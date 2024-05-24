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    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    24 мая 2024, 12:04 • Новости дня

    ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян

    ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Подавляющее большинство россиян (82%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным сайта ФОМ, о своем доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян, пишет РАПСИ.

    В свою очередь Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также предоставил результаты своих опросов за период с 13 по 19 мая.

    «Показатель одобрения деятельности президента составил 78,7%», – сообщается на сайте ВЦИОМ. Кроме того, положительный ответ на прямой вопрос о доверии президенту дали 81,1% респондентов.

    23 мая 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного России и ее Центробанку решениями государственных или судебных органов США.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Это ответные меры на незаконное изъятие активов России за рубежом. Согласно указу, российский правообладатель (под ним понимается РФ или ее Центробанк) вправе «обратиться в суд <…> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба». При этом обращение будет происходить «в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством РФ», передает ТАСС.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

    В соответствии с указом главы государства российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

    Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ.

    Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации ущерба от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка РФ.

    «Решением [суда] об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», – говорится в указе президента.

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    21 мая 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин освободил Толстого с поста своего советника

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого с поста советника главы государства, следует из указа.

    Указ об освобождении Владимира Толстого с должности советника президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

    Толстой был советником президента с мая 2012 года. Он отвечал за вопросы культуры и искусства.

    Ранее Путин освободил Александру Левицкую с поста своего советника.

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    23 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна
    На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин помог королю Бахрейна Хамаду Бен Исе Аль Халифу надеть наушник для синхронного перевода.

    На записи встречи видно, что король не сразу разобрался, как правильно пользоваться наушником, тогда российский лидер жестом показал ему, как его надеть, передает РИА «Новости».

    Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.

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    23 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Aurus
    Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Aurus
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский лидер Владимир Путин на встрече с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой подарил ему длинную версию автомобиля Аurus, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Ушаков подтвердил, что лидеры в ходе этого визита обменялись подарками. По его словам, среди подарков от Путина королю Бахрейна была длинная версия автомобиля Аurus, передает ТАСС.

    Российский лидер также пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС, который пройдет в октябре этого года в Казани. Отмечается, что предложение от президента России было принято.

    Ранее сообщалось, что Россия и Бахрейн подписали семь документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы. Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.

    Напомним, Путин отправился на инаугурацию на обновленном российском лимузине – черном представительском седане Aurus. Также на инаугурации Путина впервые показали электромотоциклы Aurus Merlon.

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    23 мая 2024, 13:04 • Новости дня
    Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным
    Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, встреча с российским президентом стала одним из самых счастливых дней в его жизни, передает ТАСС.

    Также король Бахрейна отметил, что победа Путина на выборах положительно повлияла на страны арабского мира.

    Политик поздравил российского лидера с победой на выборах, подчеркнув, что она указывает на мудрую политику Путина.

    Король Бахрейна с Путиным начали переговоры в узком составе в Кремле. Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о стремлении к «всеобъемлющему» укреплению отношений с Россией. 

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    22 мая 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по техсуверенитету

    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по технологическому суверенитету

    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по техсуверенитету
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    При разработке новых национальных проектов технологического суверенитета необходимо учитывать опыт первого нацпроекта по беспилотным авиационным системам, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин отметил, что нацпроект по БПЛА был сформирован и запущен при участии частных компаний, университетских команд в рамках Национальной технологической инициативы.

    «Считаю правильным привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета, в обязательном порядке учитывать мнение новаторов, предпринимателей при формировании планов развития передовых отраслей, механизмов опережающей подготовки кадров и содействия технологическому бизнесу», – сказал глава государства, его слова приводит сайт Кремля.

    Он также призвал взаимодействовать с дружественными государствами в части создания продуктов и инноваций, в которых нуждается общество и экономики стран.

    Ранее Путин поручил обновить стратегию работы Агентства стратегических инициатив.

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    23 мая 2024, 15:54 • Новости дня
    По итогам встречи Путина и короля Бахрейна подписано семь документов

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Бахрейн подписали семь документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы.

    В частности, был подписан документ о проведении в России в текущем году Дней культуры Бахрейна, передает ТАСС.

    Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.

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    23 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Раскрыты подробности переговоров Путина и короля Бахрейна

    BNA: Путин и король Бахрейна призвали к деэскалации в зоне конфликта Палестины и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в секторе Газа стала одним из основных пунктов в повестке прошедших в Москве переговоров президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы, пишет бахрейнское информагентство BNA.

    В ходе встречи лидеры двух стран обсудили в том числе международные усилия по прекращению огня в Газе, освобождение израильских заложников и гуманитарную помощь мирному населению, пишет BNA, передает ТАСС.

    Путин и король Бахрейна выступили за дипломатическое урегулирование конфликта Палестины и Израиля для достижения «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в соответствии с международными резолюциями и арабской мирной инициативой», пишет агентство.

    Также, по данным BNA, стороны подчеркнули важность выполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей в части урегулирования глобальных конфликтов.

    Ранее сообщалось о подписании семи документов по итогам встречи Путина и короля Бахрейна.

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    21 мая 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин провел встречу с Володиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, обсуждались вопросы формирования правительства.

    «Вы хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти», – сказал Путин в начале встречи и поинтересовался, как все прошло, передает РИА «Новости».

    Президент поблагодарил Госдуму за работу по утверждению кабмина.



    Спикер нижней палаты парламента также сообщил главе государства, что в среду направляется в Иран, где будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

    «Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Это был человек слова, с ним было приятно работать. Имею в виду, что, если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, помощь в выявлении истинной причины этой катастрофы», – сказал Путин.

    Ранее Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника.

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    23 мая 2024, 00:57 • Новости дня
    Кадыров пригласил Путина в Чечню

    Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил президента в Чечню

    Кадыров пригласил Путина в Чечню
    @ Kadyrov_95/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кадыров пригласил Путина в Чечню.

    Кадыров сообщил в Telegram, что доложил Путину о стабильной социально-экономической ситуации в Чечне и планомерном развитии экономики, процессе реализации свыше 500 инвестпроектов, включая «строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала». «Наглядно показал, как будет выглядеть самый большой микрорайон Грозного », – рассказал Кадыров.

    Он также сообщил Путину «об участии региона» в специальной военной операции на Украине – в зону СВО направлено 43,5 тыс. бойцов. Кадыров отметил, что «по первому приказу» в зону СВО могут направить еще «несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва».

    Кадыров выразил главе государства благодарность за «поддержку всех начинаний» в Чечне, а также за «личное участие в позитивных изменениях региона».

    Напомним, Путин провел видеоконференции с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

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    22 мая 2024, 23:49 • Новости дня
    Путин поддержал намерение Артамонова участвовать в выборах в Липецкой области

    Путин поддержал планы главы Липецкой области Артамонова участвовать в губернаторских выборах в сентябре

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции поддержал намерение главы Липецкой области Игоря Артамонова участвовать в губернаторских выборах в сентябре.

    «Как дела, Игорь Георгиевич?», – спросил Путин. Артамонов ответил, что «в целом, все нормально», после чего приступил к докладу «по ситуации», передает РИА «Новости».

    Артамонов в ходе разговора отметил, что «далеко не все сделано в регионе, многое предстоит сделать, развить», и попросил Путина «поддержать выдвижение на пост губернатора Липецкой области на второй срок». Путин ответил, что «разумеется, поддерживает» Артамонова, который «работает напряженно». «И результаты видно», – сказал Путин. Он пожелал Артамонову удачи на выборах.

    Артамонов пригласил Путина посетить Добровский район области, отметив, что так должен выглядеть каждый сельский район: «Новая школа, современный детский сад, новый спорткомплекс, бассейн, дома для аграриев, районная больница, МФЦ». Глава региона попросил Путина помочь с ремонтом кампусов детского лагеря «Прометей».

    Путин обратил внимание Артамонова на проблему нехватки медиков. Ответы губернатора заставили Путина улыбнуться, передает ТАСС.

    Артамонов заявил, что в регионе «уже много денег предлагают врачам», но «все предлагают много денег, чтобы переехали», а «надо, чтобы медики не уезжали». Путин посоветовал «помогать им жильем».

    Артамонов сказал, что в регионе «уже на все готовы», докторам медицинских наук, которые приедут в область, предлагают выплачивать по 5 млн рублей, но «потока нет». Путин отметил, что доктора медицинских наук – «это правильно, хорошо», но их «не так уж много», а региону «нужны просто специалисты».

    Накануне Путин пожелал главе Калмыкии Бату Хасикову успехов на выборах руководителя республики на новый срок. В единый день голосования 8 сентября 2024 года запланированы 20 прямых выборов глав регионов.

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    21 мая 2024, 20:56 • Новости дня
    Путин: Число участвовавших в СВО руководителей будет увеличиваться

    Tекст: Вера Басилая

    Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО «Время героев», будет увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

    «Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», – цитирует «Российская газета» Путина.

    Хасиков до этого заявил президенту, что десятки ребят подали заявки для участия в проекте «Время героев», который открывает перед ними колоссальную возможность.

    Ранее Владимир Путин напомнил, что в стране начала действовать специальная кадровая программа для участников СВО – «Время героев». Глава государства отметил, что ветераны спецоперации смогут проявить себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и других областях.

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    22 мая 2024, 23:57 • Новости дня
    Путин заслушал доклад о ликвидации последствий паводков в Курганской области

    Путин заслушал доклад главы Курганской области Шумкова о ликвидации последствий паводков в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе видеоконференции глава российского государства Владимир Путин заслушал доклад губернатора Курганской области Вадима Шумкова о ликвидации паводков в регионе.

    Путин заявил, что оценивать ущерб и восстанавливать жилой фонд, инфраструктуру нужно быстрее. Шумков сообщил, что обследована половина домов, пострадавших от паводка, более чем 200 из них требуется капитальный ремонт, 13 зданий утеряны. Было затоплено «52 автомобильные дороги и 16 мостов», подтопленными остаются «семь дорог и 11 мостов», передает ТАСС.

    Паводок в Курганской области затронул 51 населенный пункт. Глава Курганской области на встрече с Путиным, сообщил, что силы МЧС отработали образцово, передает РИА «Новости».

    Шумков сообщил, что «выплаты в размере 10 тыс. получили 13023 гражданина, выплаты в размере 50–100 тыс. рублей получили 3057 граждан».

    Путин попросил губернатора обратить внимание на ситуацию со здравоохранением, добавил, что задачи решаемы, но надо целенаправленно работать.

    Курганская область входит в число регионов, в которых осенью состоятся губернаторские выборы. Путин заявил: «Что касается будущей работы, то прежде всего, конечно, нужно добиться поддержки граждан». Он считает, что для Шумкова «это вполне достижимая задача», глава региона «работал напряженно в предыдущее время». Президент выразил надежду, что «люди это тоже заметили». Он заявил, что «нужно, конечно, напрямую к людям идти и показывать, что сделано», рассказывать о планах. Он пожелал Шумкову «всего доброго, успехов».

    Напомним, Путин утвердил список поручений, касающихся вопросов ликвидации последствий паводков в отдельных регионах.

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    22 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин поручил утвердить программы развития отстающих регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти отстающих регионов страны на 2025–2030 годы.

    Речь идет о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайском крае, Кировской, Курганской и Псковской областях, сообщается на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Правительство должно предусмотреть выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 10 млрд рублей ежегодно на реализацию этих программ. Срок выполнения поручения – до 1 октября 2024 года.

    Ранее Путин утвердил перечень поручений по ситуации с паводками.

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    23 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин начал переговоры с королем Бахрейна в узком формате
    Путин начал переговоры с королем Бахрейна в узком формате
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в узком составе в Кремле.

    Встреча проходит в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Ожидается, что после переговоры будут продолжены в расширенном составе в формате рабочего завтрака. По итогам стороны подпишут совместные документы.

    Как говорится в материалах к переговорам лидеров, подходы России и Бахрейна к урегулированию на Ближнем Востоке во многом совпадают.

    Стороны придерживаются необходимости политико-дипломатического разрешения конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Ранее король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о стремлении к «всеобъемлющему» укреплению отношений с Россией. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в узком составе в Кремле.

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      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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