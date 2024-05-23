Родня убитой студентки Пехтелевой пока не решила, будет ли обжаловать компенсацию оть МВД в суде

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд состоялся только 22 мая, родные девушки пока «эмоционируют» и решают собраться с мыслями, чтобы вынести решение на общем семейном совете, сказала мама девушки РИА «Новости».

Она добавила, что ей обидно, «почему горе по утрате единственного ребенка, которого жестоко истязали, а потом убили, оценили всего лишь в 300 тыс. рублей».

Напомним, суд обязал МВД выплатить по 300 тыс. рублей матери и отцу Веры Пехтелевой, а также 100 тыс. рублей ее дяде. Всех пятерых полицейских, обвиняемых в халатности, осудили на условные сроки. Решение суда пока не вступило в законную силу, на его обжалование есть месяц.

Родители требовали в суде взыскать по 3 млн рублей, 1,5 млн рублей требовал дядя.

Полицейских осудили, поскольку соседи долго и безуспешно пытались вызвать полицию, когда девушку убивали. Самого убийцу Владислава Канюса осудили на 17 лет строгого режима.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о том, что Канюса якобы освободили, в том числе от выплаты компенсаций родным убитой, заявив, что «говорить об этом не его «прерогатива».