядов, в то время как страны Запада в общем произведут всего 1,3 ммлн, при этом один западный боеприпас калибром 155 мм. стоит от 4 тыс. долларов и выше, а российский 152 мм снаряд около 1 тыс. долларов.

    Ранее Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 861,3 млн долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    27 мая 2024, 04:19 • Новости дня
    В ЛНР обнаружены массовые захоронения жителей, погибших от обстрелов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Луганской Народной Республике обнаружены четыре массовых захоронения, в которых, предположительно, покоятся останки более тысячи жителей, погибших в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщила омбудсмен ЛНР Анна Сорока.

    Захоронения расположены в районе Северодонецкой агломерации, в Кременском и бывшем Попаснянском районах, передает ТАСС.

    По словам Сороки, информация о захоронениях была получена от свидетелей, родственников погибших и похоронных бригад. Омбудсмен отметила, что украинская сторона зачастую уничтожала данные о погибших.

    Также, по словам Сороки, останки мирных жителей могут находиться под завалами в населенных пунктах, где велись боевые действия. Работы по извлечению останков осложняются близостью линии фронта и продолжающимися обстрелами.

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    24 мая 2024, 23:53 • Новости дня
    Российские таможенники пресекли попытку вывоза военного оборудования на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские таможенники пресекли попытку вывоза на Украину установки для сброса ракет военной авиацией, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

    «Таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов», – приводит сообщение ФТС ТАСС

    Отмечается, что двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов пытались вывезти оборудование на Украину.

    Супружеская пара из Москвы собирала и перекрашивала балочные держатели в гаражном боксе. Затем иностранные координаторы организовали их транспортировку в Грузию.

    В общей сложности таможенники изъяли 12 устройств, половина из которых была обнаружена в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные – в мастерской в Москве.

    В отношении москвичей и водителя задержанного транспортного средства возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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    25 мая 2024, 02:19 • Новости дня
    Рогов уточнил ситуацию со шлюзами на ДнепроГЭС

    Рогов: На ДнепроГЭС открыты шандорные затворки, шлюзы закрыты

    Tекст: Денис Тельманов

    Информация об открытых украинской стороной шлюзах ДнепроГЭС, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Информация об открытых противником шлюзах ДнепроГЭС во временно оккупированном нацистами городе Запорожье не соответствует действительности. Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

    По его словам, после ракетного удара по машинному залу ДнепроГЭС-2 22 марта были открыты не шлюзы, а шандорные затворы на гребне станции.

    «Это было сделано по причине невозможности генерировать электроэнергию на ДнепроГЭС из-за повреждения генераторов. При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому её начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы», — пояснил Рогов.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, и в настоящее время идет массовый сброс воды.

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    24 мая 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совместная группировка войск России и Белоруссии, развернутая на белорусской территории, а также современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают границы двух государств за западе, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Российский лидер также сообщил, что обсудил с Лукашенко ход выполнения поручений, касающихся совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    Ранее Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 21:57 • Новости дня
    Туск допустил открытие КПП «Бобровники» на польско-белорусской границе

    Туск: Польша может открыть КПП «Бобровники» на границе с Белоруссией в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Польские власти в ближайшее время могут открыть КПП «Бобровники» на границе с Гродненской областью Белоруссии, но только при отсутствии однозначно негативного мнения со стороны военного ведомства и погранслужбы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с жителями города Белостока.

    Польский премьер заявил, что открытие КПП разблокирует значительную часть польского малого и среднего бизнеса, который напрямую связан с белорусами и поляками, передает ТАСС.

    По его словам, решение может быть принято в ближайшие несколько дней, но при условии, что не будет возражений от военных и пограничников.

    Польша на фоне «безвиза» со стороны Белоруссии сообщала о закрытии погранперехода «Бобровники» в феврале 2023 года.

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    27 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Министр обороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по территории России

    Глава Минобороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по территории России

    Министр обороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по территории России
    @ Sebastian Christoph Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что Украина имеет право наносить удары по территории России в рамках права на самооборону.

    «Украина имеет право на самооборону путем военных действий, направленных на территорию противника, при условии соблюдения законов ведения войны», – сказал Йонсон, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hallandsposten.

    Отмечается, что так глава Минобороны Швеции ответил на вопрос о том, может ли Украина использовать поставленное ей оружие для ударов по целям на территории России.

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    25 мая 2024, 17:13 • Новости дня
    Путин потребовал выстроить эффективную экономику ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Экономика вооруженных сил должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством предприятий ОПК.

    «Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Президент заявил, что все средства должны эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, и в целом вписываться в экономику.

    Путин, обратившись к участникам встречи, спросил, как идет заключение контрактов с предприятиями, авансирование и сам процесс планирования гособоронзаказа.

    «Есть ли какие-то проблемные вопросы, которые до сих пор не решены?», – спросил президент.

    Путин напомнил о принятых им ранее решениях на повышение эффективности и ускорения самого процесса ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, и попросил отчитаться, как «организована эта работа».

    Кроме того, глава государства напомнил о своем поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учетом опыта и боевого применения.

    Ранее Путин решил обсудить с руководством оборонных предприятий поставки востребованных вооружений.

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    24 мая 2024, 22:24 • Новости дня
    Специалисты Минобороны США приняли участие в учениях по борьбе с ОМП в Армении

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты Министерства обороны США приняли участие в совместных штабных учениях по борьбе с химическими, биологическими и ядерными угрозами, которые прошли в Ереване. Об этом сообщил Совбез Армении.

    Учения были организованы Советом безопасности Армении при поддержке Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США, передает сообщение ведомства ТАСС.

    Отмечается, что цель учений – «укрепление мер реагирования на подобные угрозы», оценка готовности Армении к ним и выявление пробелов в межведомственном сотрудничестве.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.

    По его словам, «наглые и беспардонные действия Запада» нацелены на отрыв Армении от России ускоренными темпами.




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