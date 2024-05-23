Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
В Кремле пообещали ответить на решение Норвегии запретить въезд российским туристам
Россия ответит на решение Норвегии не допускать в страну российских туристов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что подобные решения не могут остаться без ответа, передает ТАСС.
Москва сожалеет, что Осло избрало подобный путь ухудшения двусторонних отношений, которые и «без того не блещут в последнее время своим качеством». Представитель Кремля подчеркнул, что это произошло не по решению российской стороны.
Сам запрет на въезд туристов из России Песков назвал дискриминационным.
Напомним, правительство Норвегии ввело запрет на въезд для граждан России, путешествующих в туристических целях. Посетить страну можно будет только для учебы или работы, а также для посещения близких родственников.