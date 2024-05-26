Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Сунак захотел ввести воинскую повинность в Британии
Сунак пообещал в случае победы консерваторов на выборах ввести воинскую повинность
Если на выборах в Великобритании победу одержат консерваторы, в стране введут воинскую повинность и альтернативную службу, заявил глава кабмина Риши Сунак.
Сунак заявил, что гражданство подразумевает не только права, но и обязанности. Он обещал «изменения в воинскую обязанность», в соответствии с которыми «все 18-летние пройдут через эту новую военную службу, вне зависимости от их прошлого и места жительства в Великобритании», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Он пояснил, что можно будет выбрать между годом полноценной военной службы в британской армии и альтернативной службой. Альтернативная служба предполагает волонтерство в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней.
Ожидается, что первый вариант выберет лишь около 10% молодежи, передает ТАСС.
Сунак заверил, что «военного призыва» не будет, служить в армии станут только те, кто добровольно выберут соответствующую возможность и «пройдут тяжелые вступительные испытания».
При этом Сунак «с нетерпением ждет», когда его дочери будут проходить службу. По его мнению, они получат «полезный опыт». «Это научит их, как и других молодых людей, многому о себе и об обществе, которому они служат», – заявил он.
Издание отмечает, что Сунак и его советники опасаются якобы растущей угрозы со стороны так называемой оси авторитарных стран, к которым Лондон причисляет Иран, Китай, КНДР и Россию. Предвыборная инициатива тори оказалась неожиданностью для политических обозревателей.
Напомним, досрочные выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля. Лейбористская партия начинает кампанию с преимуществом примерно на 20 пунктов. По прогнозу наблюдателей, эти выборы станут историческими и приведут к разгрому консерваторов.