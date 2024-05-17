Саакашвили присвоил себе авторство гимна Грузии

Долгов: Министры Литвы и Эстонии пытались растоптать суверенитет Грузии

Сенатор Долгов: Министры из Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси пытались «раскачать улицу»

Tекст: Анастасия Куликова

«Появление на протестах в Тбилиси трех министров – это совершенно наглое и неприкрытое вмешательство во внутренние дела Грузии. Грузинам следует задуматься, что будет после принятия страны в Евросоюз, если уже на данном этапе суверенитет республики пытаются растоптать», – подчеркнул сенатор Константин Долгов.

Он счел любопытным состав «делегации» на акции протеста. «Что можно ожидать от Литвы и Эстонии? Это страны, которые давно утратили самостоятельность и стали «придатками» Вашингтона и Брюсселя», – указал спикер. Долгов не исключает, что действовали министры по указке из США.

«Цель этого перфоманса состояла в том, чтобы повысить градус и дополнительно раскачать ситуацию на улице, а также оказать психологическое давление на грузинское правительство», – считает парламентарий. При этом, по его словам, прослеживается очевидная аналогия с Евромайданом.

«Вопрос лишь в том, доведут ли Грузию до реализации этого сценария. Понятно, что подобные попытки уже предпринимаются. Но я думаю, что грузинское общество еще скажет свое слово. Большинство поддерживает правительство, поэтому, мне кажется, они не дадут раскачать ситуацию», – полагает Долгов.

Официальному Тбилиси же следует приложить максимум усилий, чтобы удержать линию на суверенитет. «Запад стремится уничтожить любые ростки самостоятельности, суверенности Грузии. Полагаю, и общество, и местное правительство в силах выдержать этот удар», – заключил спикер.

Накануне главы МИД Эстонии, Литвы и Исландии Маргус Цахкна, Габриэлюс Ландсбергис и Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняли участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси. Они прошлись маршем по улицам Тбилиси со студентами и выступили перед собравшимися на проспекте Руставели.

«Вы должны знать, что мы вместе с вами. Вы никогда больше не будете одни. Вы как нация выбираете путь в Европу. Это место по праву ваше, место Грузии по праву в Европе», – заявил Цахкна. Ландсбергис с трибуны спросил: «Куда идем?», на что участники митинга ответили: «В Европу!» Гильфадоттир сказала, что ее появление на митинге – «символический жест» поддержки и уважения.

Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире «Рустави 2» заявил, что «иностранцы прибыли прямиком на акцию». По его словам, это свидетельствует о попытках «извне» добиться «переворота» в Грузии. «Как вы себе представляете, если бы наш министр иностранных дел прибыл в Ереван и принял участие в митинге оппозиции? Какое было бы отношение?» – отметил он.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал участие глав МИД стран Европы в митинге оппозиции в Тбилиси, сравнив ситуацию с Евромайданом. «Ничего экстраординарного – иностранные (США) агенты возглавляют демонстрации за рубежом против закона об иностранных агентах. Мы все помним подобную картину на Украине и знаем, чем она закончилась и как были попраны украинские интересы. Надеюсь, грузины усвоили этот урок», – написал Полянский на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

Напомним, парламент Грузии в финальном третьем чтении принял закон об иноагентах. В ответ США начали угрожать местным политикам введением персональных санкций, а в ЕС допустили заморозку заявки Грузии на членство в ЕС. Газета ВЗГЛЯД обсудила с экспертами, удастся ли Тбилиси удержаться под давлением американских и европейских властей.