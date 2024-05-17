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Саакашвили присвоил себе авторство гимна Грузии
Гражданин Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебным положением под надзором в тбилисской клинике «Вивамеди», заявил, что автором текста гимна Грузии является он, а работать над ним начал с пяти лет, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мне было пять лет, мама вела меня на урок английского языка, и в это время на проспекте Руставели из динамиков зазвучала ария Закария Палиашвили «Ода свободе». В сердце мне в тот момент запали слова «Свобода сегодня наша», – написал Саакашвили в социальных сетях в пятницу.
По его словам, после «революции роз» 2003 года во время обсуждения нового гимна он сам предложил соответствующей комиссии мелодию и лично внес в текст слова «Свобода сегодня наша будущему поет славу. Слава свободе, свободе слава!»
Бывший президент отметил, что раньше не хотел говорить о своем авторстве, но сейчас решил признать это, так как счастлив, что слышит гимн ежедневно на акциях протеста в Грузии против закона «О прозрачности иностранного влияния».
В ответ известный поэт Давид Маградзе, автор текста гимна Грузии, предложил врачам клиники «Вивамеди» дать Саакашвили соответствующие пилюли, чтобы тот пришел в себя.
«Просто непонятно, почему он говорит в отношение моего текста, что это не мой текст, – сказал Давид Маградзе. – Надеюсь, врачам не будет затруднительно предложить таблетки бывшему президенту».
Саакашвили регулярно говорит, что настоящая история Грузии началась только после «революции роз».