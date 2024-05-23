Премьер Британии приблизил срок своего поражения

Неожиданный трюк с назначением досрочных выборов сыграет против Риши Сунака

Tекст: Андрей Резчиков

Назначенные на 4 июля досрочные выборы в парламент, о чем накануне сообщил премьер-министр Британии Риши Сунак, вызвали бурную реакцию в западной прессе. Просьбу Сунака удовлетворил король Карл III, которому отведена роль распустить парламент. «Сейчас время для Великобритании выбирать свое будущее – решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс или рискнуть и оказаться вновь в самом начале, без плана, без ясности», – заявил Сунак.

Главный вопрос, на который пытаются ответить наблюдатели, касается даты выборов. Согласно закону, выборы должны были пройти не позже января 2025 года. А то, что по их итогам Консервативная партия будет свергнута после 14 лет пребывания у власти, не сомневается почти никто.

Как отмечает CNN, данные соцопросов играют не в пользу Консервативной партии. А вот Лейбористская партия начинает кампанию с преимуществом примерно на 20 пунктов. В пересчете на количество мест в парламенте эти цифры указывают либо на комфортную победу лейбористов, либо на потенциальное поражение консерваторов на выборах.

По мнению обозревателя газеты The Guardian, проведение выборов осенью дало бы правительству максимально возможное время, чтобы изменить ситуацию. Расчет министров Сунака, видимо, заключается в том, «что события на Украине или на Ближнем Востоке могут спровоцировать новый глобальный шок и разрушить заявления правительства о восстановлении экономики».

Как прогнозирует CNN, партия Сунака, скорее всего, поставит борьбу с нелегальной миграцией в центр своей предвыборной кампании, но лейбористы будут критиковать усилия правительства по сдерживанию цен, за состояние системы здравоохранения и за скандалы по подрыву репутации тори среди значительной части британских избирателей.

Опрошенные телеканалом CNBC эксперты сошлись во мнении, что дата выборов шокировала многих консерваторов, которые думали, что голосование состоится ближе к ноябрьским президентским выборам в США. Теперь лейбористы сосредоточатся на критике 14-летнего наследия консерваторов. Выборы обещают быть историческими, потому что станут разгромными для Сунака. У Лейбористской партии есть шанс получить парламентское большинство.

«Основные претензии к консерваторам связаны с тем, что ситуация в Великобритании в целом является очень сложной. Там не полный коллапс, но если посмотреть на все сферы жизни, то везде есть проблемы и довольно значительные кризисы», – отмечает политолог Малек Дудаков.

Рухнувшая в пандемию экономика до сих пор толком не восстановилась и показывает слабый рост. Пик инфляции пришелся на октябрь 2022 года и составлял тогда более 11%. Во второй половине прошлого года экономика впала в рецессию, прежде чем зафиксировать рост на 0,6% в первом квартале этого года.

«По размеру своего ВВП Британия до сих пор не может выйти на уровень докризисного 2019 года. Реальные доходы населения находятся на уровне 15-летней давности и не поспевают за инфляцией», – отметил собеседник.

Серьезный кризис наблюдается на рынке жилья, высокие цены не позволяют многим британцам приобрести недвижимость. «Не менее серьезный кризис в медицине из-за нехватки врачей. Очереди к профильным врачам в государственных клиниках достигают 20-30 недель, то есть люди ждут приема по полгода», – отметил эксперт. Не решаются проблемы и с миграцией, в страну ежегодно приезжает около миллиона человек, добавляет политолог, что усугубляет проблемы с нагрузкой на социальную систему.

«У консерваторов нет реальных успехов. Если посмотреть на их обещания после прихода к власти в 2010 году, то по всем направлениям одни провалы. Они обещали сократить госдолг, но он вырос и достиг 100% от ВВП. Ситуация с преступностью только хуже, – продолжил Дудаков. – Общая усталость от консерваторов привела к очень низким рейтингам действующей власти. Поэтому Сунаку не удастся с помощью своей уловки с выбором даты голосования добиться успеха, отставание от лейбористов составляет около 20 пунктов. Улучшить ситуацию за шесть недель избирательной кампании не получится».

«У общества есть контракт с властью. Он заключается в том, что власть не должна ухудшать материальное положение избирателей. Но на самом деле оно сильно ухудшилось, избиратели обязательно будут искать виноватого и предъявят ему счет», – отмечает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

«Лейбористы тоже ничего не смогут предложить избирателям,

за исключением как бы возврата к нормальности, поэтому они обещают налаживать очень тесные отношения с Европейским союзом. Британия нуждается в перестройке, и лейбористы имеют на это некий мандат, но делать этого не хотят по разным причинам», – подчеркнул эксперт.

Главная интрига предстоящих выборов в том, насколько разгромной получится победа лейбористов. При этом ждать от них иной позиции по украинскому конфликту не стоит, предупреждает Дудаков. «Лидер Лейбористской партии Кир Стармер не так давно ездил в Прибалтику, где продвигал милитаристскую повестку. «Теневой» министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми и ряд его коллег ездили на Украину, обещали поставлять оружие», – напомнил политолог. С тем, что лейбористы не будут восстанавливать отношения с Россией, согласился и Брутер.