Самолет Douglas DC-4 упал в реку на Аляске

Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ

Пашинян заявил о возможной «точке невозврата» в отношениях между Арменией и ОДКБ

Tекст: Антон Антонов

Пашинян сказал, что ОДКБ не смогла отреагировать на нарушение границ Армении в 2021 и 2022 годах с той мотивацией, что границы страны не делимитированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

Он заявил: «Фактически они говорят, что зону ответственности ОДКБ в Армении они показать не могут, это значит, что по сути говорят, что ОДКБ нет». По его мнению, на ОДКБ «принципиально нельзя надеяться» как Армении, так и другим странам. «Наше общество спрашивает: почему вы продолжаете оставаться членами ОДКБ, и, если говорить честно, у меня нет ответа на этот вопрос», – сказал он.

Пашинян заявил, что Россия предложила направить на армяно-азербайджанскую границу «наблюдателей или миротворцев» ОДКБ. По словам Пашиняна, «если бы они прибыли, они должны были бы действовать как союзнические войска, а не как наблюдатели или миротворцы», передает ТАСС.

Сейчас Армения почти «приостановила участие в ОДКБ», сказал Пашинян. Он подчеркнул, что стороны могут «достичь точки невозврата», если «такое состояние будет продолжаться».



