В Движении Первых рассказали о своих семейных традициях в Международный день семей

Акция движения направлена на сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей среди детей и взрослых на основе совместной деятельности. Родители и дети из разных регионов страны поделились в социальных сетях рассказами о традициях и ценностях своих семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К акции движения уже присоединились не только юные Первые, но и коллективные участники, представители семейного сообщества «Родные – Любимые», а также партнерские организации в сфере государственной молодежной политики. В рамках проекта Первые с родителями, бабушками и дедушками рассказывают о своих семейных традициях и ценностях. Вместе взрослые и дети записывают видео и собирают фото из архивов, которые после публикуют в социальных сетях.

«В моей семье существует давняя традиция печь блины. Это объединяет мою большую и дружную семью за чаепитием. Я не представляю себе воскресной семейной встречи с родственниками, с братьями и сестрами без этого замечательного блюда. Думаю, что такие вроде бы обычные, но важные для каждого привычки объединяют разные поколения вместе, дают нам возможность общаться и проводить больше времени вместе», – рассказала Алтана Урбанская из Республики Калмыкия.

Через семейные активности Движение Первых делает родителей участниками формирования позитивной воспитательной среды для их детей. Именно семейный формат формирует проекты движения объединяющими и полезными. Такой принцип работы позволяет строить молодежную организацию вместе со всеми поколениями российского общества, объединяя всю страну.

«Вся моя семья – участники Движения Первых. Благодаря разным проектам и мероприятиям движения мы с родителями проводим больше времени вместе, стараемся проявить себя и свои способности. Но нас объединяет не только Движение, но и семейные традиции. Так, каждый август мы выезжаем в совместный отпуск. Это было заведено с самого моего детства. В конце лета мы всей семьей обязательно выбираемся в небольшое путешествие в другой город или страну, чтобы вместе отдохнуть и узнать много нового», – поделилась Гоар Гандилян из Удмуртской Республики.

Акция продлится до 17 мая. Все желающие могут поделиться своими семейными традициями вместе с фото и видео в социальных сетях на личных страницах и в цифровых сообществах первичных отделений с официальными хештегами #ТрадицииПервых и #РодныеЛюбимые.