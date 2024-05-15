Депутат рассказала о главных достижениях врио губернатора Тульской области Миляева

Депутат Госдумы Школкина: Миляеву придется держать соответствующую предыдущему губернатору Дюмину высокую управленческую планку

Tекст: Олег Исайченко

«Дмитрий Миляев – человек конкретных решений и дел. Другие в команде Алексея Дюмина не задерживались. С ним я работала, когда он был министром сельского хозяйства Тульской области. У нас климат своеобразный: не сказать, чтобы все колосилось. Но при Миляеве у нас существенно выросли показатели по зерну, по молочному стаду, по картофелю, рапсу. Регион уже не только обеспечивает себя, но и поставляет продукцию в другие субъекты», – пояснила Надежда Школкина, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

«Потом Миляев перешел в администрацию города. Мы с ним занимались вопросом обновления общественного транспорта, развивая туристический потенциал Тулы. А архитектура и дороги – это лицо города. Также мы с ним прорабатывали поправки, чтобы федеральный центр выдавал льготные бюджетные инфраструктурные кредиты муниципальным образованиям, а не только на уровень регионов. Его успехи в таких разных сферах говорят о высочайшей управленческой компетенции», – отметила парламентарий.

«Отдельно скажу, что он умеет очень хорошо общаться с людьми, не боится острых вопросов. Он сам отвечает на многие звонки. И еще у него потрясающее чувство юмора», – подчеркнула собеседница.

«Но ему не позавидуешь – придется держать соответствующую предыдущему губернатору Дюмину высокую управленческую планку. В Тульскую область приходит много инвесторов, у нас создан хороший инвестиционный климат, работают особые экономические зоны, ведется тщательный контроль качества проектов. К тому же с Москвой по-прежнему ведется соперничество за кадры. Эти направления Миляеву предстоит развивать», – указала спикер.

«Что касается ухода Дюмина, то жители понимают: с одной стороны, плохо что регион лишился такого хорошего руководителя. С другой стороны, мы не сомневаемся, что Миляев продолжит работу предшественника. К тому же мы с Дюминым всегда на связи, у нас будет поддержка от своего человека в федеральном центре. Ну и, конечно, все политики, бизнес, простые люди в Тульской области желают Дюмину развития в карьерном плане», – резюмировала Школкина.

Ранее глава государства Владимир Путин своим указом назначил Дюмина помощником президента. Временно исполняющим обязанности главы Тульской области вместо него назначен первый заместитель руководителя субъекта Дмитрий Миляев. Выборы губернатора Тульской области пройдут в единый день голосования в сентябре нынешнего года, сообщил член ЦИК Константин Мазуревский.

Дмитрий Миляев родился в 1975 году в Киреевске Тульской области. Окончил Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого по специальности «История», а также Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова по специальности «Юриспруденция».

Работал министром сельского хозяйства Тульской области, главой администрации Тулы, затем в правительстве региона курировал социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику и сельское хозяйство.