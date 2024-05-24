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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    Борис Акимов Борис Акимов Русская идея – это идея цветущей сложности

    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

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    24 мая 2024, 09:49 • Новости дня

    Орбан оценил разговоры Запада о «российской угрозе»

    Премьер Венгрии Орбан назвал разговоры Запада о «российской угрозе» маневром для подготовки к войне

    Tекст: Александра Юдина

    Нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне, заявил на радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, вероятность того, что кто-либо решится напасть на страну НАТО, чрезвычайно мала, а НАТО – оборонительный альянс и не потерпит военные акции, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что подобные отсылки к «российской угрозе» можно интерпретировать как маневры Запада и Европы для подготовки вступления в войну.

    Также премьер Венгрии добавил, что штаб НАТО в Брюсселе в данный момент пытается определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

    Ранее в НАТО назвали Россию долгосрочной «проблемой». Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией.

    23 мая 2024, 20:05 • Новости дня
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следующим этапом конфликта на украинской территории может стать поставка Киеву оружия, способного бить вглубь России, а также отправка туда контингента НАТО, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Этот этап может означать вовлечение западноевропейских государств или войск НАТО в конфликт на украинской территории, что даже многие бывшие премьер-министры, поддерживающие Украину, считают чрезмерным, сказал Орбан в интервью Blikk, передает ТАСС.

    Ранее лидер американских демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что не исключен ввод американских военных на Украину, чтобы избежать падения киевского режима.

    До этого итальянское издание Repubblica указывало, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.

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    23 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Политолог Скачко: В Киеве поняли, что придется отвечать за «орков» и «русню»

    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздалой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее украинские власти рекомендовали СМИ не оскорблять российских военных.

    «Призыв нацсовета Украины к прессе отказаться от оскорблений в адрес российских военных почти наверняка продиктован не беспокойством о престиже журналистов или качестве материалов. Дело, скорее, в том, что в Киеве предчувствуют поражение. Там понимают, что за «орков», «русню» и подобную лексику им придется отвечать», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    Он называет подобные рекомендации, которые появились лишь на третьем году конфликта, запоздалыми. «С одной стороны, решение правильное, но в контексте всего происходящего оно выглядит позорно», – добавил спикер. По мнению Скачко, украинские журналисты могут руководствоваться новыми правилами, но многое будет зависеть от того, кто и сколько им заплатит.

    «На Украине есть особо одаренные работники СМИ. Такие люди собственную несостоятельность компенсируют руганью. Вероятно, они будут до конца изрыгать всякую гадость про российских военных и русских в целом», – допускает политолог. Вместе с тем украинскому журналисту характерна сервильность, отметил он. «Это особенность профессии в несвободном украинском обществе», – пояснил собеседник.

    А вот чего ждать не стоит, так это смены риторики политиков, добавляет аналитик. «Делая оскорбительные заявления в адрес России, они, с одной стороны, пытаются засветиться перед западными инвесторами и показать тем, какие они сильные и смелые. С другой стороны, чувствуют безнаказанность. Но ответственность в любом случае рано или поздно придется нести», – заключил Скачко.

    Ранее нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

    «Использование некорректной лексики в отношении представителей Российской армии, военной и политической администрации не способствует объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации», – говорится в тексте документа. Поясняется, что даже при военном положении СМИ следует соблюдать этические и профессиональные стандарты. Агрессивная лексика, отметил нацсовет, может трактоваться другими сторонами как «содействие эскалации войны».

    Напомним, заявления о том, что «украинцы – люди, а русские – нет» звучали неоднократно, в частности от Сары Эштон-Чирилло, занимавшей пост спикера теробороны ВСУ. На Украине оскорбляли и жителей Донбасса. Так, еще в 2019 году украинский журналист Юрий Молчанов обвинил коллег в нежелании населения региона возвращаться на Украину: «Мы говорим тем, кто живет в Донбассе: идите к нам, у нас лучше. А лучше ли? Пойдут ли они к тем, кто пять лет называл их мразями, подонками, обещал их уничтожить, обнести колючей проволокой? И это не российская пропаганда, все это было на наших каналах».

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    23 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Сенатор Долгов: Варшава рискует стать стороной конфликта, если решит сбивать российские ракеты над Украиной

    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждаемая в Варшаве идея использовать польские ПВО для защиты украинского воздушного пространства абсолютно безрассудна. Если Польша приступит к реализации инициативы, это сделает ее стороной конфликта и приведет к трагическим последствиям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Он призвал поляков вспомнить уроки истории.

    «Польское руководство продолжает придерживаться разнузданной риторики по отношению к конфликту вокруг Украины», – сказал сенатор Константин Долгов. Он отметил, что уровень истерии и русофобии в Польше зашкаливает.  Тем не менее идею использовать системы ПВО Польши для защиты украинского воздушного пространства собеседник счел «болтанием языком».

    «Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. Отсюда и такие безответственные идеи», – пояснил парламентарий. 

    Долгов допускает, что поляков подзуживают немцы. Он напомнил, что ранее с инициативой защищать Украину средствами ПВО с территории Польши выступали депутаты Бундестага. «Германия исторически сыграла немалую роль в бедах поляков. То, что немцы занимаются провокационным подстрекательством, должно натолкнуть чиновников в Варшаве на определенные размышления», – считает спикер.

    При этом сенатор подчеркивает: если Польша приступит к реализации плана и начнет сбивать ракеты над Украиной, это сделает ее стороной конфликта. «Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», – добавил Долгов. Вместе с тем, как отметил собеседник, никакие польские средства ПВО не окажут серьезного влияния на ход военной операции.

    Сенатор на этом фоне призвал польское руководство вспомнить уроки истории. «Каждый раз, когда Варшава вынашивала какие-то агрессивные и провокационные замыслы, для поляков это заканчивалось трагически. Это повторялось много раз. Если они хотят повторения, то выбирают верный путь», – иронично заключил Долгов.

    Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», – цитирует его ТАСС.

    Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последним также предстоит согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИД Польши подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. «Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны», – отметил дипломат.

    По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная, как утверждали польские военные, «дальней авиацией РФ». МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств. Политолог Федор Лукьянов назвал тогда неявку российского посла в МИД Польши ответом на действия послов ЕС.

    Напомним, Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, сбивать цели над Украиной. Он сообщил, что обратился с такой идей к США, Польше и другим партнерам. «Мы готовы подписать все бумаги, что если будет сбита российская ракета над Украиной, то страны НАТО не будут нести ответственность за ущерб, причиненный падением или взрывом. Но все боятся эскалации», – говорил Зеленский в интервью агентству Reuters.

    Идею защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии, ранее озвучивали также в германском Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий.

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    23 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевку в ДНР
    Российские войска освободили Андреевку в ДНР
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения «Южной» группировки ВС России освободили поселок Андреевка в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Подразделения также улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли за сутки свыше 490 человек, две боевые бронированные машины, американскую САУ М109 Paladin, пушку «Гиацинт-Б», четыре гаубицы Д-20, а также британское орудие L-119.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    Также подразделения группировки отразили пять атак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 405 человек, четыре бронемашины, включая три американских БТР MaxхPro.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, САУ М109 Paladin, САУ «Акация», гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и две американские легкие буксируемые гаубицы М102.

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    23 мая 2024, 13:36 • Новости дня
    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов

    Экономист Лизан: Заигрывания Вашингтона с изъятием российских активов расшатывают принципы международного права

    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США пытаются найти в международном праве предлог для изъятия российских активов. Их попытки преподнести мировой общественности воровство в красивой обертке тщетно. Вашингтон рискует разрушить нормы глобальной финансовой системы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Энтони Блинкен предложил использовать замороженные активы России в качестве залога для кредитов Украине.

    «Заявление Блинкена полностью укладывается в канву размышлений Запада о том, как профинансировать Украину и не нарушить международное право. Но на решение проблемы озвученная инициатива не тянет.  Выглядит она по меньшей мере спорно», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «США пытаются избежать прямой конфискации замороженного капитала. Блинкен намекает на то, что ВСУ будут получать деньги от стран ЕС, а наши активы используют лишь в качестве залога. Однако если офис Зеленского не сумеет рассчитаться по долгам, необходимую сумму из российских сбережений все-таки изымут. Проблема просто откладывается на 5–10 лет», – отмечает он.

    «К тому же сама постановка вопроса размывает представление о праве собственности. Невозможно отдать в качестве залога по кредиту чужую квартиру без согласия собственника. Фактически мировому сообществу пытаются преподнести практики воровства в красивой обертке. Столь вольные интерпретации юридических норм со стороны еще сыграют с США злую шутку», – акцентирует собеседник.

    При этом интерес западных стран к российским активам объясняется стремительным ухудшением положения дел ВСУ на фронте, считает аналитик. «Исход конфликта становится все более очевидным. Никто не хочет спонсировать убыточное предприятие из собственного кармана. Однако «давать заднюю» поздно – слишком много было поставлено на кон. Вот и приходится Вашингтону и Брюсселю изыскивать обходные схемы», – резюмирует Лизан.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога при выдаче кредитов Украине. Он также приветствовал предложение ЕС тратить доходы от средств России на поддержку ВСУ. Однако Штаты, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму».

    Глава Госдепартамента отметил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По мнению Блинкена, это поможет получить «значительные средства» для дальнейшей передачи офису Зеленского. Добиться прогресса по данному вопросу дипломат надеется уже к встрече лидеров стран G7.

    При этом он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется согласие всех стран, в которых находятся замороженные активы. Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты союза, где имеется более 1 млн евро российских капиталов, начать дважды в год перечислять доходы от их реинвестирования Еврокомиссии, напоминает ТАСС.

    Впоследствии ведомство должно будет направить 90% поступивших средств на вооружение для ВСУ, а 10% – на программы экономической помощи Украине. Таким образом в ЕС планируют собрать до 3 млрд евро за год. Первое изъятие намечено на июль текущего года.

    В России попытки Запада передать Украине замороженные активы получают резко негативную оценку. Так, ранее Сергей Лавров назвал действия США и ЕС воровством. По его мнению, Вашингтону и Брюсселю стоит серьезно подумать перед тем, как в очередной раз перечеркивать принцип неприкосновенности собственности.

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    23 мая 2024, 12:06 • Новости дня
    В Харькове после серии взрывов повреждена транспортная инфраструктура
    В Харькове после серии взрывов повреждена транспортная инфраструктура
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транспортная инфраструктура получила повреждения в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    Терехов рассказал о повреждении предприятий, не уточнив расположение объектов, передает ТАСС.

    Ранее в Харькове прогремели около десяти взрывов.

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    23 мая 2024, 11:19 • Новости дня
    В Харькове прогремели около десяти взрывов
    В Харькове прогремели около десяти взрывов
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около десяти взрывов прогремели в Харькове за последние 15 минут, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    По его словам, в городе прогремели около десяти взрывов, передает ТАСС.

    Как сообщило украинское издание «Общественное», еще три взрыва прогремели в Харькове на востоке Украины.

    Терехов рассказал также, что в Харькове прогремел взрыв, а через две минуты сообщил еще о двух взрывах. Другие подробности не приводятся. В настоящее время в восьми областях страны, включая Харьковскую, действует воздушная тревога.

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Харькове на востоке Украины.

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    24 мая 2024, 08:19 • Новости дня
    Полянский объяснил темпы спецоперации на Украине

    Зампостпреда при ООН Полянский: Российская армия бережет жизни солдат, а Киев безжалостен к своим людям

    Полянский объяснил темпы спецоперации на Украине
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Неторопливое продвижение российской армии на Украине обусловлено стремлением командования сберечь жизни своих военнослужащих, заявил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, самой важной задачей на поле боя является сохранение жизней военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что ВСУ используют здания школ и детских садов в качестве огневых позиций, что вынуждает Россию их уничтожать.

    Зампостпреда РФ при ООН выразил сожаление, что киевский режим «абсолютно безжалостно» распоряжается жизнями своих граждан. Полянский назвал такую политику «преступлением, которое мы не можем предотвратить».

    Ранее в Кремле заверили, что никакое оружие с Запада не изменит хода СВО.

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    23 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Аксенов рассказал о четырех предотвращенных за год покушениях

    Аксенов сообщил, что за год на него пытались совершить четыре покушения

    Аксенов рассказал о четырех предотвращенных за год покушениях
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что за последний год на него пытались совершить четыре покушения.

    Как сказал глава республики в эфире телеканала «Крым 24», за последний год было раскрыто четыре покушения на него, всех покушавшихся задержали, передает ТАСС.

    Ранее Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения.

    Напомним, ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова завербованным СБУ в декабре 2022 года россиянином.

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    23 мая 2024, 11:01 • Новости дня
    Кимаковский: Киев перебросил в Часов Яр бойцов интернационального легиона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебросили в Часов Яр бойцов интернационального легиона, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в Часов Яр перебросили военнослужащих иностранного легиона и несколько единиц западной техники, передает ТАСС.

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.

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    23 мая 2024, 19:25 • Новости дня
    В Кремле заявили о неспособности западного оружия переломить ход СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Никакое западное оружие не переломит ход спецоперации России на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Он отметил, что единственное, что способны сделать эти вооружения, – это сделать более тяжелой участь украинского народа, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что Россия продолжит СВО до тех пор, пока не достигнет своих целей.

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории.

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    23 мая 2024, 10:51 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по районам запуска дронов в Харьковский области

    Подполье: Удары нанесены в Херсонской области в районе, откуда ВСУ запускают дроны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по окрестностям Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области со стороны заброшенного аэродрома, откуда ВСУ запускают дроны, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ВС России ударили ФАБ по окрестностям Высокополья, где дроноводы запускали БПЛА, в том же направлении находится машинно-тракторный двор, где присутствовала военная техника, передает РИА «Новости»

    Он добавил, что удары были также нанесены по местам дислокации и складам снарядов ВСУ в Александровке в Николаевской области.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские силы нанесли удар по военному порту Очакова.

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    23 мая 2024, 13:31 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли под Харьковом около 365 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки под городом Харьковом потеряли порядка 365 человек, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, она поразила живую силу и технику подразделений 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Константиновки и Гранова в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены две контратаки украинских штурмовиков у Глубокого и Волчанска в этом же регионе. ВСУ потеряли за сутки до 365 человек, танк и две боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, американское орудие М119.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Невского (ЛНР), Ивановки и Новосадового (ДНР).

    Также она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков у Нововодяного, Белогоровки (ЛНР) и Григоровки (ДНР). ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 320 человек, два БТР, включая американский М113.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и две машины РСЗО «Град».

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    23 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Участников СВО решили освободить от прогрессивного НДФЛ

    Минфин поддержал освобождение от прогрессивного НДФЛ участников СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Минфин поддержал освобождение от прогрессивной шкалы НДФЛ участников специальной военной операции. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме.

    В ходе слушаний председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «настоятельной рекомендацией» для правительства России вывести участников специальной военной операции из-под прогрессивной шкалы налогообложения.

    Володин отметил, что прогрессивная шкала налогов должна быть справедливой. Участники СВО защищают страну, получают «вознаграждение за подвиги», добавил председатель Госдумы. «Понятно, что те расчеты, которые сейчас будете озвучивать, возможно, будут основой для того, чтобы и на них распространить прогрессивную шкалу. Вот это недопустимо», – приводит его слова ТАСС.

    Минфин поддерживает такое предложение, сообщил со своей стороны Силуанов. «Абсолютно справедливое предложение. Наши бойцы, те, кто сегодня участвуют в специальной военной операции, нуждаются в нашей поддержке. Если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано», – отметил глава министерства.

    Кроме того, Силуанов сообщил, что Минфин поддерживает предложение депутатов Госдумы и бизнеса не повышать ставку НДС. В нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции, предупредил он.

    Также Силуанов пообещал, что Минфин будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы налоговая система России была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями.

    Справедливая налоговая система, по его словам, должна стимулировать здоровую конкуренцию и поддерживать равные условия для компаний.

    «Все преференциальные налоговые режимы сохранятся. Это и соглашения о защите и поощрении капиталовложения, и специальные инвестиционные контракты, и особые экономические зоны, территории опережающего развития. Все те режимы, где приняты стабилизационные оговорки, они продолжат свое действие и не поменяются», – сообщил министр.

    Кроме того, сказал Силуанов, Минфин готов обсуждать освобождение бизнеса от оборотных налогов в увязке со справедливым увеличением ставки на прибыль организаций. «В ходе определения налоговых новаций бизнес предлагал отказаться от использования оборотных налогов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые не учитывают его финансовый результат. Готовы обсуждать в увязке со справедливым увеличением ставки на прибыль организаций, то есть обложение конечного результата, а не оборота компании», – сказал он.

    Также Силуанов предложил расширить налоговый механизм поддержки инвестиций, в первую очередь для высокотехнологичных проекты. «Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, в том числе и на федеральном уровне. Для компаний при расчете расходов, что позволяет уменьшать налогооблагаемую прибыль, в соответствии с поручением президента, этот коэффициент предлагаем повысить с 1,5 до 2. То есть налог на прибыль будет платиться с меньшего размера налогооблагаемой прибыли», – пояснил министр.

    Ранее он заявил также, что доходы от изменения налоговой системы пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, социальную инфраструктуру.

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    23 мая 2024, 12:34 • Новости дня
    Бригаду морпехов ВСУ перебросили из-под Херсона на Харьковское направление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебросили 36-ю отдельную бригаду морской пехоты с Херсонского на Харьковское направление из-за проблем на фронте, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, на Харьковском направлении ВСУ вывели 415-й батальон для пополнения, вместе с этим из Херсонской области под Харьков прибыла 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, а с Купянского направления для переброски под Харьков были сняты несколько подразделений.

    Ранее ВСУ начали создавать огневые позиции в жилых кварталах Харькова.

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