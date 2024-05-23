Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Адвокат кадровика Минобороны Кузнецова сообщил о наличии показаний одного свидетеля
Адвокат Кузнецова: В деле главного кадровика Минобороны есть показания только одного свидетеля
Уголовное дело главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова построено лишь на показаниях одного свидетеля. Жалоба рассматривается в зале 2-го Западного окружного военного суда.
По словам адвоката Сергея Щеголева, следствию и суду первой инстанции не удалось доказать обоснованность причастности Кузнецова к инкриминируемому преступлению, так как имеются показания только одного свидетеля, которые можно трактовать в обе стороны, передает ТАСС.
Щеголев добавил, что сторона защиты просит суд отпустить Кузнецова из СИЗО под домашний арест и приобщить согласия хозяев квартиры на его проживание на время меры пресечения.
Известно, что все счета и банковские карты главного кадровика Минобороны арестованы в порядке обеспечительной меры.
Ранее стало известно, что Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани. Сообщалось, что в середине 2010-х Кузнецов купил раритетную «Волгу», 15 соток земли и долю в квартире. 16 мая кадровик Минобороны обжаловал арест по делу о взятке.