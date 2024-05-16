В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?10 комментариев
В Пентагоне оценили вероятность переброски на Украину инструкторов НАТО
Глава Комитета начальников штабов ВС США Браун выразил уверенность в размещении на Украине инструкторов НАТО в будущем
На Украине «в конце концов» разместят инструкторов НАТО для подготовки украинских войск, но пока для этого нет условий, заявил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.
Браун заявил: «В конце концов мы придем к этому с течением времени». Однако, как признал генерал, сейчас такой шаг создал бы угрозу для жизни инструкторов. Кроме того, пришлось бы делать выбор – прикрывать «драгоценными» средствами ПВО инструкторов или украинскую инфраструктуру, передает ТАСС со ссылкой на New York Times
При этом подчеркивается, что нехватка личного состава в украинских войсках стала «критической», ухудшилось положение «на земле», Киеву пришлось просить союзников помочь в обучении 150 тыс. новобранцев. Как заявил газете неназванный источник в Пентагоне, обучение украинских войск может проходить во Львове.
По версии New York Times, страны, поддерживающие Киев, все ближе к тому, чтобы перебросить на Украину своих военных для обучения украинских сил. Однако это приблизит возможное втягивание стран Запада в непосредственный конфликт с Россией. New York Times пишет, что как член НАТО США должны будут помочь защитить инструкторов альянса от любой атаки.
Напомним, лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис не исключил военного вмешательства в конфликт, чтобы избежать падения Украины.