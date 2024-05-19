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    Почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России
    Эксперт: Ходорковский намерено разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    Трамп пообещал лишить власти в США всех «разжигателей войны»
    Фьюри раскритиковал судей после поражения от Усика
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию
    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень
    В Москве умер посол Гондураса
    Нигер и США договорились завершить вывод американских войск до 15 сентября
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    54 комментария
    19 мая 2024, 17:38 • Новости дня

    В Аляске нашли самолет с телами двух человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В озере Сикс Майл на Аляске спасатели обнаружили самолет, в котором находились тела двух мужчин, сообщили СМИ.

    Как пишет Associated Press со ссылкой на полицию штата, тела двух мужчин были извлечены из самолета, который был найден перевернутым в озере, передает РИА «Новости».

    В пятницу вечером в полицию поступило сообщение о самолете, упавшем в озеро Сикс Майл к юго-западу от города Анкоридж. В субботу дайверам удалось обнаружить в самолете тела двух мужчин.

    Ранее сообщалось, что авиалайнер Douglas DC-4 потерпел крушение неподалеку от города Фэрбанкс в американском штате Аляска.

    19 мая 2024, 00:39 • Новости дня
    Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы

    Иноагент Ходорковский предсказал потерю Харькова и Одессы и переход к партизанской войне на Украине

    Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В соцсетях распространилось видео, на котором покинувший страну бизнесмен Михаил Ходорковский, признанный иноагентом в РФ, предупреждает немецкую аудиторию в Берлине, что с учетом сложившейся военной и экономической ситуации Украина и Запад фактически уже проиграли «войну с Россией».

    «К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это все лучший сценарий, если ВСУ будут героически сопротивляться, несмотря на безнаджность ситуации», – заявил Ходорковский на конференции в Берлине.

    Он добавил что при нынешнем раскладе сил Украина к концу 2024 года потеряет Харьков, а к середине 2025 года – Одессу. Перед тем, как озвучить прогноз, он попросил «своих украинских друзей» «закрыть уши».

    В такой ситуации Ходорковский предлагает немецким властям ужесточить санкционный режим против России, усилить пропаганду против российских властей и начать «перевод оборонной промышленности Германии на военные рельсы».

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подала иск к иноагенту и бизнесмену Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В суде не раскрыли исковые требования надзорного ведомства.

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    18 мая 2024, 21:46 • Новости дня
    Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне СВО

    Один из лучших летчиков ВСУ Василюк ликвидирован в зоне СВО

    Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне СВО
    @ t.me/epoddubny

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции украинского летчика Дениса Василюка, который считался одним из лучших летчиков ВСУ.

    Василюк служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ, был начальником штаба и первым заместитель командира авиационной эскадрильи. Погиб в ходе воздушного боя: Су-27, которым управлял летчик, был подбит российским истребителем, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    В марте российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко.

    Коментарии (41)
    18 мая 2024, 19:42 • Новости дня
    Генерал ВСУ: Украинские чиновники выставили на посмешище Зеленского в Харькове

    Генерал ВСУ Кривонос: Украинские чиновники выставили на посмешище Зеленского в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чиновники, которые заявляли о крепкой обороне украинских войск в Харьковской области, подставили президента страны Владимира Зеленского, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Чиновники «приезжали и пиарились» на оборонительных сооружениях ВСУ под Харьковом, но российское наступление в этом регионе показало, что «ничего мощного там нет», заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей», передает «Газета.Ru».

    По его словам, в результате Зеленский был «выставлен на посмешище».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как события под Харьковом обозначили стратегический маневр ВС России.

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    18 мая 2024, 21:13 • Новости дня
    В горящем цехе в Петербурге обрушилась крыша

    Tекст: Валерия Городецкая

    Площадь пожара в цехе для хранения полиэтилена в Приморском районе Петербурга выросла до 600 кв. метров, произошло обрушение крыши, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

    Площадь обрушения кровли составила 400 кв. метров, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в цехе с полиэтиленом в Петербурге произошел пожар площадью 400 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

    Коментарии (11)
    18 мая 2024, 21:16 • Новости дня
    В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею

    Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

    В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подготовка к поездке президента России Владимира Путина в КНДР «идет своим ходом», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Подготовка визита ведется своим ходом», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    В январе в Кремле допустили посещение Путиным Северной Кореи в обозримом будущем. Недавно российский лидер посетил с госвизитом Китай.

    Коментарии (25)
    19 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» продвинулась вглубь обороны противника. Отмечается, что уничтожены до 420 украинских военных, 15 единиц бронетехники, 155-мм гаубица М777, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30 и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    Как указали в Минобороны, на Донецком направлении группировки войск «Центр» и «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено более 1025 украинских военных, пять танков, шесть БМП, 20 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и FH-70, 152-мм гаубицы «Мста-Б» и Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град», а также два склада боеприпасов.

    В ведомстве уточнили, что на Луганском направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, разгромив 63-ю механизированную бригаду ВСУ. Потери украинской стороны составили до 440 человек, два автомобиля, три гаубицы М777, 152-мм гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика».

    В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 128-й бригаде теробороны ВСУ. Уничтожено до 105 украинских военных, две БМП, три автомобиля, 155-мм гаубица FH-70, 122-мм САУ «Гвоздика».

    В Минобороны подчеркнули, что в Херсонской и Запорожской областях группировка войск «Днепр» нанесла поражение 37-й бригаде морской пехоты и 65-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 60 человек, пять автомобилей, три гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

    В сообщении говорится, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах. Средствами ПВО сбиты 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из них самолетного типа, тактическая ракета «Точка-У», 12 ОТРК ATACMS, четыре УАБ Hammer, два ПРР HARM, девять РСЗО HIMARS и «Ольха», уточнили в ведомстве.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 374 БПЛА, 522 ЗРК, 16 085 танков и ББМ, 1305 РСЗО, 9683 орудия полевой артиллерии, 21 815 единиц спецтехники.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 19:26 • Новости дня
    WP: Запад недооценил военную и экономическую составляющую России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сумела сохранить стабильность экономики и армии, несмотря на ожидания Запада, пишет американская газета Washington Post в редакционной статье.

    Прошлогоднее контрнаступление украинских войск потерпело крах, а Россия доказала свою устойчивость как в экономическом, так и в военном плане, отмечается в статье WP, передает РИА «Новости».

    С начала спецоперации США и Европа оказывали поддержку Украине, вводя санкции против России и поставляя вооружение ВСУ для «продолжительной войны», указывает издание. Однако, согласно статье, санкции не смогли обрушить российскую экономику, а Украина, напротив, ослабла, пытаясь «оправиться от шестимесячного перерыва в поставках американского оружия».

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия вопреки санкциям остается крупнейшей экономикой Европы.

    Коментарии (22)
    19 мая 2024, 11:25 • Новости дня
    Фьюри раскритиковал судей после поражения от Усика
    Фьюри раскритиковал судей после поражения от Усика
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британец Тайсон Фьюри после поражения от украинца Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом вес заявил, что не согласен с поражением.

    Ранее в воскресенье Усик выиграл в 12-раундовом поединке у британца Тайсона Фьюри решением суде и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

    Как заявил Фьюри, он верит, что выиграл этот бой, поскольку Усик выиграл несколько раундов, а сам он победил в большинстве, передает Sports.ru.

    «Я проиграл раздельным решением хорошему маленькому парню. Мы подеремся снова в октябре. Молодец, Александр», – заявил добавил он.

    Напомним, бой украинца Александра Усика против британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, который должен был состояться 17 февраля, перенесли.

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    19 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Стало известно о состоянии здоровья Фицо

    Вице-премьер Словакии: Состояние Фицо не вызывает опасений

    Стало известно о состоянии здоровья Фицо
    @ IMAGO/Metodi Popow/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо не вызывает опасений, сообщило агентство Reuters со ссылкой на вице-премьера и министра обороны республики Роберта Калиняка.

    По его словам, опасения по поводу жизни Фицо, который находится в больнице города Банска-Бистрица после совершенного на него покушения, «в прошлом», передает ТАСС.

    Ранее суд арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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    18 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о значении освобождения Старицы

    Депутат Водолацкий: Взятие Старицы позволило перекрыть поставки боеприпасов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятие села Старица в Харьковской области позволило российским силам полностью перекрыть поставки боеприпасов и резервов украинским войскам в Волчанск, заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Кроме того, освобождение Старицы позволит развить наступление на населенные пункты, из которых, согласно оперативным данным, украинская армия обстреливает Белгородскую область, сообщил Водолацкий, передает ТАСС.

    Взятие Старицы позволит «максимально снизить», а в будущем «снять проблему обстрелов» Белгородской области, подчеркнул депутат.

    В субботу Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

    Коментарии (11)
    19 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь после аварии
    Экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь после аварии
    @ Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экипаж совершившего жесткую посадку вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, удалось связаться с чиновником, находившимся на борту вертолета президента Ирана, есть надежда, что обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

    Кроме того, по данным агентства, глава МИД Ирана находился на борту вертолета, попавшего в аварию, вместе с президентом страны.

    Отмечается, что в составе кортежа президента Ирана было три вертолета.

    Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны.

    Коментарии (7)
    19 мая 2024, 09:18 • Новости дня
    Мобилизация стала угрозой крупнейшему металлургическому комбинату Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», сообщил глава компании Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times.

    По его словам, если украинские власти будут продолжать мобилизацию, то у предприятия просто будет недостаточное количество сотрудников для функционирования и речь уже идет о существовании предприятия, передает РИА «Новости».

    Лонгобард рассказал, что «АрселорМиттал Кривой Рог» разместил по городу билборды с изображениями женщин, чтобы привлечь на завод женщин и заменить мобилизованных мужчин, причем если раньше завод нанимал женщин в основном на административные должности, то сейчас женщины привлекаются к физической работе.

    По словам Лонгобарда, завод уже сократил производство стали, необходимой для защиты объектов энергетики.

    Он отметил, что чаще всего на заводе мобилизовывают электриков, водителей локомотивов и механиков, при этом ТЦУ не только рассылают повестки в головной офис предприятия, но и стоят на проходной во время пересменок, в результате чего рабочие возвращаются домой и заявляют, что заболели, а потенциальные работники обходят предприятие стороной.

    «В конце концов, я думаю, что страна проигрывает», – добавил глава завода.

    Ранее украинские дальнобойщики в знак протеста против нового закона о мобилизации вывели на трассу Киев – Одесса десятки фур, образовав там огромную пробку.

    Коментарии (13)
    19 мая 2024, 03:15 • Новости дня
    Трамп пообещал лишить власти в США всех «разжигателей войны»
    Трамп пообещал лишить власти в США всех «разжигателей войны»
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Далласе (штат Техас) заявил, что в случае повторного избрания на пост президента он уберет из американского правительства всех «разжигателей войны».

    «Мы уберем всех «разжигателей войны» из нашего правительства», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Экс-президент также заявил, что искоренит «фейковые СМИ» и раз и навсегда освободит страну «от тиранов и злодеев».

    По словам Трампа, США стала страной, которая «сбилась с пути» и которой «больше не восхищаются». К тому же на мировой арене Соединенные штаты перестали уважать и прислушиваться к их мнению, полагает Трамп.

    Коментарии (15)
    19 мая 2024, 10:24 • Новости дня
    На НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников
    На НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ночь на 19 мая на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края упали шесть беспилотников, сообщил глава района Роман Синяговский.

    Синяговский в своем Telegram-канале добавил, что также зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в хуторе Трудобеликовский.

    Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО России сбили за ночь три дрона в Белгородской области и 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем.

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    19 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень

    Политолог Ткаченко: Визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина

    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия готова к качественному улучшению отношений с КНДР. За последнее время сотрудничество между нашими странами значительно усилилось. От визита Владимира Путина в Пхеньян стоит ожидать большое число экономических и дипломатических прорывов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Кремле заявили о подготовке к визиту президента России в Северную Корею.

    «Визит Владимира Путина в КНДР будет иметь огромную значимость. Напомню, что президент России не посещал Пхеньян с 2000 года. Поэтому сам факт его приезда в Северную Корею говорит о том, что отношения двух стран вышли на качественно иной уровень. Стоит ожидать прогресса по целому ряду важных направлений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, появятся существенные подвижки по вопросу санкционного режима в отношении КНДР. Москва всегда очень трепетно относилась к соблюдению резолюций СБ ООН. Во многом это тормозило развитие диалога с Пхеньяном. В настоящее же время наша позиция по данному вопросу претерпела кардинальные изменения», – отмечает он.

    «Россия уже заявила о том, что она не планирует вводить новые ограничения в отношении Северной Кореи. Что касается старых санкционных инициатив, то Москва не собирается их продлевать. Вполне возможно, что мы даже будем действовать в обход уже имеющихся норм, например, в вопросе поставок нефти», – подчеркивает собеседник.

    «Будут затронуты и темы строительства дополнительной транспортной инфраструктуры. Думаю, мы сумеем договориться о возведении автомобильного моста между КНДР и Россией. В настоящий момент машины из Северной Кореи могут прибыть в регионы Дальнего Востока лишь через китайскую территорию», – уточняет эксперт.

    «Соответственно, прямое сообщение значительно повысит темпы роста двусторонней торговли. Стоит обратить внимание и на тот факт, что во время визита Владимира Путина в КНР обсуждался вопрос судоходства по реке Туманная. Достичь прогресса в данном направлении без привлечения Пхеньяна невозможно», – считает собеседник.

    «Поэтому во время беседы с Ким Чен Ыном глава РФ может уговорить северокорейского лидера на строительство канала в русле водной артерии, что подарит Пекину прямой выход к Тихому океану. Возможно, будут обсуждаться и другие проблемы трехсторонних контрактов, однако заявлений об оформлении настоящего альянса не стоит», – акцентирует он.

    «Ни Пекин, ни Пхеньян не привыкли формировать полноценные союзы. В их логике гораздо проще решать имеющиеся проблемы в рамках диалога. Тем не менее визит Владимира Путина в КНДР может подарить нашим странам углубление сотрудничества, способное значительно усилить все заинтересованные стороны», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее стало известно о подготовке визита Владимира Путина в КНДР. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопросы взаимодействия Москвы и Пхеньяна обсуждались и на недавней встрече главы государства с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, возглавляющим межправкомиссию с Северной Кореей по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    «У нас большие планы с нашими корейскими товарищами. Мы недавно выполнили часть из них, а именно: у нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны», – цитирует его официальный сайт Кремля.

    По его словам, в настоящий момент активно обсуждаются планы по развитию селекции и сельского хозяйства. Он также отметил, что активно развивается социально-гуманитарный диалог. Так, Московский зоопарк «недавно был с визитом» в КНДР, а представители российского балета выступали в Пхеньяне.

    Напомним, последняя встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась в сентябре прошлого года. Тогда в ходе визита в Россию северокорейский лидер сумел посетить космодром Восточный, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала достигнутые договоренности между двумя главами государств.

    Коментарии (10)
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      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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