Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Минобрнауки предложило ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе
Минобрнауки предложило ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе – в городе Копер в Словении. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.
Как говорится в документе, предлагается внести изменения в устав МНУ и признать утратившим силу аб.9 п.14, передает ТАСС.
Согласно уставу университета, в девятом абзаце 14 пункта указан филиал МГУ в Копере, который на данный момент является единственным филиалом вуза в Европе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин посетил филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в Сарове и встретился с членами его студенческого научного общества.