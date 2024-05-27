В Белоруссии начались совместные с Россией учения

Совместные с Россией учения ВВС и сил ПВО начались в Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

В сообщении ведомства уточняется, что учения проходят в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО России и Белоруссии и для повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава, передает ТАСС.

На учениях будут отрабатывать решения задач по прикрытию государственных и военных объектов от воздушного направления, а на авиационных полигонах экипажи практически отработают прикрытие сухопутных войск.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России.