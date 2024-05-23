Путин подарил королю Бахрейна автомобиль Aurus

Tекст: Дарья Григоренко

Ушаков подтвердил, что лидеры в ходе этого визита обменялись подарками. По его словам, среди подарков от Путина королю Бахрейна была длинная версия автомобиля Аurus, передает ТАСС.

Российский лидер также пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС, который пройдет в октябре этого года в Казани. Отмечается, что предложение от президента России было принято.

Ранее сообщалось, что Россия и Бахрейн подписали семь документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы. Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.

Напомним, Путин отправился на инаугурацию на обновленном российском лимузине – черном представительском седане Aurus. Также на инаугурации Путина впервые показали электромотоциклы Aurus Merlon.