Адвокат кадровика Минобороны Кузнецова сообщил о наличии показаний одного свидетеля

Адвокат Кузнецова: В деле главного кадровика Минобороны есть показания только одного свидетеля

Tекст: Александра Юдина

По словам адвоката Сергея Щеголева, следствию и суду первой инстанции не удалось доказать обоснованность причастности Кузнецова к инкриминируемому преступлению, так как имеются показания только одного свидетеля, которые можно трактовать в обе стороны, передает ТАСС.

Щеголев добавил, что сторона защиты просит суд отпустить Кузнецова из СИЗО под домашний арест и приобщить согласия хозяев квартиры на его проживание на время меры пресечения.

Известно, что все счета и банковские карты главного кадровика Минобороны арестованы в порядке обеспечительной меры.

Ранее стало известно, что Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани. Сообщалось, что в середине 2010-х Кузнецов купил раритетную «Волгу», 15 соток земли и долю в квартире. 16 мая кадровик Минобороны обжаловал арест по делу о взятке.

