В Госдуме анонсировали запуск нацпроектов для укрепления технологического суверенитета

«Уже сейчас Минпромторг России совместно с экспертным советом по развитию химической промышленности при комитете Государственной думы по промышленности и торговле, отраслевым и научным сообществом ведет большую работу по формированию национального проекта «Новые материалы и химия», – приводятся слова Васильковой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Парламентарий напомнила, что одним из рекомендованных критериев запуска национального проекта является включение не менее трех федеральных проектов. Планируется, что одним из них станет проект федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское. «Запуск национального проекта в химической промышленности свидетельствует о стратегической значимости отрасли для всего отечественного промышленного комплекса. Развитие химической промышленности – драйвер для все экономики в целом», – отметила Василькова.

«Сегодня на площадке экспертного совета по развитию химической промышленности занимаемся работой над законопроектом по регулированию метанола и метанолсодержащих жидкостей. Безопасность граждан, безусловно, должна оставаться всегда на первом месте и, конечно, после тех чудовищных фактов отравления контрафактным алкоголем на основе метилового спирта мы должны были принять соответствующие меры, чтобы предотвратить трагедии в будущем», – подчеркнула депутат.



Также совместно с Минпромторгом ведется работа в части формирования механизма промышленного государственно-частного партнерства. «Ведем работу по выработке предложений во внесенный текст законопроекта. Планируется, что в проектах, обеспечивающих национальную безопасность и технологический суверенитет с нулевой или отрицательной рентабельностью, будут задействованы новые механизмы ГЧП», – добавила Василькова.

Решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в промышленности является для нас одной из приоритетных задач. Совместно с коллегами из ГК Росатом, центра стратегических разработок Северо-Запад и Российским союзом химиков работаем над новыми механизмами и подходами для решения вопроса кадрового дефицита в промышленности.

«Решение вопроса кадрового дефицита может быть обеспечено в том числе с опорой на развитие малых городов, где будут реализованы инвестиционные проекты, направленные на достижение технологического суверенитета. Малые города технологического суверенитета и научно-технологического развития должны стать локомотивом роста экономики», – сказала депутат.