На выставке «Россия» обсудили беспилотное будущее отечественного транспорта

«Не так давно, чуть более года назад, мы запустили движение грузового беспилотного транспорта – это был особый вызов, поскольку иностранные вендоры отказались работать с нами. Но мы применили отечественные машины КАМАЗ – начинали с трех транспортных средств, сейчас их работает уже 15. Что касается авиационных беспилотников, то уже порядка 100 тыс. БПЛА находится в реестре Росавиации, 175 тыс. полетных заданий им было дано за 2023 год», – рассказал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

«На железной дороге МЦК и «Ласточка» уже нынешним летом начнут отрабатывать беспилотное движение, а с 2026 года мы планируем убрать машиниста из кабины. В декабре прошлого года на нашем форуме «Цифровая транспортация» Андрей Белоусов дал старт автономному судовождению между портами Балтийск и Усть-Луга в Калининградской и Ленинградской областях», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Баканов также привел некоторые наиболее значимые результаты, достигнутые к настоящему моменту. Одним из самых заметных для граждан России следствий цифровизации отрасли уже стал практически полный перевод продажи билетов почти на все виды общественного транспорта в удаленный цифровой формат. При этом в последнее время стало возможным оформлять таким образом не только обычные билеты, но и льготные проездные документы для субсидированных перевозок.

Не менее важно приведение законодательных стандартов к меняющимся условиям. В качестве примера замминистра привел произошедшее за последнее десятилетие резкое изменение принципов работы таксомоторных перевозок.

«В прошлом году принят закон №580-ФЗ, благодаря которому появилась система ГИС «Такси» – она помогает получать, продлевать или аннулировать лицензии, а также проверять легальность перевозок. Ею уже пользуются ежемесячно 2 млн граждан. Все это приводит и к «обелению» рынка, и к повышению уровня безопасности перевозок», – отметил Баканов.

Заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации госкомпании «Автодор» Виктория Эркенова рассказала об опыте внедрения на автотрассах компании современной системы управления дорожным движением. Ее работа уже позволила сократить число дорожно-транспортных происшествий примерно на 50%.

«Ключевой ценностью системы является предиктивное выявление дорожных событий, которые могут оказать негативное влияние на состояние движения. Она работает на основе видеокамер, которые в режиме реального времени с применением машинного зрения отслеживают ситуацию и выявляют, например, случаи остановки транспортных средств в неположенном месте, их движение задним ходом, а также выход на проезжую часть людей или животных. Кроме того, в систему поступают данные от метеостанций, которые ведут мониторинг по более чем 10 параметрам, включая температуру воздуха и дорожного полотна», – пояснила Эркенова.

«Работают и детекторы движения транспорта, которые определяют тип транспортных средств, находящихся на дороге, их скорость и положение на полосе. В случае если возникает потенциальная опасность, инициируется выезд аварийных комиссаров на место, а на табло вдоль трассы выводится предупреждающая информация», – добавила она.

Одним из крупнейших разработчиков оборудования и IT-решений для подобных систем управления движением транспорта является концерн «Телематика», генеральный директор которого Алексей Нащекин рассказал о том, как инновации помогают с каждым годом повышать уровень безопасности на дорогах.

В свою очередь, президент Sitronics Group Николай Пожидаев сообщил о высокой степени готовности концептуального решения, которое позволит запустить систему искусственного интеллекта в управлении водным транспортом. А в морских портах интеллектуальные системы управления уже работают – об этом рассказал генеральный директор ООО «Делотех» Борис Сопельник.

Страхи о том, что беспилотное движение оставит многих жителей страны без работы, развеял технический директор компании «Яндекс беспилотные технологии» Дмитрий Круглов. Он отметил, что отрасль перевозок, в том числе грузовых, испытывает дефицит кадров, и беспилотные технологии пока работают именно на восполнение этого дефицита. Но даже когда часть рабочих мест профессиональных водителей будет заменена, это компенсируется созданием аналогичных рабочих мест для людей с водительскими навыками, но уже в качестве диспетчеров движения беспилотных аппаратов.