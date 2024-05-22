СВР: США захотели направить следствие по делу Фице в «нужное русло», чтобы исключить тему политического терроризма в ЕС

Tекст: Максим Попов

Согласно имеющейся информации, Белый дом уже поставил задачу исключить в деле Фицо раскрутку темы политического терроризма в Европе, а также возможного внешнего следа, отметили в СВР, передает ТАСС.

По мнению российских спецслужб, США и Европа настойчиво пытаются навязать версию преступника-одиночки, недовольного снижением уровня демократии в Словакии, говорится в заявлении.



Как отметили в СВР, покушение на Фицо показывает, что глобалистские элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию цивилизованными методами, переходят к открытому политическому террору. Попытка убийства премьера Словакии невольно наводит на аналогию с покушениями на Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, пытавшихся идти против мейнстрима, подчеркнули в пресс-бюро, передает РИА «Новости».

Напомним, покушение на премьера Словакии Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попали четыре пули, одна из них пробила желудок.

По данным МВД Словакии, нападавший руководствовался политическими мотивами, будучи не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против прекращения поставок вооружения на Украину. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Как сообщалось ранее, премьер Словакии Фицо пребывает в сознании и общается с окружением.

