«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
При обстреле ВСУ поселка в Белгородском районе погибли два человека
Гладков: ВСУ из РСЗО обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района, погибли два человека
В поселке Октябрьский Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ два человека погибли и десять пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что среди раненых есть восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в больницу.
Также после прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, осколками посечены 23 автомобиля.
Кроме того, по словам Гладкова, село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, пострадавших нет, беспилотник пробил кровлю частного дома.
Ранее сообщалось о серии взрывов в центре Белгорода.