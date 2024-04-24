Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.14 комментариев
Самолет Douglas DC-4 упал в реку на Аляске
На Аляске потерпел крушение самолет Douglas DC-4
Авиалайнер Douglas DC-4 потерпел крушение неподалеку от города Фэрбанкс в американском штате Аляска.
Самолет упал в реку Танана, число пострадавших неизвестно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что стражи порядка призвали граждан избегать посещения места происшествия.
Американские телеканалы уточняют, что раньше самолеты данного типа перевозили до 44 пассажиров, хотя за последнее время большинство из них были переоборудованы для перевозки грузов.
Полиция пока не предоставила дополнительную информацию о случившемся. Расследование причин крушения продолжается.