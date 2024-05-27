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У свердловских БДСМ-тусовщиков обнаружили ножи и фото окровавленных людей
Полиция изъяла на БДСМ-вечеринке в Свердловской области ножи и подозрительные вещества
У участников БДСМ-вечеринки в Белоярском Свердловской области, которую накрыли силовики, имелись при себе ножи, пластыри, медицинские клеенки, полиэтиленовые халаты, а в их телефонах обнаружили фото окровавленных обнаженных людей.
Как сообщил источник Ura.ru в силовых структурах, перечисленные предметы были при себе почти у каждого второго посетителя, в том числе у женщин. А фотографии окровавленных, связанных девушек нашли у одного из участников встречи – хирурга по образованию, рассказали правоохранители.
Источник предположил, что участники вечеринки могли собраться для проведения какого-то страшного ритуала.
Также у них были при себе вещества непонятного происхождения, которые хранились в контейнерах из-под «Киндер-сюрпризов». Проводится экспертиза.
Летом 2019 года в отеле на территории Новой Москвы нашли тело задушенной девушки. Позже СМИ сообщили, что подозреваемый якобы увлекался БДСМ.