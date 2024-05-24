  • Новость часаПутин: Легитимность Зеленского закончилась
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    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    3 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    24 мая 2024, 19:44 • Новости дня

    В Госдуме анонсировали запуск нацпроектов для укрепления технологического суверенитета

    В России в 2025 году запустят пул прорывных национальных проектов, главной задачей которых станет укрепление технологического суверенитета в критически важных отраслях, заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова в рамках телемарафона, организованного Российским союзом химиков и комитетом Деловой России по химической промышленности.

    «Уже сейчас Минпромторг России совместно с экспертным советом по развитию химической промышленности при комитете Государственной думы по промышленности и торговле, отраслевым и научным сообществом ведет большую работу по формированию национального проекта «Новые материалы и химия», – приводятся слова Васильковой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Парламентарий напомнила, что одним из рекомендованных критериев запуска национального проекта является включение не менее трех федеральных проектов. Планируется, что одним из них станет проект федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское. «Запуск национального проекта в химической промышленности свидетельствует о стратегической значимости отрасли для всего отечественного промышленного комплекса. Развитие химической промышленности – драйвер для все экономики в целом», – отметила Василькова.

    «Сегодня на площадке экспертного совета по развитию химической промышленности занимаемся работой над законопроектом по регулированию метанола и метанолсодержащих жидкостей. Безопасность граждан, безусловно, должна оставаться всегда на первом месте и, конечно, после тех чудовищных фактов отравления контрафактным алкоголем на основе метилового спирта мы должны были принять соответствующие меры, чтобы предотвратить трагедии в будущем», – подчеркнула депутат.

    Также совместно с Минпромторгом ведется работа в части формирования механизма промышленного государственно-частного партнерства. «Ведем работу по выработке предложений во внесенный текст законопроекта. Планируется, что в проектах, обеспечивающих национальную безопасность и технологический суверенитет с нулевой или отрицательной рентабельностью, будут задействованы новые механизмы ГЧП», – добавила Василькова.

    Решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в промышленности является для нас одной из приоритетных задач. Совместно с коллегами из ГК Росатом, центра стратегических разработок Северо-Запад и Российским союзом химиков работаем над новыми механизмами и подходами для решения вопроса кадрового дефицита в промышленности.

    «Решение вопроса кадрового дефицита может быть обеспечено в том числе с опорой на развитие малых городов, где будут реализованы инвестиционные проекты, направленные на достижение технологического суверенитета. Малые города технологического суверенитета и научно-технологического развития должны стать локомотивом роста экономики», – сказала депутат.

    23 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, сделанные, как утверждается, на Яворовском полигоне в Львовской области Украины после ракетного удара ВС России в марте этого года.

    В результате удара по пункту дислокации ВСУ погибли порядка 100 военнослужащих, из которых не менее 30 были иностранными наемниками, говорится в сообщении под видео, которое опубликовал Telegram-канал Dambiev, передает «Газета.Ru».

    В ролике показаны сгоревшие палатки и двухъярусные армейские кровати.

    Ранее появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области.

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    23 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    Рогов: Командующего 20-й армией Ахмедова сняли с должности
    Рогов: Командующего 20-й армией Ахмедова сняли с должности
    @ t.me/vrogov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов сообщил об освобождении генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова от должности командующего 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией ВС России.

    По словам Рогова, Ахмедова пока только «вывели в распоряжение, ситуация в развитии», передает «Коммерсант».

    Сухраб Ахмедов родился в 1974 году в Грозном. Является выпускником Военной академии им. Фрунзе в Москве. Командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 155-й отдельной бригадой морской пехоты. В декабре прошлого года указом президента России Ахмедову было присвоено звание генерал-лейтенанта.

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    23 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта

    Полковник ВСУ: Украине придется уступить территории для окончания конфликта с Россией

    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киеву, возможно, потребуется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, заявил командир 57-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Александр Бакулин.

    Конфликт может закончиться сделкой между Украиной и Россией, в рамках которой Киеву придется уступить часть территорий, предположил Бакулин в интервью телеканалу ABC News, передает РИА «Новости».

    В качестве примера он привел итоги Советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда Финляндия потеряла некоторые территории, но сохранилась как страна, отметил полковник.

    «Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю», – сказал он.

    По словам Бакулина, украинским войскам удалось «стабилизировать» положение на поле боя, однако ситуация в Харьковской области «очень тяжелая».

    Ранее в США призвали Украину срочно отказаться от части территорий.

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    24 мая 2024, 10:03 • Новости дня
    Офицер французского легиона попал в российский плен под Клещеевкой

    Tекст: Ольга Никитина

    Офицер французского легиона, принимавший участие в боях на Украине на стороне ВСУ, взят в плен российскими силами в районе Клещеевки (ДНР).

    Иностранец тяжело ранен, ему оказывается медицинская помощь, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Издание добавляет, что раненного в ногу иностранца, судя по характеру ранений, пытались добить выстрелом в сердце.

    Ранее военкоры сообщили о первых потерях французского иностранного легиона на Украине.

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    23 мая 2024, 21:51 • Новости дня
    Вертелецкий стал пятым задержанным высокопоставленным офицером Минобороны за месяц
    Вертелецкий стал пятым задержанным высокопоставленным офицером Минобороны за месяц
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    За последний месяц пятеро высокопоставленных чиновников Минобороны России были задержаны и арестованы по подозрению в получении взяток и совершении других коррупционных преступлений.

    24 апреля Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве. В суде сообщили, что Иванов, по версии следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

    14 мая СМИ сообщили, что руководителя Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова поместили под арест после допроса. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. Если чиновника Минобороны признают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.

    В среду, 22 мая, столичный 235-й Гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал экс-командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова по подозрению в хищении в особо крупном размере. По версии следствия, Попов, используя служебное положение, продавал металлоконструкции, которые предназначались для строительства оборонительных объектов на территории Запорожской области. Сумма ущерба оценивается в 130 млн рублей. Следствие попросило суд изменить меру пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест.

    В четверг, 23 мая, стало известно о том, что начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который также занимает пост заместителя начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, задержан. Позднее он был арестован. Шамарину вменяется получение взятки в размере 36 млн рублей.

    В четверг СМИ также сообщили, что задержан руководитель управления департамента по обеспечению госзаказа Министерства обороны России Владимир Вертелецкий. Он, по версии следствия, допустил злоупотребления полномочиями, ущерб от его действий составил 70 млн рублей. По ходатайству следствия подозреваемый помещен под стражу.

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    23 мая 2024, 23:20 • Новости дня
    Еврокомиссар объяснил упоминание инцидента с Фицо в разговоре с премьером Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий признался, что упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе про закон об иноагентах, но его слова не были угрозой, их «вырвали из контекста».

    Об этом говорится в распространенном пресс-службой Еврокомиссии заявлении Варгелия, передает ТАСС

    «В связи с заявлением, сделанным премьер-министром Грузии 23 апреля, я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста, – подчеркнул еврокомиссар.

    По его словам]. он почувствовал необходимость привлечь внимание премьер-министра к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, которым может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси.

    «В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии», – отметил Варгелий. 

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    24 мая 2024, 07:27 • Новости дня
    Стали известны подробности гибели мирных жителей при ракетной атаке ВСУ в Крыму

    Tекст: Александра Юдина

    Погибшие при ракетном обстреле со стороны ВСУ в Крыму были строителями, они шли после рабочего дня домой, рассказал очевидец.

    Погибшие при ракетном обстреле со стороны ВСУ в Крыму были строителями, они шли после рабочего дня домой, рассказал очевидец.

    Известно, что погибшие мирные жители были строителями, они шли со стройки домой, когда прямо им под ноги «был прилет», передают «Известия».

    Также стало известно, что другие удары поразили пустующий объект хозяйственного назначения в районе Алушты.

    Ранее сообщалось, что мирные жители погибли при ракетном обстреле ВСУ в Симферопольском районе полуострова.

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    23 мая 2024, 21:57 • Новости дня
    Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы Саакашвили
    Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы Саакашвили
    @ IRAKLI GEDENIDZE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью отклонил жалобы гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщили СМИ.

    В сообщении говорится, что суд единогласно признал неприемлемой обе жалобы истца, пишет «Политика страны» со ссылкой на Anadolu.

    Адвокаты Саакашвили сообщили, что категорически не согласны с решением ЕСПЧ и будут его обжаловать в установленном порядке в ближайшее время. Между тем в правящей партии «Грузинская мечта» отметили, что требуют извинений от западных политиков за нападки на грузинскую систему правосудия после того, как ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили.

    Напомним, Саакашвили оспаривал справедливость двух уголовных дел и приговоров, которые были вынесены ему грузинскими судами. Он заявлял о политическом преследовании, нарушении права на беспристрастный суд и «наказании без закона».

    В апреле адвокаты Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями, отозвали иск из ЕСПЧ о том, что состояние его здоровья опасно для жизни.

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    24 мая 2024, 10:08 • Новости дня
    Генералу Попову предъявили обвинение в мошенничестве
    Генералу Попову предъявили обвинение в мошенничестве
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, сообщил его адвокат Сергей Буйновский, вину Попов не признает.

    По его словам, Попову предъявлено обвинение, которое он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие, передает ТАСС.

    Ранее в СК сообщили, что следствие попросило суд изменить меру пресечения бывшему командующему 58-й армией Южного военного округа генерал-майору Ивану Попову с заключения под стражу на домашний арест.

    Напомним, столичный 235-й Гарнизонный военный суд по ходатайству следствия aрестовал Попова по подозрению в хищении в особо крупном размере.

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    24 мая 2024, 17:53 • Новости дня
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    @ t.me/UkrzalInfo

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером опубликовали фотографии последствий удара по составу с техникой украинской армии под Харьковом.

    В результате ударов повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда, сообщило предприятие «Украинская железная дорога», передает РИА «Новости».

    До этого «Укржелдорога» сообщала, что в ходе российских ударов в Харьковской области повреждена инфраструктура железных дорог.

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    24 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Трамп назвал лидеров мировой политики

    Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике

    Трамп назвал лидеров мировой политики
    @ Yue Yuewei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся на первых ролях в мировой политике, заявил 45-й президент США Дональд Трамп, претендующий на избрание хозяином Белого дома на еще один срок.

    «Нравится вам это или нет», – приводит слова Трампа The Washington Post.

    Трамп противопоставил российского и китайского лидеров нынешнему президенту США Джо Байдену.

    Республиканец пообещал, что если снова поставят во главе страны, «мир снова будет уважать» Америку, передает РИА «Новости».

    Также Трамп обвинил демократов в разрушении страны.

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    24 мая 2024, 08:49 • Новости дня
    Глава ФСБ заявил о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

    Глава ФСБ Бортников заявил о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

    Глава ФСБ заявил о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины причастно к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    По его словам, следствие установило, что ГУР Украины имеет непосредственное отношение к теракту, передает ТАСС.

    Также Бортников отметил, что по делу о теракте в «Крокусе» задержано уже более 20 человек.

    По данным главы ФСБ, коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана содействуют расследованию службы.

    По его словам, было установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), находившимися в афгано-пакистанской зоне.

    Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.

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    24 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Дробницкий: Для Байдена Джордж Клуни оказался важнее Украины

    Американист Дмитрий Дробницкий: Конференцию по Украине можно считать дипломатическим провалом США

    Дробницкий: Для Байдена Джордж Клуни оказался важнее Украины
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская тема для Джо Байдена остается важной. Другое дело, что саммит в Швейцарии уже можно считать провальным. Именно поэтому президентом США, вероятно, будет принято решение туда не ехать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно о том, что вместо Швейцарии Байден посетит Калифорнию, где с участием актеров пройдет сбор средств на его предвыборную кампанию.

    «Конференцию по Украине уже можно считать дипломатическим провалом США. Ее организацией занимался Госдепартамент, который возглавляет Энтони Блинкен – политик, не отражающий современную реальность», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что задумкой Вашингтона было «повязать» страны мирового большинства единой резолюцией, осуждающей боевые действия России.

    «Реализовать этот план Белый дом не в силах. Даже если представители этих государств приедут на саммит, выработать единую позицию по его итогам не получится из-за Индии, Китая и целого ряда других государств. При этом Вашингтон уже не может «дать заднюю» и ограничиться приглашением на мероприятие только западных стран», – детализировал собеседник.

    На этом фоне решение Байдена пропустить конференцию не вызывает вопросов. «Украинская тема для него все еще важна. Стоит ожидать, что в Соединенных Штатах будут активно освещать саммит, все-так в него вложено много политического капитала. Но, видимо, в Белом доме посчитали, что американскому президенту незачем приезжать в Швейцарию и слушать, что скажут другие», – указал Дробницкий.

    Спикер допускает, что этот случай пополнит «копилку» провалов нынешней администрации. «Байдену еще припомнят, что он тусил со своими любимыми актерами в то время, когда Украина проигрывала конфликт», – считает политолог. Ухватятся за историю в первую очередь республиканцы.

    «Так, спикер Палаты представителей Майк Джонсон может сказать, что он поссорился с половиной партии, чтобы одобрить билль помощи Киеву, а Байден решил, что Украина не столь важна, и поехал тусить с актерами», – привел пример собеседник.

    «Когда Байдена будут на кого-то менять, к нему также возникнут вопросы: где он был, каковы были приоритеты? Уже сейчас ситуация выглядит так, будто Джордж Клуни важнее Украины. Между тем у Зеленского актерского мастерства может быть и побольше», – иронично заключил Дробницкий.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США, скорее всего, пропустит конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии. По информации источников издания, Джо Байден собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию, которое в эти дни пройдет в Калифорнии.

    15 июня американский лидер отправится со встречи G7, которая пройдет в итальянской области Апулия, в Лос-Анджелес, пишет агентство. На предвыборное мероприятие приедут актеры Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие голливудские звезды, телеведущий Джимми Киммел и экс-президент Барак Обама.

    Как пишет Bloomberg, решение подчеркивает переход Байдена в режим активной подготовки к президентским выборам. Агентство отмечает, что в апреле Дональд Трамп впервые обошел Байдена по количеству собранных средств на кампанию – 76 млн долларов против 51 млн долларов.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    24 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

    Политолог Шеслер: Многие жители Харьковской области ждут прихода России с огромной надеждой

    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство уже получило негативный информационный фон из-за позитивной реакции жителей Авдеевки на освобождение их города силами ВС России. Поэтому Владимир Зеленский не хочет повторять собственных ошибок и намерен отдать России опустевшие населенные пункты, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинские власти начали эвакуацию из Харьковской области.

    «Владимир Зеленский всегда был человеком пиара. Он очень болезненно воспринимает любое событие, способное навредить его публичному образу. При этом мы все хорошо помним, насколько ярко выглядело освобождение Авдеевки. Сотни людей, оставшихся в этом городе и переживших тяжелые времена, со счастьем и облегчением восприняли приход ВС РФ», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, очень громко прозвучали слова сирот, которые после эвакуации в Россию вернулись в родные дома на Украину. Они говорили о том, насколько замечательна жизнь в нашей стране. Многие из них откровенно признавались в том, что хотят связать с РФ свое будущее. Поэтому Зеленский не хочет создавать благоприятный для Москвы информационный фон», – уточняет она.

    «Ему гораздо выгоднее отдать безлюдные, опустевшие города, поскольку население на востоке и юге Украины крайне лояльно относится к России. Между тем отдельные территории Харьковской области уже в ближайшее время могут быть заняты нашей армией, поэтому руководство противника не хочет оставлять здесь граждан, поддерживающих Москву», – акцентирует эксперт.

    «Важно понимать, что офис Зеленского инициировал принудительную эвакуацию местных жителей. Они не хотят покидать обжитые места. Многие из них с огромной надеждой ждут прихода РФ. Поэтому в их отношении и применяется сила. Добровольно уезжать из родных краев желают единицы», – подчеркивает собеседница.

    «К тому же покинувших Харьковскую область людей на Украине не ждет ничего хорошего. Конечно, руководство страны декларирует наличие программ помощи эвакуированным, однако в реальности их действие вызывает большие вопросы. Переселенцам не оказывают поддержку в поиске работы, жилье им также не предоставляется», – считает она.

    «Граждане, пострадавшие от боевых действий, оказываются в тяжелейшей ситуации. Чаще всего единственный выход из сложившихся условий они видят только в отъезде с территории Украины. Они стремятся выехать в Европу, причем многие из них в дальнейшем пытаются окружными путями пробраться в Россию», – резюмирует Шеслер.

    Ранее на Украине была объявлена принудительная эвакуация сирот и их представителей из Харьковской области. По плану офиса Зеленского будет осуществлен выезд жителей более 30 населенных пунктов. Под действия мер, инициированных руководством страны, попадают Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы.

    Отмечается, что в рамках эвакуации планируется забрать 123 ребенка. В первую очередь речь идет о детях-сиротах, лишенных опеки родителей. Их отъезд будет организован в течение 60 суток. Граждан направят в Волынскую область. По словам руководителя региональной военной администрации Олега Синегубова, к настоящему моменту данные территории уже покинули свыше 11 тыс. человек.

    Эвакуационные мероприятия в Харьковской области начались еще в апреле. В них оказались задействованы 47 прифронтовых населенных пунктов. При этом региональный центр действия инициативы не коснулись. До этого в марте офис Зеленского инициировал принудительный выезд жителей городов и сел, расположенных неподалеку от Сум. В январе схожие действия проводились в отношении граждан, находящихся на территории подконтрольной Украине части ДНР.

    Данное решение местные власти приняли на фоне активизации наступления ВС РФ в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в регионе должна быть создана буферная зона.

    Коментарии (5)
    24 мая 2024, 17:39 • Новости дня
    Самолет Януковича заметили в белорусском аэропорту
    Самолет Януковича заметили в белорусском аэропорту
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет бывшего украинского лидера Виктора Януковича в пятницу прибыл в аэропорт Гомеля в Белоруссии, сообщают СМИ.

    Лайнер Dassault Falcon 900C (RA-09617) экс-президента Украины приземлился в гомельском аэропорту в 12.50, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Белорусский гаюн».

    По данным канала, в прошлый раз самолет Януковича был замечен в Белоруссии в марте 2022 года.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Янукович стал лучшим президентом Украины.

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    Россия жестко ответила на воровство США

    Желание США не просто заморозить, а именно отобрать российские активы, заставило Россию действовать. Президент России подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России. Эксперты считают, что этот шаг России является также предупреждением для Европы. Подробности

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    ЕС перешел к шокирующим угрозам в адрес властей Грузии

    Очередной скандал вспыхнул в отношениях между Тбилиси и Брюсселем. В ЕС сделали премьеру Грузии угрожающий намек на судьбу словацкого премьера Роберта Фицо, на которого было совершено покушение из-за отказа поддерживать эскалацию конфликта на Украине. По мнению экспертов, тем самым Брюссель не только обнажил истинное отношение к покушению на Фицо, но и сделал шантаж убийством нормой в отношениях с лидерами других стран. Подробности

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    Стратегия давления на ВСУ по всей линии фронта показала первые результаты

    Российские войска освободили поселок Клещеевка, бои за который шли аж с лета 2022 года. Перед нами не просто занятие очередного мелкого населенного пункта. Происходящее имеет значение для продвижения российских войск в целом в Донбассе – и даже больше. Почему Клещеевка оказалась настолько важна и что будет дальше? Подробности

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    Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского

    «Мы добились того, чтобы ведущие страны мира (входящие в БРИКС) отдавали себе отчет в невозможности разрешения этого конфликта без учета российских интересов». Такими словами эксперты комментируют важную дипломатическую победу России: фактический отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

      В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

    • Европа пошла против США и Израиля

      Ирландия, Испания и Норвегия объявили о том, что скоро признают Палестину независимым государством. По сути это политический бунт против США и Израиля, который уже объявил об отзыве послов из этих стран. К чему приведет распад произраильской коалиции?

    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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