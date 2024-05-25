При обстреле ВСУ поселка в Белгородском районе погибли два человека

Гладков: ВСУ из РСЗО обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района, погибли два человека

Tекст: Вера Басилая

Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что среди раненых есть восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в больницу.

Также после прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, осколками посечены 23 автомобиля.

Кроме того, по словам Гладкова, село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, пострадавших нет, беспилотник пробил кровлю частного дома.

Ранее сообщалось о серии взрывов в центре Белгорода.