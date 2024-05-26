Сунак захотел ввести воинскую повинность в Британии

Сунак пообещал в случае победы консерваторов на выборах ввести воинскую повинность

Tекст: Антон Антонов

Сунак заявил, что гражданство подразумевает не только права, но и обязанности. Он обещал «изменения в воинскую обязанность», в соответствии с которыми «все 18-летние пройдут через эту новую военную службу, вне зависимости от их прошлого и места жительства в Великобритании», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Он пояснил, что можно будет выбрать между годом полноценной военной службы в британской армии и альтернативной службой. Альтернативная служба предполагает волонтерство в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней.

Ожидается, что первый вариант выберет лишь около 10% молодежи, передает ТАСС.

Сунак заверил, что «военного призыва» не будет, служить в армии станут только те, кто добровольно выберут соответствующую возможность и «пройдут тяжелые вступительные испытания».

При этом Сунак «с нетерпением ждет», когда его дочери будут проходить службу. По его мнению, они получат «полезный опыт». «Это научит их, как и других молодых людей, многому о себе и об обществе, которому они служат», – заявил он.

Издание отмечает, что Сунак и его советники опасаются якобы растущей угрозы со стороны так называемой оси авторитарных стран, к которым Лондон причисляет Иран, Китай, КНДР и Россию. Предвыборная инициатива тори оказалась неожиданностью для политических обозревателей.

Напомним, досрочные выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля. Лейбористская партия начинает кампанию с преимуществом примерно на 20 пунктов. По прогнозу наблюдателей, эти выборы станут историческими и приведут к разгрому консерваторов.