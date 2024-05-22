Швыдкой: «Время героев» подойдет широкому кругу участников СВО

Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси

В офисе президента Ирана раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в глубине ущелья мог был туман, однако на траектории полета тумана не было – облака были немного выше вертолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

Также чиновник указал, что экипаж вертолета заметил пропажу президентского борта спустя примерно 30 секунд после того, как его пилот скомандовал остальным экипажам набрать высоту, чтобы приподняться над облаками.

Позднее, после исчезновения вертолета Раиси, экипаж второго борта отправился на его поиски и попытался выйти с ним на связь.

«Я плохо себя чувствую, не знаю, что произошло, не знаю, где я, под деревьями, никого не вижу, я один», – передал он слова имама.

Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

