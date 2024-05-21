Мишустин: До 2030 года на отечественное ПО должны перейти 80% предприятий

Премьер Мишустин заявил, что большая часть предприятий должны перейти на отечественное ПО до 2030 года

Tекст: Максим Попов

Выступая на IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России», Мишустин подчеркнул, что цифровизацию системы госуправления, экономики и соцсферы можно обеспечить только за счет широкого применения больших данных, искусственного интеллекта и интернета вещей. Поэтому 80% всех российских предприятий к концу десятилетия должны перейти на отечественный софт. Глава кабмина заметил, что столь масштабные задачи требуют скоординированных действий предпринимателей и государства.

По словам Мишустина, за четыре года продажи российского ПО увеличились более чем вдвое, а готовых пакетных решений – в пять раз. Прежде всего отечественные решения стали использовать предприятия, работающие в области электроэнергетики, нефтегазовой области, общем машиностроении и авиастроении, но пока отстают фармацевтические производства и судостроение, сказал он.



Глава правительства напомнил, что государство оказывает всестороннюю поддержку отечественному ИТ-сектору. Вводит льготную ставку по налогу на прибыль, снижает тарифы страховых взносов, предоставляет отдельные преференции для сотрудников. «Все это дало положительные изменения», – цитирует премьер-министра ТАСС.



Вместе с тем Мишустин призвал ликвидировать отставание по срокам реализации проектов, направленных на создание конкурентоспособного отечественного софта. По его словам, порядка 41 продукта в области информационных технологий в текущем году разрабатываются с соблюдением сроков, при этом по некоторым направлениям есть отставания. «Нужно сделать все необходимое, чтобы исправить ситуацию и скорее выпустить конкурентоспособный софт», – поручил он.



Говоря об увеличении доли российского софта, глава правительства отметил, что серьезный вклад в достижение результатов внесли индустриальные центры компетенций. Как отметил премьер-министр, вместе они реализуют свыше 150 инициатив по внедрению передовых российских программ на предприятиях ключевых отраслей экономики. Особо значимые из них получили гранты от государства. При этом общий объем финансирования проектов превысил 180 млрд рублей.



По словам Мишустина, российские власти и дальше будут поддерживать инвестиции в отечественную IT-сферу. В ближайшее время правительство намерено нарастить темпы инвестиций в отрасль как минимум вдвое выше ВВП. Самыми востребованными премьер назвал программы по управлению бизнес-процессами и производством. На втором месте – системы цифрового проектирования и моделирования.



Ранее Мишустин заявлял, что кабмин сфокусирует усилия на «Экономике данных».